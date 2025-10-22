Partidul de extremă dreaptă din Germania a fost acuzat că spionează pentru Rusia și alte state autoritare

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), în plină ascensiune, a fost acuzat miercuri de spionaj în favoarea Rusiei şi a altor state autoritare, adversarii politici indicând că parlamentarii săi fac solicitări „problematice”.

„ AfD abuzează de dreptul parlamentar de a pune întrebări pentru a investiga în mod evident infrastructurile noastre critice”, a afirmat Georg Maier, ministrul de interne al landului Turingia, care a împărtăşit ziarului economic Handelsblatt „îngrijorarea sa crescândă” .

„Impresia care se desprinde este că AfD lucrează, cu întrebările sale, pe baza unei liste comandate de Kremlin”, a declarat Maier.

„AfD a format o alianţă cu mai multe state autoritare şi colaborează cu Rusia, China şi Coreea de Nord pentru a dăuna grav ţării noastre”, susţine într-un răspuns adresat AFP şi deputatul Konstantin von Notz, vicepreşedinte al Comisiei de control al serviciilor secrete din Bundestag.

În aprilie 2024, în cadrul unei dezbateri în camera inferioară a parlamentului, au fost semnalate „întrebări parlamentare problematice” din partea AfD, existând suspiciunea că acestea au fost formulate în numele „statelor autoritare”, „pentru a le ajuta în mod deliberat să slăbească ţara noastră, să spioneze infrastructurile noastre critice şi să le saboteze”, a subliniat Konstantin von Notz.

Potrivit lui Georg Maier, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), AfD din Turingia a pus în ultimele 12 luni 47 de întrebări despre infrastructurile critice, cu „o intensitate şi o precizie crescânde”. Fie că este vorba de infrastructuri de transport sau digitale, de aprovizionare cu energie sau apă, partidul AfD manifestă „un interes deosebit pentru tehnologiile şi echipamentele poliţiei, în special în domeniul detectării şi apărării împotriva dronelor”, dar şi pentru armată şi protecţia civilă, arată Georg Maier.

Georg Maier „se teme de întrebări” şi pune sub semnul întrebării „un pilon fundamental al controlului democratic”, a replicat Ringo Mühlmann, purtător de cuvânt al grupului parlamentar regional al AfD. Prim-secretarul grupului AfD din Bundestag, Bernd Baumann, a calificat aceste acuzaţii ca fiind „absurde”, insistând asupra responsabilităţii adversarilor săi politici care, aflaţi la putere, „au lăsat infrastructura germană să se deterioreze timp de decenii”. „Prin întrebările noastre, punem în lumină aceste lacune în interesul cetăţenilor”, a adăugat el.

Luni, cancelarul german Friedrich Merz a desemnat AfD drept „principalul său adversar” în pragul unui an electoral încărcat.

Fondat în 2013, acest partid, care a ocupat locul al doilea la alegerile legislative din februarie anul trecut, devansează acum CDU-ul lui Merz în mai multe sondaje.

Editor : A.R.