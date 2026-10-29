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Partidul lui Netanyahu acuză formaţiunile arabe că au „furat alegerile” şi cere anchete. Poliția spune că acuzațiile sunt nefondate

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Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Partidul Likud al premierului israelian Benjamin Netanyahu a acuzat partidele majoritar arabe, care sunt pe cale să obţină 17 mandate în Knesset, de faptul că au furat alegerile”, la o zi după un scrutin legislativ extrem de strâns.

Alegerile legislative au fost furate de către partide arabe care susţin terorismul şi aneantizarea statului evreu”, a acuzat miercuri Partidul Likud, care dă asigurări că are probe cu privire la cazuri de corupţie, ameninţări, violenţe, falsificări şi utilizarea unor programe informatice interzise prin care să îndemne alegătorii să voteze”, relatează AFP, citată de News.ro.

Partidele arabe Raam - un acronim care înseamnă în ebraică Lista Arabă Unită” - şi Lista Unificată (extremă stânga) au obţinut un scor-surpriză, cu mult peste aşteptări.

De-a lungul campaniei sale, Benjamin Netanyahu şi-a multiplicat atacurile împotriva acestor formaţiuni.

Marţi, în ziua alegerilor, el declara că trei responsabili de rang înalt” de la Raam au fost arestaţi în sudul ţării având asupra lor plicuri cu bani.

Directorul general interimar al Comisiei Electorale Centrale (CEC) Dean Livneh a evocat un incident neobişnuit” şi a anunţat că poliţia a arestat” înaintea închiderii secţiior de votare indivizi care încercau să cumpere voturi”.

El a subliniat, cu toate acestea, că niciun alt incident de acest fel nu a fost semnalat în ţară”.

Liderul Raam, Mansour Abbas, l-a acuzat apoi pe Benjamin Netanyahu de faptul că minte” prin aceste acuzaţii de fraudă electorală.

Miercuri, Likud a anunţat că a transmis poliţiei, serviciilor de securitate internă Shin Bet şi CEC sute de mărturii şi de probe de furt electoral în numeroase secţii de vot arabe”.

Partidul a cerut o anchetă aprofundată” şi urmăriri judiciare împotriva presupuşilor vinovaţi şi o intervenţie imediată a CEC în examinarea acestor acuzaţii.

Poliţia israeliană a respins acuzaţia formulată de Likud.

„Nu există probe care să o susţină. Ziua electorală a decurs cu foarte puţine incidente care ar fi putut afecta integritatea procesului, inclusiv prin comparaţie cu alegerile anterioare", a declarat o sursă din cadrul poliţiei.

„Trebuie subliniat că nu există probe, nici din investigaţii, nici din activitatea serviciilor de informaţii, care să susţină astfel de afirmaţii", a adăugat sursa citată din cadrul poliţiei.

Editor : M.B.

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