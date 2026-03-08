Live TV

Partidul cancelarului german Friedrich Merz e pe cale să piardă alegerile din landul Baden-Wurttemberg. Extrema dreaptă, în creștere

Data actualizării: Data publicării:
Stuttgart Baden-WürttembergCem Özdemir germania verzii alegeri
Verzii par să se îndrepte la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie. Foto: Profimedia Images

Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP, preluat de Agerpres. 

La un an după o victorie la limită în alegerile federale şi la începutul unui an electoral încărcat, CDU spera să se impună la scrutinul din această regiune - bogată, dar cu industria în criză - guvernată de Verzi într-o coaliţie cu partidul lui Merz. 

Peste 31% dintre alegători şi-au exprimat votul pentru Verzi, conduşi de Cem Ozdemir, un german de origine turcă şi o figură centristă a Verzilor, conform sondajelor la ieşirea de la urne comandate de posturile publice ARD şi ZDF. Verzii sunt urmaţi în aceste sondaje de CDU, cu circa 30% din voturi. 

Ambele sondaje plasează partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pe locul trei, cu aproximativ 18% din voturi, dublu faţă de rezultatul obţinut la alegerile din 2021. 

Dacă se confirmă, acest eşec din Baden-Wurttemberg ar fi un semn rău pentru cancelarul Friedrich Merz, înaintea seriei de alegeri programate pentru anul acesta. Partidul său de dreapta de orientare conservatoare, dar pro-europeană, încearcă printr-o politică fermă împotriva migraţiei să recâştige alegătorii care au trecut de partea AfD, dar fără a-şi îndepărta susţinătorii centrişti (progresişti), aceştia din urmă fiind electoratul tipic al Verzilor. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Rachete interceptoare
2
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Lebanon Israel Iran
4
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
petrolier în ocean
5
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Digi Sport
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Revelația de moment a lui Donald Trump: America are nevoie până la urmă de Europa (Politico)
Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto Profimedia
Cancelarul german i-a cerut lui Donald Trump să introducă Europa în negocierile privind Ucraina. „Știe foarte bine acest lucru”
Trump US Germany
Merz, întâlnire cu Trump. Președintele SUA a anunțat cel mai negru scenariu în privința Iranului. Critici dure pentru doi aliați
tanc steag iran
Germania nu va ataca Iranul, dar își va proteja militarii. Cancelarul Merz discută la Washington cu Trump
Friedrich Merz, Bundeskanzler
Merz vrea ca SUA și UE să elaboreze un plan pentru „ziua de după” în Iran: „Teheranul merită un viitor mai bun după aceste atacuri”
Recomandările redacţiei
Soldați americani
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era...
teheran khamenei
Reuters: Un înalt oficial iranian dă un indiciu despre viitorul lider...
barbat alimenteaza masina cu carburant
„Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de...
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult...
Ultimele știri
Ucraina cere Ungariei să îi restituie banii şi lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, anunț uriaș despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Am confirmarea lui”. Peluza Nord, plan...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Câți copii are Zlatan Ibrahimovic. Marele campion e cu 11 ani mai mic decât soția sa
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la poarta patronului de la FCSB: ”M-a...
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii