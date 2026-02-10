Live TV

Partide europene de extremă dreapta vor poliții de tip ICE în țările lor: „Va trebui să fim nemiloși”

Data publicării:
agenti ice
Agenți ICE. Foto: Profimedia
Din articol
„Nu permitem ca propunerile noastre naționale să fie dictate de contextul internațional” Persoanele care promovează astfel de idei „au ieșit din spectrul democratic”

Mai mulți politicieni europeni de extremă dreapta au stârnit reacții negative după ce au început să ceară crearea în țările lor a unor forțe de poliție similare cu Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), relatează POLITICO.

ICE, care aplică legile federale ce reglementează controlul la frontieră, vama, comerțul și imigrația, a fost implicată în controverse după ce agenții săi au ucis doi cetățeni americani în ultimele săptămâni, pe fondul presiunilor administrației Trump de a deporta imigranții ilegali.

Acest lucru nu a descurajat filiala bavareză a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și partidul belgian de extremă dreapta Vlaams Belang să propună unități de poliție asemănătoare cu ICE, apeluri care au stârnit proteste din partea oponenților politici.

În ianuarie, filiala bavareză a AfD a declarat că va prezenta în parlamentul regional planuri pentru o unitate de poliție axată pe deportarea imigranților care au intrat ilegal în țară, ca parte a unei serii de măsuri de combatere a imigrației ilegale, potrivit unui document intern al partidului, prezentat de presa germană.

„Pe lângă zborurile de deportare gestionate de stat, solicităm crearea unei unități de azil, investigații și deportare în cadrul poliției bavareze”, a declarat lidera grupului parlamentar AfD, Katrin Ebner-Steiner. Uniunea Poliției Bavareze a declarat că nu există o bază legală pentru înființarea unei unități speciale care să se ocupe de deportare.

„Nu permitem ca propunerile noastre naționale să fie dictate de contextul internațional”

Deputatul belgian Vlaams Belang intenționează să prezinte o propunere pentru o unitate de poliție similară în următoarele zile. Deși deputata Francesca Van Belleghem a respins comparația cu ICE deoarece, a spus ea, unitatea belgiană va rămâne parte a poliției existente și nu o agenție federală separată, detaliile planului sugerează contrariul: ofițeri specializați, unități complete în orașele mari și în zonele de frontieră și agenți care vânează activ imigranții fără acte.

„În loc să înregistreze imigranții ilegali doar atunci când sunt prinși din întâmplare, unitatea ar căuta activ persoane fără statut legal”, a declarat Van Belleghem pentru POLITICO, adăugând: „Nu permitem ca propunerile noastre naționale să fie dictate de contextul internațional.”

În Franța, Eric Zemmour, politician al extremei drepte și fondator al partidului Reconquete, nu a exclus ideea, atunci când a fost întrebat într-un interviu televizat, dacă Franța ar trebui să aibă o forță de poliție similară cu ICE. „Ar trebui adaptată la Franța și la instituțiile franceze. Dar va trebui să fim nemiloși”, a declarat Zemmour pentru BFMTV.

Analistul politic Laura Jacobs de la Universitatea din Anvers a declarat că unele partide de extremă dreapta sunt atente și evită asocierea cu Trump, deoarece le-ar putea afecta imaginea, dar „se referă într-adevăr la o forță de poliție similară”.

Persoanele care promovează astfel de idei „au ieșit din spectrul democratic”

„Acest lucru se încadrează într-o tendință mai largă, în care măsurile stricte și pozițiile anti-imigrație au devenit o obișnuință, partidele de extremă dreapta împingând limitele”, inspirate de politicile lui Trump, a spus Jacobs.

Propunerile partidelor de extremă dreapta au fost întâmpinate cu critici din partea oponenților politici.

Persoanele care promovează astfel de idei „au ieșit din spectrul democratic”, a declarat europarlamentarul german Damian Boeselager din Partidul Verzilor.

„Politicile de extremă dreapta fac parte dintr-un carusel al violenței care trebuie contestat de la început, altfel riscă să se generalizeze. Dacă acceptăm chiar și modelul ICE ca parte a dezbaterii politice, lupta este deja pierdută”, a declarat copreședintele Stângii în Parlamentul European, Manon Aubry.

UE și-a înăsprit politica de migrație în încercarea de a contracara ascensiunea partidelor de extremă dreaptă. Luna trecută, Comisia Europeană a prezentat o strategie de migrație pe cinci ani, subliniind „diplomația asertivă a migrației” pentru a determina țările terțe să contribuie la oprirea imigranților ilegali care călătoresc spre Europa și să-i primească înapoi pe cetățenii care nu au dreptul de ședere.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kaja Kallas face declaratii
UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen spune că Europa ar putea adopta strategia dezvoltării cu „două viteze”, înaintea unui summit decisiv
militari exercitiu
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune
KIng Charles
Regele Charles se declară „profund îngrijorat” și promite să ajute poliția în cazul acuzațiilor din dosarele Epstein vizându-i fratele
china exporturi port economie
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde euro în 2025, după ce exporturile au crescut mai rapid decât importurile
Recomandările redacţiei
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după...
primari alesi locali primar
REPORTAJ | „Bolojan râde de noi”. Cum a arătat întâlnirea dintre...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE privind reforma...
rolex
Un primar revoltat de tăieri a purtat un Rolex de zeci de mii de euro...
Ultimele știri
Descoperire arheologică rară în apropiere de Sfântu Gheorghe: Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani
PNL Argeș cere extinderea stării de alertă: „Apa este nepotabilă și în alte trei localități, nu doar în Curtea de Argeş”
O suedeză a depus plângere la Parchetul din Paris împotriva lui Daniel Siad, recrutor pentru Epstein. El ar fi furnizat și românce
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din...
Fanatik.ro
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv...
Adevărul
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Nemaivăzut”: a obținut medalie la JO de iarnă și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte cu ce a spus în direct...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control...
Newsweek
Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani