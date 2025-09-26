Live TV

Partidul extremist german AfD, dat afară din sediul central din Berlin: proprietarul austriac al clădirii a dat formațiunea în judecată

Berlin
Clădirea din Berlin unde este sediul central al AfD Foto: Profimedia

Justiţia germană a ordonat vineri Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) să părăsească până la finele anului viitor sediul naţional de la Berlin, dând astfel câştig de cauză proprietarului austriac al clădirii, aflat în conflict cu principala formaţiune de opoziţie din ţară, care acuză partidul de încălcarea condiţiilor contractului de închiriere în seara electorală din februarie 2025.

Tribunalul landului Berlin a dat câştig de cauză proprietatului austriac al imobilului, care cerea partidului să părăsească clădirea, apreciind că AfD a încălcat condiţiile contractului de închiriere în seara electorală din februarie 2025, în care şi-a sărbătorit un scor-record pe care l-a obţinut în alegerile legislative, scrie News.ro. Instanţa a stabilit totodată că proprietarul nu are dreptul să-şi expulzeze chiriaşul fără un preaviz.

AfD a primit astfel termen - până la sfârşitul lui 2026 - să părăsească imobilul.

Proprietarul a cerut să partidului să plece pentru că şi-a proiectat rezultatul de 20,8% şi sigla pe un zid exterior în timpul petrecerii de după alegeri.

Reprezentanţi ai partidului au apreciat în acest context, vineri, că hotărârea tribunalului de la Berlin este o victorie, întrucât formaţiunea nu a fost obligată să plece imediat.

Potrivit AfD, justiţia a arătat că rezistă presiunilor politice.

Această hotărâre „constituie o victorie a statului de drept şi le arată adversarilor noştri că nu pot încolţi AfD prin dezbateri politice sau atacuri judiciare”, a reacţionat într-un comunicat trezorierul partidului, Carsten Hütter.

„Dezbaterea politică trebuie să se desfăşoare în Parlament şi nu într-o sală de judecată”, a comentat alt cadru al partidului, Kay Gottschalk, care se felicită pentru faptul că tribunalul a stabilit că „rezilierea fără preaviz este nefondată din punct de vedere juridic”.

AfD se prezintă cu regularitate drept ţinta unor urmăriri judiciare motivate politic, după ce unii dintre liderii partidului au fost inculpaţi - de exemplu Björn Höcke, condamnat cu privire la faptul că a folosit un slogan nazist.

Hütter anunţă că AfD urmează să se mute în 2026 într-un sediu nou deținut chiar de partid.

