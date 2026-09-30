Partidul de extremă stângă Die Linke vrea să treacă aproximativ 200.000 de locuințe din Berlin în proprietate publică

Berlinul va fi cufundat într-un „haos imens” sub o administrație de extremă stânga, au avertizat dezvoltatorii imobiliari germani. Elif Eralp, lidera partidului Die Linke din Berlin, care încearcă să formeze o coaliție pentru a conduce orașul și a deveni primar, s-a angajat să preia proprietatea asupra a 200.000 de apartamente pentru a rezolva criza locuințelor, scrie The Telegraph.

Politica sa în domeniul locuințelor a fost un factor cheie în câștigarea voturilor locuitorilor liberali din Berlin la alegerile regionale din 20 septembrie. Capitala era cunoscută odată ca fiind „săracă, dar sexy”, însă în ultimul deceniu chiriile au crescut cu aproape 70%.

Acum, liderii de afaceri germani, inclusiv nepotul unui om de știință laureat al Premiului Nobel, au lansat o reacție de respingere împotriva propunerilor anticapitaliste.

Într-un interviu acordat ziarului The Telegraph, Emanuel Heisenberg, directorul executiv al firmei de renovări Ecoworks, a avertizat asupra unui „haos” pe piața imobiliară și a unui efect descurajator asupra construirii de locuințe noi.

„Sunt foarte îngrijorat de efectul general asupra sectorului imobiliar”, a declarat Heisenberg. „Dacă marile companii private de locuințe ar fi expropriate la 40-60% din valoarea lor de piață, acest lucru ar declanșa, desigur, un colaps, iar acestea probabil că nu ar mai investi în niciun fel de cheltuieli de capital sau în locuințe noi pentru o lungă perioadă de timp.”

Fondatorul Ecoworks, o firmă de construcții care oferă servicii de renovare „cu emisii zero” pentru companiile de locuințe publice și private, a avertizat, de asemenea, că politica „extrem de agresivă” ar putea afecta economia în ansamblu, inclusiv sectorul bancar.

„Este extrem de periculos, deoarece, în cele din urmă, municipalitatea din Berlin va trebui să gestioneze aceste organizații, iar este aproape imposibil ca aceasta să poată conduce o nouă companie la același nivel ca proprietarii privați”, a spus el.

„Cred că acest lucru va crea un haos imens”, a adăugat domnul Heisenberg, al cărui bunic, Werner, a câștigat premiul Nobel pentru fizică în 1932 pentru lucrările sale în domeniul mecanicii cuantice. „Dacă acționezi împotriva pieței private într-un mod extrem de agresiv, piața privată nu va mai construi noi active în viitor.”

Această declarație vine în urma unui avertisment similar din partea directorului executiv al Vonovia, una dintre companiile private de locuințe care ar fi vizate de Die Linke dacă aceasta va conduce următoarea administrație din Berlin.

„Socializarea nu va crea niciun apartament nou”, a afirmat Luka Mucic, susținând că firma sa a încercat deja să atenueze criza locuințelor prin construirea a 1.000 de locuințe noi în capitală.

Acuzații de antisemitism

Heisenberg și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea profundă cu privire la antisemitismul din cadrul partidului Die Linke, care a avut un activist pro-Hamas la festivitățile din noaptea alegerilor, organizate la Berlin pe 20 septembrie. Partidul a declarat că evenimentul a fost deschis publicului și că activistului i s-a cerut să părăsească locul.

Însă Heisenberg a spus: „Dacă Die Linke dorește să conducă capitala Germaniei, trebuie să elimine problemele structurale de antisemitism din cadrul partidului. Trebuie să se adreseze persoanelor din partid care sunt în mod deschis antisemite și să le spună că ar trebui să plece sau să-și schimbe opiniile.”

Heisenberg, al cărui bunic a lucrat, de asemenea, la programul nuclear al naziștilor, a adăugat: „Mi se pare de nesuportat faptul că partidul oferă o platformă membrilor antisemiti.”

