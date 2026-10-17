Participanți la o ședință a FMI au părăsit sala în momentul în care ministrul rus de Finanțe a început să vorbească

Mai mulți delegați din cadrul Comitetului Monetar și Financiar al FMI au părăsit sâmbătă sala, în timpul unei ședințe în care ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a vorbit în limba rusă, au declarat trei surse citate de Reuters.

Invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 a perturbat activitatea Comitetului Monetar și Financiar Internațional, împiedicându-l să ajungă la declarații consensuale în anii care au urmat. Disensiuni profunde au fost vizibile din nou la reuniunile anuale din această săptămână ale FMI și Băncii Mondiale de la Bangkok, în timp ce noile tensiuni dintre SUA și Ucraina s-au reaprins.

„Multe delegații au părăsit sala, inclusiv membri ai Uniunii Europene”, a declarat una dintre surse pentru Reuters.

Un al doilea oficial prezent în sală a spus că aproape o duzină de delegați au ieșit în momentul în care oficialul rus a început să vorbească.

Delegați din Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Lituania, Letonia și Estonia s-au numărat printre cei care au părăsit reuniunea, a precizat oficialul.

„Războiul din Ucraina reprezintă o amenințare existențială pentru noi, în Europa”, a declarat un diplomat european. „Nu putem normaliza relațiile cu Rusia.”

Joi, Germania a avertizat împotriva eforturilor de readucere a Rusiei pe scena internațională, după ce Siluanov a participat la o reuniune a miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din cadrul G20, la o lună după ce SUA găzduiseră prima sa prezență în persoană la o reuniune G20 de la invadarea Ucrainei de către Rusia, la o întâlnire desfășurată în Asheville, Carolina de Nord.

Subsecretarul Trezoreriei SUA, Erin Browne, a declarat pentru Reuters în aceeași zi că Washingtonul, care deține în prezent conducerea grupului G20, susține prezența Rusiei în ciuda îngrijorărilor exprimate de europeni.

„Considerăm că este cu adevărat important, dacă dorești să rezolvi o criză, să ai un dialog deschis și o conversație deschisă. Și nu poți avea dialog, după cum nu poți obține rezolvarea unui conflict dacă nimeni nu vorbește cu celălalt”, a declarat ea pentru Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat vineri acordul privind motorina încheiat de președintele SUA Donald Trump cu Rusia și a salutat perspectiva ca aliații europeni să își asume un rol mai activ în negocierile de pace.

Liderii UE au făcut zid în jurul lui Zelenski după ce Trump a criticat din nou Ucraina, numind atacurile acesteia asupra rafinăriilor rusești o „rușine”.

UE l-a găzduit pe Zelenski într-unul dintre cele mai dificile momente pentru Ucraina, într-o perioadă în care rachetele și dronele lovesc orașele ucrainene și există temeri că SUA ar putea reduce schimbul de informații militare și sprijinul cu armament oferit Kievului.

Editor : M.B.