Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia (proiecţii)

andrej babis sustine un discurs
Andrej Babis. Foto: Profimedia

Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis urmează să câştige alegerile parlamentare de sâmbătă dar nu va obţine majoritatea, indică o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News, relatează Reuters.

În acest model, bazat pe rezultate parţiale, ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi) ar urma să câştige 35,5% din voturi, urmat de alianţa SPOLU (Împreună) a premierului Petr Fiala, cu 22,4% din voturi.

Proiecţiile indică faptul că şase partide vor obţine mandate în parlament, iar coaliţia la guvernare nu va obţine o majoritate în camera inferioară de 200 de locuri, notează sursele citate de Agerpres.

Mai devreme, rezultate parţiale după numărarea a 10,3% din buletinele de vot indicau o victorie a ANO cu 39,7% din voturi, în timp ce SPOLU obţinuse 19,1%.

