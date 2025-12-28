Live TV

Partidul lui Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo: „Vom face tot ce ştim şi putem pentru a constitui parlamentul”

Data publicării:
albin kurti face declaratii
Albin Kurti, prim-ministrul din Kosovo. Foto: Profimedia

Partidul naționalist al premierului Albin Kurti a obținut peste jumătate din voturi în alegerile de duminică, făcând posibilă formarea unui nou guvern după un an de impas politic care a paralizat parlamentul și a întârziat finanțarea internațională esențială, relatează Reuters.

Acesta este al doilea scrutin din acest an în Kosovo, după ce partidul Vetevendosje al lui Kurti nu a obținut majoritatea în februarie. Luni întregi de negocieri eșuate pentru formarea unei coaliții au determinat-o pe președinta Vjosa Osmani să dizolve parlamentul în noiembrie și să convoace alegeri anticipate.

Partidul lui Kurti avea 50,2% din voturile de duminică, după numărarea a 87% din total. Analiștii sunt de părere că este dificil de prevăzut dacă Kurti va putea forma guvernul singur, fără o coaliție, pentru a asigura cele 61 de locuri din adunarea de 120 de locuri.

„Rezultatele nu sunt definitive şi nu văd cum Kurti va forma guvernul singur, dar îi va fi foarte uşor să guverneze cu o mică coaliţie”, a spus Ismet Kryeziu, de la grupul de reflecţie Kosovo Democratic Institute.

Kurti are nevoie de puţine voturi din partea partidelor albaneze sau minoritare pentru a forma noul cabinet, a mai adăugat Kryeziu.

Cele două principale partide de opoziţie, Partidul Democrat şi Liga Democratică, au obţinut 20,7% şi, respectiv, 14% din voturi.

„Voinţa cetăţenilor se află acum în urnele de vot. Păstrarea acestei voinţe este esenţială pentru legitimitatea şi credibilitatea procesului electoral”, a spus premierul într-un mesaj video după publicarea sondajelor la ieşirea de la urne.

Un nou eșec în formarea unui guvern și redeschiderea parlamentului ar prelungi criza într-un moment critic. Legislatorii trebuie să aleagă un nou președinte în aprilie și să ratifice acorduri de împrumut în valoare de 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană și Banca Mondială, care expiră în următoarele luni.

Partidele de opoziţie din ţara balcanică au refuzat să guverneze alături de Kurti, criticând modul în care acesta gestionează relaţiile cu aliaţii occidentali şi abordarea sa faţă de nordul Kosovo, divizat etnic, unde trăieşte o minoritate sârbă. Kurti dă vina pe opoziţie pentru impasul creat.

Încercând să atragă alegători, Kurti a promis o lună suplimentară de salariu pe an pentru angajaţii din sectorul public, 1 miliard de euro pe an în investiţii de capital şi o nouă unitate de urmărire penală pentru combaterea crimei organizate. Partidele de opoziţie s-au concentrat pe îmbunătăţirea nivelului de trai - o preocupare majoră pentru alegători.

„Vrem ca următorul guvern să creeze condiţii pentru ca tinerii să rămână aici şi să nu plece”, a spus pentru sursa citată un alegător, Rexhep Karakashi (58 de ani), în capitala Priştina.

Sondajele de opinie nu au fost publicate în Kosovo, dar unele dintre ele, văzute de Reuters înainte de vot, îl favorizau pe Kurti. Unii alegători au declarat că nu se aşteaptă ca votul să aducă schimbări semnificative.

„Nu ar fi o mare bucurie dacă Kurti ar câştiga, şi nici dacă ar câştiga opoziţia. Această ţară are nevoie de schimbări drastice, şi nu văd că aceste schimbări vor avea loc”, a spus Edi Krasiqi, medic.

După ce şi-a exprimat votul la Priştina, Kurti i-a îndemnat pe oameni să voteze, spunând că o prezenţă mai mare la urne ar consolida legitimitatea parlamentului.

„Odată ce rezultatul alegerilor va fi cunoscut, vom face tot ce ştim şi putem pentru a constitui parlamentul cât mai curând posibil şi pentru a continua cu un nou guvern”, a spus el.

Conform rezultatelor, prezenţa la vot a fost de 45%.

Kosovo scapă treptat de sancțiunile UE. Ce condiții impune Bruxelles guvernului de la Priștina

Premierul din Kosovo își cere scuze după ce a rezolvat greșit o problemă de matematică, la inaugurarea unei școli

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...