Partidul Reform UK promite să anuleze beneficiile pentru nebritanici, inclusiv ale cetățenilor UE

Cetățenii străini ar fi excluși de la majoritatea beneficiilor sociale în cadrul unui guvern condus de Reform UK, a declarat partidul. Această interdicție, care face parte dintr-o propunere de reformă a sistemului britanic de beneficii sociale, i-ar include și pe cetățenii Uniunii Europene (UE) cu statut de rezident stabilit în Regatul Unit, ceea ce ar însemna o renegociere a acordului de Brexit încheiat de Regatul Unit cu UE, scrie BBC.

Într-un discurs susținut luni, purtătorul de cuvânt al partidului pe probleme economice, Robert Jenrick, a declarat: „Contribuabilul britanic acționează ca un stat social pentru întreaga lume. Este nedrept, știm cu toții asta.”

Partidul Reform UK susține că această politică ar genera economii de 21 de miliarde de lire sterline pe an până în al cincilea an de aplicare, însă Partidul Laburist insistă că „majoritatea” migranților nu are acces la prestații sociale, iar conservatorii au respins planurile, calificându-le drept „improvizate”.

„Sub un guvern Reform UK, doar cetățenii britanici vor avea dreptul la beneficii”, a continuat el, menționând că vor exista unele excepții pentru serviciul militar sau pentru cei care au contribuit la sistemul de pensii de stat. „Dar dincolo de asta, linia va fi clară. Statul social există pentru Marea Britanie. Fără cetățenie britanică, nu există niciun drept”, a adăugat el.

Jenrick a afirmat că este necesară o schimbare de abordare pentru a „restabili echitatea” în sistemul de asistență socială.

El a precizat că unul din șase beneficiari ai Universal Credit nu este cetățean britanic sau irlandez și a sugerat că banii ar trebui folosiți, în schimb, pentru „a îmbunătăți viața britanicilor”.

Anul acesta, guvernul prevede să cheltuiască în total 322 miliarde de lire sterline pentru asistența socială în Marea Britanie, adică 10,6% din PIB, puțin peste jumătate din această sumă fiind destinată pensionarilor.

Reform afirmă că a dedicat șase luni elaborării unui plan de 50 de pagini care, potrivit acesteia, va genera economii totale de 50 miliarde de lire sterline pe an.

Jenrick a afirmat că propunerile includ și un program de „trecere de la ajutor social la muncă”, care va impune persoanelor care au beneficiat de ajutoare sociale timp de peste 12 luni să presteze 20 de ore pe săptămână de muncă în folosul comunității.

Această măsură se va aplica celor considerați apți de muncă și va fi organizată de consiliul local, a precizat deputatul.

Cei care nu participă sau nu îndeplinesc cerințele vor fi supuși unor sancțiuni, inclusiv posibile reduceri ale ajutoarelor sociale, conform documentului de politică al organizației Reform.

Într-un interviu acordat BBC, Jenrick nu a precizat câte persoane își vor pierde dreptul la prestații sociale, dar a insistat că partidul său va trata persoanele care solicită prestații „cu respect și demnitate”.

„Cei care au nevoie de ele, sub un guvern al partidului Reform UK, vor continua să le primească, dar cei care se eschivează, care profită de situație, vor fi reevaluați și vor fi ajutați să se reintegreze pe piața muncii.

„Acesta este lucrul corect și echitabil de făcut.”

Presat să spună dacă publicul britanic ar dori să treacă printr-o nouă rundă de negocieri prelungite cu Bruxelles-ul privind acordul Brexit al Regatului Unit, Jenrick a criticat acordul și a spus că există o „serie de puncte” pe care Reform UK ar încerca să le renegocieze dacă ar fi la putere.

Editor : M.C