Partidul lui Viktor Orban a lansat un videoclip cu inteligență artificială care arată o „execuție” în război

Opoziția din Ungaria a condamnat un videoclip de campanie al partidului de guvernământ al lui Viktor Orbán, care înfățișează o fetiță plângând în timp ce tatăl ei este executat în război, pe fondul unei dezbateri privind posibila implicare a Budapestei în conflictul din Ucraina. Ungaria se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie, care ar putea să-l înlăture pe premierul Orbán după 16 ani de putere neîntreruptă. Sondajele arată că partidul său de dreapta, Fidesz, se află în urma principalului partid de opoziție, Tisza, scrie TVPWorld.

Peter Magyar, liderul de centru-dreapta al Tisza, a cerut joi prim-ministrului să-și ceară scuze pentru videoclipul care pare să fie generat de inteligența artificială. Acesta prezintă o execuție în timpul războiului și a fost publicat pe canalele de social media ale filialei Fidesz din Budapesta la începutul acestei săptămâni.

Subiectul siguranței și al sprijinului militar european pentru Ucraina a devenit o temă majoră a campaniei, Orbán, prietenos cu Kremlinul, afirmând că Tisza, acționând la ordinele UE, ar putea atrage Ungaria într-un conflict militar cu Rusia.

Tisza a respins aceste acuzații, afirmând că nu va trimite trupe sau arme ungare în Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Manipulare fără suflet”

Videoclipul campaniei arată o fetiță stând la fereastră și întrebând când se va întoarce tatăl ei. Apoi se trece la imagini cu un soldat legat la ochi, îmbrăcat în uniformă ungar, care este împușcat și cade în noroi, scăpând din mâini fotografia fetiței.

Una dintre legende spune: „Acum este doar un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate... Să nu riscăm. Fidesz este alegerea sigură!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Magyar a declarat că videoclipul este „de neiertat și profund scandalos”.

„Folosirea copiilor, execuțiile și instigarea la frică – asta nu este politică, ci manipulare fără scrupule”, a adăugat el.

El a cerut, de asemenea, ca reclama electorală să fie eliminată. Vineri, aceasta era încă online.

Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orbán, a apărat videoclipul în cadrul unei conferințe de presă, spunând că acesta arată „realitatea războiului” și că peste o mie de persoane au fost ucise sau rănite grav în conflictul din Ucraina în fiecare zi, a relatat Reuters.

Nu este prima dată când Orbán aduce Ucraina în campania electorală.

El a acuzat anterior Tisza că face parte dintr-un complot al Bruxelles-ului și Kievului pentru a instala la Budapesta un guvern favorabil UE și pro-ucrainean.

Orbán a afirmat, de asemenea, că agenți ai serviciilor secrete ucrainene sunt infiltrați în Ungaria – o acuzație pentru care nu a prezentat dovezi.

Editor : M.C