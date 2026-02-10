Partide europene de extremă dreapta vor poliții de tip ICE în țările lor: „Va trebui să fim nemiloși”

Mai mulți politicieni europeni de extremă dreapta au stârnit reacții negative după ce au început să ceară crearea în țările lor a unor forțe de poliție similare cu Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), relatează POLITICO.

ICE, care aplică legile federale ce reglementează controlul la frontieră, vama, comerțul și imigrația, a fost implicată în controverse după ce agenții săi au ucis doi cetățeni americani în ultimele săptămâni, pe fondul presiunilor administrației Trump de a deporta imigranții ilegali.

Acest lucru nu a descurajat filiala bavareză a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și partidul belgian de extremă dreapta Vlaams Belang să propună unități de poliție asemănătoare cu ICE, apeluri care au stârnit proteste din partea oponenților politici.

În ianuarie, filiala bavareză a AfD a declarat că va prezenta în parlamentul regional planuri pentru o unitate de poliție axată pe deportarea imigranților care au intrat ilegal în țară, ca parte a unei serii de măsuri de combatere a imigrației ilegale, potrivit unui document intern al partidului, prezentat de presa germană.

„Pe lângă zborurile de deportare gestionate de stat, solicităm crearea unei unități de azil, investigații și deportare în cadrul poliției bavareze”, a declarat lidera grupului parlamentar AfD, Katrin Ebner-Steiner. Uniunea Poliției Bavareze a declarat că nu există o bază legală pentru înființarea unei unități speciale care să se ocupe de deportare.

„Nu permitem ca propunerile noastre naționale să fie dictate de contextul internațional”

Deputatul belgian Vlaams Belang intenționează să prezinte o propunere pentru o unitate de poliție similară în următoarele zile. Deși deputata Francesca Van Belleghem a respins comparația cu ICE deoarece, a spus ea, unitatea belgiană va rămâne parte a poliției existente și nu o agenție federală separată, detaliile planului sugerează contrariul: ofițeri specializați, unități complete în orașele mari și în zonele de frontieră și agenți care vânează activ imigranții fără acte.

„În loc să înregistreze imigranții ilegali doar atunci când sunt prinși din întâmplare, unitatea ar căuta activ persoane fără statut legal”, a declarat Van Belleghem pentru POLITICO, adăugând: „Nu permitem ca propunerile noastre naționale să fie dictate de contextul internațional.”

În Franța, Eric Zemmour, politician al extremei drepte și fondator al partidului Reconquete, nu a exclus ideea, atunci când a fost întrebat într-un interviu televizat, dacă Franța ar trebui să aibă o forță de poliție similară cu ICE. „Ar trebui adaptată la Franța și la instituțiile franceze. Dar va trebui să fim nemiloși”, a declarat Zemmour pentru BFMTV.

Analistul politic Laura Jacobs de la Universitatea din Anvers a declarat că unele partide de extremă dreapta sunt atente și evită asocierea cu Trump, deoarece le-ar putea afecta imaginea, dar „se referă într-adevăr la o forță de poliție similară”.

Persoanele care promovează astfel de idei „au ieșit din spectrul democratic”

„Acest lucru se încadrează într-o tendință mai largă, în care măsurile stricte și pozițiile anti-imigrație au devenit o obișnuință, partidele de extremă dreapta împingând limitele”, inspirate de politicile lui Trump, a spus Jacobs.

Propunerile partidelor de extremă dreapta au fost întâmpinate cu critici din partea oponenților politici.

Persoanele care promovează astfel de idei „au ieșit din spectrul democratic”, a declarat europarlamentarul german Damian Boeselager din Partidul Verzilor.

„Politicile de extremă dreapta fac parte dintr-un carusel al violenței care trebuie contestat de la început, altfel riscă să se generalizeze. Dacă acceptăm chiar și modelul ICE ca parte a dezbaterii politice, lupta este deja pierdută”, a declarat copreședintele Stângii în Parlamentul European, Manon Aubry.

UE și-a înăsprit politica de migrație în încercarea de a contracara ascensiunea partidelor de extremă dreaptă. Luna trecută, Comisia Europeană a prezentat o strategie de migrație pe cinci ani, subliniind „diplomația asertivă a migrației” pentru a determina țările terțe să contribuie la oprirea imigranților ilegali care călătoresc spre Europa și să-i primească înapoi pe cetățenii care nu au dreptul de ședere.

