Partidele de extremă dreapta din Europa se confruntă cu un obstacol din ce în ce mai mare: însuși Donald Trump

Politica externă agresivă a lui Donald Trump este o lovitură dură pentru extrema dreaptă. Partidele naționaliste din Marea Britanie, Franța și Germania — susținute de președintele SUA — s-au opus pretențiilor liderului american asupra Groenlandei și amenințării temporare cu taxe vamale împotriva celor care îi stau în cale. Deși sunt aliniați cu Trump în ceea ce privește imigrația, ostilitatea față de UE și poziția conciliantă față de Rusia, populiștii de extremă dreapta din Europa văd că interesele lor intră în conflict cu politica „America First” a lui MAGA, scrie Kyiv Independent.

Experții care au vorbit cu Kyiv Independent spun că această ruptură subliniază cât de fragilă este de fapt alianța naționalist-populistă.

„În această nouă lume în care toți se luptă între ei”, dreapta europeană „va trebui să-și realinieze poziția, la fel cum fac și alte tabere politice”, spune Martin Bialecki, redactor-șef al revistelor Internationale Politik (IP) și Internationale Politik Quarterly (IPQ).

Groenlanda zguduie extrema dreaptă

În cea mai mare ruptură din cadrul NATO din ultimele decenii, președintele SUA a impus temporar taxe vamale asupra a opt țări europene – printre care Franța, Germania și Marea Britanie – care se opun obiectivului său de a anexa insula acoperită de gheață, dar strategică din punct de vedere al securității.

Deși Trump pare să-și fi moderat poziția față de Groenlanda pentru moment, imprevizibilitatea sa înseamnă că statele europene nu pot fi niciodată sigure că problema nu va reapărea în mod neașteptat.

Abordarea îndrăzneață a lui Trump – inclusiv refuzul său inițial de a exclude folosirea forței militare împotriva unui aliat NATO – reflectă o nouă orientare intervenționistă care a început odată cu capturarea de către SUA a omului forte din Venezuela, Nicolas Maduro.

Critici de la AfD

Chiar și cei mai vocali aliați ai lui Trump din Europa, precum partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), au criticat ceea ce pare a fi o îndepărtare de izolaționismul tradițional în stil MAGA.

Trump a „încălcat o promisiune electorală fundamentală, și anume aceea de a nu se amesteca în treburile altor țări”, a declarat Alice Weidel, co-liderul AfD.

Șeful celui mai mare partid de opoziție din Germania, care conduce acum sondajele, a îndemnat guvernul german să evite un „război comercial și să găsească o soluție” în disputa privind Groenlanda.

Un alt lider al AfD, Tino Chrupalla, a declarat că, deși „sfera de influență” americană trebuie luată în considerare, „metodele sălbatice” ale lui Trump trebuie respinse.

Din Franța, critici și mai aspre

Critici și mai aspre au venit din partea cercurilor de extremă dreapta din Franța, o țară tradițional mai sceptică față de rolul de lider global al SUA.

Liderul Raliului Național (RN), Jordan Bardella, a declarat că amenințările lui Trump la adresa suveranității unei țări europene „sunt inacceptabile”.

Politicianul în vârstă de 30 de ani, considerat favorit în alegerile prezidențiale din 2027, a solicitat UE să suspende acordul comercial din iulie cu SUA și să respingă șantajul tarifar.

Comentând operațiunea militară americană din Venezuela, Bardella a denunțat ceea ce a numit „revenirea ambițiilor imperiale” și erodarea normelor internaționale.

Fractură serioasă

În Marea Britanie, liderul Partidului Reformist, Nigel Farage, care, la fel ca aliații săi ideologici, se află în fruntea sondajelor, a declarat că amenințarea lui Trump de a folosi forța – militară sau economică – asupra Groenlandei „amenință NATO” și reprezintă cea mai mare fractură în relațiile dintre SUA și Marea Britanie „de la Suez în 1956”.

Farage, considerat în general aliatul lui Trump în Marea Britanie, care a susținut chiar și criticile SUA la adresa planului Londrei de a ceda Insulele Chagos către Mauritius, a calificat presiunea tarifară exercitată de Washington drept „greșită, rea și foarte, foarte dăunătoare”.

