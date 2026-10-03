Partidul premierului pro-ucrainean al Letoniei, Andris Kulbergs, e pe cale să câștige alegerile parlamentare

Partidul centrist al premierului Andris Kulbergs, Lista Unită, este pe cale să câştige alegerile legislative organizate sâmbătă în Letonia, conform sondajelor de la ieşirea de la urne, mulţi alegători fiind îngrijoraţi ca urmare a avertismentelor privind o posibilă agresiune a Rusiei, relatează Reuters.

Un sondaj la ieşirea de la urne realizat de postul public leton LSM arată că partidul Lista Unită a obţinut 35,6% din voturi, fiind urmat de formaţiunea populistă „Letonia pe Primul Loc”, cu 11,3% din voturi. În perioada de dinaintea scrutinului, formaţiunea a încercat să atragă voturile minorităţii etnice ruse din ţară.

Ţările baltice au avertizat în nenumărate rânduri că Rusia orchestrează acte de sabotaj, atacuri cibernetice şi alte forme de agresiune hibridă în întreaga Europa pentru a submina sprijinul acordat Ucrainei şi pentru a răspândi teama, deşi oficialii occidentali resping îngrijorările privind capacitatea Rusiei de a lansa un atac direct asupra NATO, alianţă din care face parte şi Letonia.

Rusia susţine că astfel de acuzaţii sunt nefondate şi reprezintă rezultatul unei isterii antiruse.

„Nu putem fi veriga slabă. Trebuie să fim puternici. Întregul flanc estic trebuie să dea dovadă de aceeaşi unitate. Acesta este obiectivul nostru. Suntem graniţa externă a Europei, iar aceasta trebuie să fie puternică”, a declarat Kulbergs la Riga, sâmbăta, în timp ce îşi exercita dreptul la vot.

Editor : A.C.