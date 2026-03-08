Partidul cancelarului german Friedrich Merz e pe cale să piardă alegerile din landul Baden-Wurttemberg. Extrema dreaptă, în creștere

Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP, preluat de Agerpres.

La un an după o victorie la limită în alegerile federale şi la începutul unui an electoral încărcat, CDU spera să se impună la scrutinul din această regiune - bogată, dar cu industria în criză - guvernată de Verzi într-o coaliţie cu partidul lui Merz.

Peste 31% dintre alegători şi-au exprimat votul pentru Verzi, conduşi de Cem Ozdemir, un german de origine turcă şi o figură centristă a Verzilor, conform sondajelor la ieşirea de la urne comandate de posturile publice ARD şi ZDF. Verzii sunt urmaţi în aceste sondaje de CDU, cu circa 30% din voturi.

Ambele sondaje plasează partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pe locul trei, cu aproximativ 18% din voturi, dublu faţă de rezultatul obţinut la alegerile din 2021.

Dacă se confirmă, acest eşec din Baden-Wurttemberg ar fi un semn rău pentru cancelarul Friedrich Merz, înaintea seriei de alegeri programate pentru anul acesta. Partidul său de dreapta de orientare conservatoare, dar pro-europeană, încearcă printr-o politică fermă împotriva migraţiei să recâştige alegătorii care au trecut de partea AfD, dar fără a-şi îndepărta susţinătorii centrişti (progresişti), aceştia din urmă fiind electoratul tipic al Verzilor.