Reacția aliaților europeni ai lui Trump nu a fost uniformă. Prim-ministrul ungar Viktor Orban, noul lider populist al Cehiei, Andrej Babis, și Matteo Salvini, șeful partidului de dreapta Lega Nord, au evitat să-l critice pe Trump și au îndemnat la reținere.

Mateusz Morawiecki, fostul prim-ministru al Poloniei, a dat crezare argumentului lui Trump privind presupusa amenințare rusă și chineză la adresa Groenlandei.

Contradicții adânc înrădăcinate

Dar răspunsul naționaliștilor – și al posibililor viitori lideri – din cele trei puteri principale ale Europei arată contradicțiile adânc înrădăcinate în alianța lor cu Trump.

În 2025, o serie de partide de dreapta favorabile lui Trump, considerate favorite clare pentru a câștiga următoarele alegeri, au fost înfrânte la urne – în principal în Canada și Australia – arătând cât de toxică poate fi o alianță cu președintele SUA.

„Acest lucru arată cât de contradictoriu este să susții politica lui Trump în timp ce pretinzi că protejezi suveranitatea națională a țării tale”, spune Sebastien Maillard, consilier special la Institutul Jacques Delors.

„Susținerea intereselor naționale ale țării tale și susținerea politicii America First a lui Trump pur și simplu nu este sustenabilă”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

America First, Europa Last

Afinitatea lui Trump pentru partidele de extremă dreapta din Europa a fost consacrată în noua doctrină strategică a țării.

Dar, deși republicanii MAGA și național-populiștii europeni găsesc un numitor comun în multe chestiuni, sondajele recente sugerează că o alianță cu Trump devine o povară.

Un sondaj Politico publicat în decembrie a arătat că doar o treime dintre alegătorii AfD și RN au o părere pozitivă despre Trump, precum și aproximativ jumătate dintre alegătorii Reform UK.

„De zeci de ani, dreapta europeană și-a construit identitatea politică pe apărarea suveranității naționale”, spune Bialecki.

Deși acest sentiment a fost în mare parte îndreptat împotriva UE, acum Trump este cel care încalcă suveranitatea și își impune voința asupra țărilor europene.

Jorn Fleck, director senior la Centrul European al Atlantic Council, observă că amenințările tarifare ale lui Trump pun în pericol creșterea economică fragilă din Europa și ar putea afecta electoratul cheie al clasei muncitoare.

Batjocura la adresa Europei nu se sincronizează cu naționalismul și mândria patriotică

În plus, batjocura deschisă a președintelui american la adresa Europei „nu se sincronizează deloc cu naționalismul și mândria patriotică care stau la baza etosului și platformelor majorității acestor partide”, a adăugat expertul.

De la revenirea în funcție în ianuarie 2025, Trump a denunțat în repetate rânduri țările europene ca fiind slabe și le-a acuzat că parazitează sprijinul militar al SUA prin subfinanțarea propriilor capacități de apărare.

La rândul său, președintele SUA a adoptat un ton mai conciliant față de președintele rus Vladimir Putin, marginalizând în mod evident liderii europeni din procesul de pace din Ucraina.

Având în vedere creșterea antipatiei față de Trump în rândul publicului european, partidele naționaliste vor trebui să fie prudente în ceea ce privește alianța cu președintele american, altfel riscă să piardă alegători, avertizează observatorii.

Alegerile parlamentare din Canada pot servi drept avertisment clar – considerat favorit, liderul Partidului Conservator, Pierre Poilievre, a văzut cum partidul său a pierdut un avantaj de 20% după ce Trump s-a fixat pe ideea de a face din Canada „al 51-lea stat”.

Poilievre a fost un susținător activ al lui Trump și s-a străduit să se distanțeze de președintele american.

„Există, de asemenea, întrebări cu privire la cât de compatibile au fost vreodată aceste partide din punct de vedere ideologic și politic, dincolo de pozițiile comune privind migrația și problemele legate de războiul cultural”, spune Fleck.

„În ansamblu, costurile apropierii de Trump încep să depășească orice beneficii ideologice sau de marketing, în mare parte intangibile.”

Editor : M.C