Acuzațiile de antisemitism au împiedicat eforturile partidului Die Linke de a forma o coaliție la Berlin, întrucât acesta are nevoie de sprijinul Verzilor și al Social-Democraților (SPD), care sunt ferm pro-Israel.

La un eveniment organizat de Die Linke la Berlin în vara acestui an, un rapper a scandat „Moarte Armatei de Apărare a Israelului” și „Yallah, Yallah, Intifada” – un îndemn la o revoltă armată împotriva Israelului.

Eralp, al cărei partid acuză Israelul de comiterea unui genocid în Gaza, neagă antisemitismul și afirmă că susține comunitățile evreiești, precum și o soluție cu două state.

Ea îl dă în judecată pe Alexander Dobrindt, ministrul german de Interne, după ce acesta a acuzat-o de antisemitism în cadrul unei dezbateri la televiziunea publică germană.

Planul de expropriere al partidului Die Linke își are originea într-un referendum din 2021, în cadrul căruia 57,6% dintre berlinezi au votat în favoarea exproprierii apartamentelor deținute de firme imobiliare cu peste 3.000 de unități.

Rezultatul a fost determinat de o profundă frustrare față de lipsa locuințelor noi, de o penurie acută de apartamente existente și de creșterea vertiginoasă a costurilor chiriei.

Partidul Die Linke s-a angajat în campania electorală să respecte rezultatul referendumului și susține că exproprierea va reduce costul vieții și va crea locuințe mai accesibile pe termen lung.

Însă planul se confruntă cu obstacole juridice și politice majore, care ar putea împiedica punerea sa în aplicare.

Pentru a guverna Berlinul, Eralp trebuie mai întâi să formeze o coaliție cu Verzii și cu SPD, dar acesta din urmă a dat deja de înțeles că este reticent să se alăture lor.

„Este foarte dificil să colaborezi cu un partid care este în mare măsură antisemit”, a declarat Bärbel Bas, co-liderul SPD, după ce Die Linke a câștigat alegerile cu 25% din voturi.

Chiar dacă va forma un guvern, Die Linke riscă totuși să-și vadă planurile anticapitaliste zădărnicite de Friedrich Merz, cancelarul german, care s-a angajat să impună o interdicție la nivel național privind exproprierea.

„Este vorba de a transmite un mesaj clar investitorilor internaționali, și anume că în Germania nu există exproprierea proprietății private”, a declarat Merz săptămâna trecută cu privire la interdicția propusă de el.

În principiu, exproprierea este permisă în Germania în temeiul articolelor 14 și 15 din Constituția sa postbelică, cu condiția ca aceasta să aibă loc „în interes public”.

Însă experții subliniază că, în trecut, exproprierea a fost utilizată în principal pentru proiecte de infrastructură, cum ar fi confiscarea terenurilor în vederea construirii de autostrăzi.

Utilizarea acelorași articole pentru a declanșa exproprierea marilor companii imobiliare ar fi fără precedent și s-ar putea confrunta cu provocări juridice majore.

Costul închirierea sau deținerea unei locuințe a devenit una dintre cele mai acute probleme politice din Europa, pe măsură ce crize similare ale locuințelor se manifestă în Madrid, Paris și Londra.

În Spania, Pedro Sanchez, prim-ministrul, a încercat să abordeze problema printr-un program de locuințe sociale în valoare de 6 miliarde de lire sterline și prin reguli mai stricte privind închirierea cu scop lucrativ pentru turiști.

Autoritățile pariziene au optat pentru un program de „transformare a spațiilor de birouri în locuințe”, care transformă clădirile comerciale goale în locuințe la prețuri accesibile.

În ceea ce privește Marea Britanie, exproprierea este permisă în circumstanțe limitate printr-un ordin de cumpărare obligatorie, care poate fi utilizat pentru a elibera zone de locuințe abandonate și a construi noi ansambluri rezidențiale.