Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din anturajul lui Xi Jinping

Xi Jinping la o paradă militară
Xi Jinping la o paradă militară. Foto: Profimedia
Partidul Comunist Chinez a decis să deschidă o anchetă asupra a doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei şi legii, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din China. Zhang este membru al Biroului Politic al Partidului Comunist şi vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), în timp ce Liu este şeful Departamentului de Stat Major al CMC, relatează Reuters.

Zhang, în vârstă de 75 de ani, un vechi reformist, este considerat pe scară largă cel mai apropiat aliat militar al preşedintelui Xi Jinping şi unul dintre puţinii ofiţeri de rang înalt cu experienţă de luptă. El este unul dintre cei doi vicepreşedinţi ai CMC, organizaţia supremă de comandă a forţelor armate din China.

Măsuri anticorupție

Armata a fost una dintre principalele ţinte ale unei ample campanii de combatere a corupţiei ordonate de Xi în 2012. Această campanie a ajuns la eşaloanele superioare ale Armatei Populare de Eliberare în 2023, când a fost vizată Forţa de Rachete.

Opt generali de rang înalt au fost expulzaţi din Partidul Comunist pentru acuzaţii de corupţie în octombrie 2025, inclusiv generalul numărul doi al ţării, He Weidong. El a servit sub Xi şi alături de Zhang în Comisia Militară Centrală.

Doi foşti miniştri ai apărării au fost, de asemenea, excluşi din partidul de guvernământ în ultimii ani, pentru corupţie. Măsurile represive încetinesc achiziţionarea de armament avansat şi afectează veniturile unora dintre cele mai mari firme de apărare din China.

Diplomaţii străini şi analiştii de securitate urmăresc cu atenţie evoluţia situaţiei, având în vedere apropierea lui Zhang de Xi şi importanţa activităţii Comisiei în ceea ce priveşte comanda, precum şi modernizarea şi poziţia militară actuală a Armatei Populare de Eliberare.

Moscova și „oamenii cu două fețe”

Deşi China nu a mai purtat un război de zeci de ani, aceasta adoptă o poziţie din ce în ce mai dură în disputele din Marea Chinei de Est şi Marea Chinei de Sud, precum şi în ceea ce priveşte insula Taiwan, care se autoguvernează şi este revendicată de China. La sfârşitul anului trecut, Beijingul a organizat cele mai mari exerciţii militare de până acum în jurul insulei Taiwan.

Demiterea lui Zhang este a doua demitere a unui general în funcţie din Comisia Militară Centrală de la Revoluţia Culturală din 1966-1976. El nu a mai fost văzut în public din 20 noiembrie, când a purtat discuţii cu ministrul rus al apărării la Moscova.

La începutul acelei luni, Zhang a promis într-un articol că va lua măsuri împotriva „loialităţii false” şi a „oamenilor cu două feţe” şi a cerut armatei să elimine „influenţele otrăvitoare şi problemele de lungă durată”.

Copii din părinți veterani

Atât Xi, cât şi Zhang sunt originari din provincia Shaanxi, din nord-vestul ţării, şi sunt copiii unor foşti înalţi oficiali care au luptat împreună în războiul civil din anii 1940.
Născut la Beijing, Zhang s-a înrolat în armată în 1968, a avansat în grad şi s-a alăturat Comisiei Militare la sfârşitul anului 2012, pe măsură ce procesul de modernizare a armatei a luat avânt.

Un profil al lui Zhang realizat de Pentagon la sfârşitul anului 2023 menţiona că, având în vedere practicile militare obişnuite, se preconiza ca Zhang să se pensioneze în 2022, la vârsta de 72 de ani.

„Cu toate acestea, menţinerea lui Zhang în CMC pentru un al treilea mandat reflectă probabil dorinţa lui Xi de a păstra un aliat apropiat şi experimentat ca principal consilier militar”, se menţiona în profilul inclus în raportul anual al Pentagonului privind armata chineză din acel an.

El a luptat împotriva Vietnamului într-un război de frontieră scurt, dar sângeros, în 1979, pe care China l-a declanşat ca pedeapsă pentru invadarea Cambodgiei de către Vietnam în anul precedent şi pentru înlăturarea Khmerilor Roşii, susţinuţi de Beijing.

Zhang avea 26 de ani când a fost trimis pe front pentru a lupta împotriva vietnamezilor şi a fost promovat rapid, potrivit mass-media de stat. El a luptat şi într-un alt conflict de frontieră cu Vietnamul, în 1984, pe măsură ce ostilităţile continuau.

„În timpul bătăliei, fie că a atacat, fie că a apărat, Zhang Youxia s-a descurcat excelent”, a scris ziarul oficial China Youth Daily într-un articol din 2017 intitulat „Aceşti generali chinezi au ucis inamicul pe câmpul de luptă”.

Unii experţi chinezi au remarcat că Zhang a ieşit din conflict ca un reformist declarat în ceea ce priveşte tacticile militare, armele şi necesitatea unei forţe mai bine antrenate.

 

