Partidul german de extremă dreapta AfD are un avans-record faţă de conservatorii cancelarului Merz (sondaj)

Partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi-a mărit avansul în sondaje faţă de conservatorii cancelarului Friedrich Merz la un nivel fără precedent de cinci puncte procentuale, conform unui sondaj publicat marţi de institutul Forsa, citat de dpa, conform Agerpres.

Formaţiunea anti-imigraţie AfD a înregistrat o creştere bruscă în sondaje în ultimele săptămâni, pe fondul nemulţumirii crescânde faţă de guvernul de coaliţie al lui Merz şi al temerilor de creştere a inflaţiei din cauza războiului din Iran.

AfD, care se află sub investigaţie de către serviciile de informaţii germane pentru opiniile sale extremiste, a devenit cel mai mare partid de opoziţie din ţară după ce a terminat pe locul doi în alegerile parlamentare de anul trecut.

În cel mai nou sondaj Forsa, partidul de extremă dreapta a crescut cu un punct procentual faţă de săptămâna trecută, ajungând la 27% şi egalând recordul său istoric de anul trecut.

În schimb, blocul conservator al lui Merz - format din Uniunea Creştin Democrată (CDU) şi Uniunea Creştin Socială (CSU, doar în Bavaria) - a scăzut cu două puncte procentuale, ajungând la 22%.

Satisfacţia faţă de performanţa lui Merz a atins noi minime, doar 15% dintre respondenţi declarând că sunt mulţumiţi de prestaţia cancelarului, în scădere cu trei puncte faţă de săptămâna trecută. Un procent covârşitor de 83% au declarat că nu sunt impresionaţi de performanţa sa.

Partenerul de coaliţie al lui Merz, Partidul Social Democrat (SPD), a rămas neschimbat la 12%, alături de Stânga (Die Linke), care a câştigat un punct. Verzii, din opoziţie, s-au clasat pe locul trei cu 15%.

Agenţia de sondaje a chestionat 2.503 de alegători între 21 şi 27 aprilie pentru „Trendbarometer” al postului de radio RTL.

Alte sondaje au înregistrat de asemenea o creştere a sprijinului pentru AfD, institutul INSA plasând partidul la un record de 28%, sâmbătă.

