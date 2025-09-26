Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anulat înregistrarea partidului „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru aprobarea deciziei au votat șase membri CEC, anunță TVR Moldova.

Decizia Comisiei a fost luată urmare a examinării sesizărilor depuse de către: Partidul Social Democrat European (PSDE), Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a informației prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS).

Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase alegătorilor în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional.

Decizia poate fi contestată în termen de trei zile la Curtea de Apel Chișinău, cu excepția zilei alegerilor.

„Consider că aceste acțiuni sunt tendențioase, contrar normelor legale naționale și internaționale. Ce ați făcut astăzi în ședință este o condamnare publică. Și CEDO a condamnat astfel de practici. Vă îndepliniți cu loialitate credința față de partidul de guvernământ. Cu siguranță decizia va fi anulată și cred că instanța de apel va lua o decizie legală. Cred că cei de la guvernare o să vă îmbrățiseze cald, iar poporul o să vă judece”, a spus lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o apropiată de-ale oligarhului fugar Ilan Șor.

De notat că Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat la 15 ani de închisoare care a fugit din țară și s-a refugiat la Moscova, a fost înregistrat în timp ce prezenta un plan prin care să poată declanșa alegeri anticipate în Republica Moldova, „dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, potrivit deschide.md.

Victoria Furtună a cerut inițial recuzarea de la ședință a președintei CEC, Angelica Caraman; vicepreședintelui CEC, Pavel Postică, dar și membrelor CEC, Tatiana Barbăroșie și Rita Lefter-Simașco. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Ulterior, Victoria Furtună a cerut recuzarea membrilor CEC de la ședință: Angelica Caraman, Pavel Postică, Dana Munteanu, Rita Lefter-Simașco, Mircea Catarău, Tatiana Barbăroș, propunere care la fel nu a întrunit numărul necesar de voturi.

PSDE a făcut, în sesizarea sa, trimitere la investigația „Nordnews” ce scoate la iveală o amplă rețea de influență prorusă care acționează prin intermediul ONG-ului "Evrazia", controlat de fugarul Ilan Șor și coordonat de propagandiști trimiși de la Moscova. Potrivit investigației, Federaţia Rusă continuă să îşi intensifice atacurile hibridie în Republica Moldova pentru a sabota scrutinul parlamentar care urmează.

Hotărârea Comisiei și copia dosarului administrativ vor fi expediate Ministerului Justiției. Instituția va fi sesizată în vederea examinării aplicabilității prevederilor din Legea privind partidele politice în privința Partidului Politic „MOLDOVA MARE” ce se referă la restricțiile și limitarea activității partidelor politice.

Editor : M.C