Live TV

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
Presidential candidate of Moldova, Victoria Furtuna
Victoria Furtună. Foto: Profimedia

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anulat înregistrarea partidului „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru aprobarea deciziei au votat șase membri CEC, anunță TVR Moldova.

Decizia Comisiei a fost luată urmare a examinării sesizărilor depuse de către: Partidul Social Democrat European (PSDE), Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a informației prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS).

Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase alegătorilor în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional.

Decizia poate fi contestată în termen de trei zile la Curtea de Apel Chișinău, cu excepția zilei alegerilor.

„Consider că aceste acțiuni sunt tendențioase, contrar normelor legale naționale și internaționale. Ce ați făcut astăzi în ședință este o condamnare publică. Și CEDO a condamnat astfel de practici. Vă îndepliniți cu loialitate credința față de partidul de guvernământ. Cu siguranță decizia va fi anulată și cred că instanța de apel va lua o decizie legală. Cred că cei de la guvernare o să vă îmbrățiseze cald, iar poporul o să vă judece”, a spus lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o apropiată de-ale oligarhului fugar Ilan Șor.

De notat că Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat la 15 ani de închisoare care a fugit din țară și s-a refugiat la Moscova, a fost înregistrat în timp ce prezenta un plan prin care să poată declanșa alegeri anticipate în Republica Moldova, „dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, potrivit deschide.md.

Victoria Furtună a cerut inițial recuzarea de la ședință a președintei CEC, Angelica Caraman; vicepreședintelui CEC, Pavel Postică, dar și membrelor CEC, Tatiana Barbăroșie și Rita Lefter-Simașco. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Ulterior, Victoria Furtună a cerut recuzarea membrilor CEC de la ședință: Angelica Caraman, Pavel Postică, Dana Munteanu, Rita Lefter-Simașco, Mircea Catarău, Tatiana Barbăroș, propunere care la fel nu a întrunit numărul necesar de voturi.

PSDE a făcut, în sesizarea sa, trimitere la investigația „Nordnews” ce scoate la iveală o amplă rețea de influență prorusă care acționează prin intermediul ONG-ului "Evrazia", controlat de fugarul Ilan Șor și coordonat de propagandiști trimiși de la Moscova. Potrivit investigației, Federaţia Rusă continuă să îşi intensifice atacurile hibridie în Republica Moldova pentru a sabota scrutinul parlamentar care urmează.

Hotărârea Comisiei și copia dosarului administrativ vor fi expediate Ministerului Justiției. Instituția va fi sesizată în vederea examinării aplicabilității prevederilor din Legea privind partidele politice în privința Partidului Politic „MOLDOVA MARE” ce se referă la restricțiile și limitarea activității partidelor politice.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
Ianis Hagi a jucat cu Galatasaray, chiar sub ochii lui Gică Hagi! Nota primită la final
Digi Sport
Ianis Hagi a jucat cu Galatasaray, chiar sub ochii lui Gică Hagi! Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone...
dorin recean si cristina cileacu
Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia...
Rogobete trimite Corpul de Control la spitalul de copii din Iași...
ZjdkODlhNjlmYjY4MDg3OGM0NmMzNjgxYWZiZDMyMA==.thumb
Consilier prezidențial: Rusia știe că nu poate câștiga un război cu...
Ultimele știri
O nouă sancțiune împotriva Moscovei: Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli
Doi organizatori de tabere militare pentru tineri din Republica Moldova și România au fost reținuți în Serbia. Ce puneau ei la cale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Finlanda îndeamnă Statele Unite să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa, pentru a descuraja Rusia
cristian diaconescu face declaratii
Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a scrutinului din Republica Moldova
george simion fluturand un steag la alba iulia
AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”
politist olandez tine un adolescent de brat
Doi adolescenţi, arestaţi de poliția olandeză pentru spionaj, într-un caz legat de Rusia
Traian Băsescu pe strada
Avertismentul lui Traian Băsescu privind alegerile din Republica Moldova: „S-ar putea consolida o bază militară”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici...
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...