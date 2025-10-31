Partidul centrist D66, câștigător în alegerile din Olanda. Rob Jetten e pe cale să devină cel mai tânăr premier din istoria țării

Partidul centrist olandez D66 a obţinut cele mai multe voturi în alegerile generale de miercuri, a anunţat vineri agenţia de ştiri ANP, ceea ce îl plasează pe liderul său în vârstă de 38 de ani, Rob Jetten, pe calea de a deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării, relatează Reuters.

Cu aproape toate voturile numărate, D66 nu mai poate fi depăşit de Partidul Libertăţii (PVV) de extremă dreapta, condus de Geert Wilders, potrivit agenţiei de ştiri, care colectează rezultatele din toate municipalităţile din Olanda.

D66 şi PVV au ieşit la egalitate în alegerile de miercuri, cu câte 26 de locuri în parlament, dar, după numărarea a aproape tuturor voturilor, ANP a anunţat vineri că D66 nu poate fi detronat de pe primul loc. Este însă o victorie strânsă, partidul având doar 15.155 de voturi în faţa PVV, cu 99,7% din voturi numărate.

Confirmarea oficială a rezultatului va avea loc luni, când vor fi numărate şi voturile prin corespondenţă exprimate de cetăţenii olandezi care locuiesc în străinătate.

Este de aşteptat ca D66 să preia iniţiativa în prima rundă de negocieri pentru formarea unui guvern de coaliţie, un proces care durează de obicei luni de zile.

Cu aproximativ 18% din voturi, partidul va avea nevoie de cel puţin trei parteneri de coaliţie pentru a obţine majoritatea simplă în camera inferioară a parlamentului, care are 150 de locuri.

Vineri, Rob Jetten a îndemnat partidele principale, de la stânga la dreapta, să se unească.

„Alegătorii au indicat în mod clar necesitatea cooperării”, a declarat Jetten. „Vrem să găsim o majoritate care să lucreze cu entuziasm la probleme precum piaţa imobiliară, migraţia, clima şi economia”, a spus el.

Partidul liberal pro-UE D66 şi-a triplat numărul de locuri cu o campanie optimistă şi o creştere a cheltuielilor de publicitate, în timp ce Wilders a pierdut o mare parte din sprijinul care l-a propulsat către o victorie surprinzătoare la alegerile anterioare din 2023.

Cu toate acestea, alegerile s-au transformat într-o cursă strânsă, deoarece rezultatele preliminare indicau o victorie la limită pentru D66, în timp ce PVV a preluat pentru scurt timp conducerea spre finalul numărării voturilor.

Deşi toate partidele principale au exclus deja colaborarea cu el, Wilders a declarat că va cere să aibă prioritate în formarea unei coaliţii, dacă partidul său va fi confirmat ca având cele mai multe voturi.

Liderii partidelor vor discuta marţi paşii următori.

