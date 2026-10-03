Live TV

Partidul premierului pro-ucrainean al Letoniei, Andris Kulbergs, e pe cale să câștige alegerile parlamentare

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1140265499
Prim-ministrul leton Andris Kulbergs, împreună cu soția și copiii săi, și-au exprimat votul la o secție de votare din Riga, în cadrul alegerilor parlamentare din Letonia. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Partidul centrist al premierului Andris Kulbergs, Lista Unită, este pe cale să câştige alegerile legislative organizate sâmbătă în Letonia, conform sondajelor de la ieşirea de la urne, mulţi alegători fiind îngrijoraţi ca urmare a avertismentelor privind o posibilă agresiune a Rusiei, relatează Reuters

Un sondaj la ieşirea de la urne realizat de postul public leton LSM arată că partidul Lista Unită a obţinut 35,6% din voturi, fiind urmat de formaţiunea populistă „Letonia pe Primul Loc”, cu 11,3% din voturi. În perioada de dinaintea scrutinului, formaţiunea a încercat să atragă voturile minorităţii etnice ruse din ţară. 

Ţările baltice au avertizat în nenumărate rânduri că Rusia orchestrează acte de sabotaj, atacuri cibernetice şi alte forme de agresiune hibridă în întreaga Europa pentru a submina sprijinul acordat Ucrainei şi pentru a răspândi teama, deşi oficialii occidentali resping îngrijorările privind capacitatea Rusiei de a lansa un atac direct asupra NATO, alianţă din care face parte şi Letonia. 

Rusia susţine că astfel de acuzaţii sunt nefondate şi reprezintă rezultatul unei isterii antiruse. 

„Nu putem fi veriga slabă. Trebuie să fim puternici. Întregul flanc estic trebuie să dea dovadă de aceeaşi unitate. Acesta este obiectivul nostru. Suntem graniţa externă a Europei, iar aceasta trebuie să fie puternică”, a declarat Kulbergs la Riga, sâmbăta, în timp ce îşi exercita dreptul la vot. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan profimedia
1
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
ciuma
2
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să...
peter magyar profimedia
3
Reacție neașteptată a Budapestei după ce Moscova a expulzat diplomaţi ungari: „E o măsură...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
4
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
INSTANT_CONSULTARI_usr_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
USR a decis mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Fritz: Soluția pentru...
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Digi Sport
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
robot terestru ucraina
Războiul dronelor în Ucraina: Cum a reușit un robot terestru al ucrainenilor să neutralizeze o dronă a rușilor care îl urmărea
profimedia-1139533551
Alegeri în Letonia: pro-ucraineanul Andris Kulbergs, fost pilot de curse, are șanse să rămână premier după votul de sâmbătă
euro getty
Ucraina cere din nou UE un ajutor de 32,6 miliarde de euro pentru 2027
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Dronă prăbușită și explozie în Republica Moldova. Chișinăul condamnă încălcarea spațiului aerian
avioane eurofighter germania
Germania trimite avioane de vânătoare și mai mulți soldați pentru asigurarea securității aeriene în timpul alegerilor din Letonia
Recomandările redacţiei
Evian-les-Bains, France. 16 June, 2026. U.S. President Donald Trump, arrives for the G7 Summit working session on Middle East at the Hotel Royal Evian, June 16, 2026, in Evian-les-Bains, France. Credit: Daniel Torok/White House Photo/Alamy Live News
„A fost șantaj”. Europa, furioasă după presiunile SUA pentru...
dan dungaciu sustine un discurs
Dan Dungaciu anunță mandatul cu care merge AUR la consultările de la...
Vladimir Putin
Putin nu vrea să-și recunoască „greşeala”. Unul dintre foştii săi...
Premierul Ilie Bolojan
Dragoș Anastasiu nu crede că americanii l-au dat jos pe Bolojan...
Ultimele știri
Avion medical american cu șase persoane la bord, dispărut în largul coastei SUA. Garda de Coastă îl caută
Execuţia eşuată a Christei Pike: Şeful administraţiei penitenciarelor din Tennessee și-a anunțat demisia
Bărbatul care i-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii Capitalei, după ce a furat mai multe bunuri dintr-o curte, arestat preventiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii renasc odată cu Orionidele. Ploaia de stele din octombrie aduce schimbări uriașe
Cancan
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Fanatik.ro
“Căderea mentală a Regelui Gică Hagi”. Daniel Șendre, licențiat în neuroscience, explică unde a greșit...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Mitică Dragomir dezvăluie discuția avută cu Gică Hagi: “Răzvan Burleanu i-a tras batista prin gură!”
Adevărul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea...
Playtech
Ai retras salariul cash ani la rând și acum vrei să pui economiile înapoi în bancă. Cum demonstrezi la ANAF...
Digi FM
Actorul Michael Vartan, aproape de nerecunoscut la 25 de ani de la premiera serialului „Alias”. Imaginea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Georgina Rodriguez, dezlănțuită: "Nu știu cum poate acest om să îi poarte numele lui Hristos"
Pro FM
Soția lui Justin Timberlake, mai senzuală ca oricând într-o ținută care i-a venit ca turnată. Jessica Biel a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce ar schimba Sylvester Stallone în căsnicia sa cu Jennifer Flavin: „Îmi doresc să fi făcut asta cu opt ani...
Adevarul
Europa taxează „energia murdară” din 2028. Cât vom plăti în plus pentru benzină, motorină și încălzire
Newsweek
Ministerul muncii, anunț despre ajutoarele la pensie în 2026. Ce se întâmplă cu banii de pe cardul de alimente
Digi FM
Romanița Iovan, la 62 de ani. Dublă sărbătoare în familie și o formă fizică impresionantă. Se antrenează la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Misterul aripilor de fluture. Cercetătorii au aflat cum reușesc aceste insecte să scape de păsări în ultima...
Film Now
Îndrăgostiți ca în prima zi după 29 de ani de căsnicie. Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, gesturi...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...