Live TV

Pasageri ai Flydubai intenționează să dea în judecată compania aeriană și Israelul, solicitând despăgubiri de sute de milioane

Data publicării:
profimedia-1139721316
Această captură de ecran, preluată dintr-un material video distribuit de AFPTV pe 30 septembrie 2026, arată pasagerii din interiorul zborului flydubai FZ 1073, redirecționat, înainte de plecarea acestuia către Tel Aviv de la aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pasagerii de la bordul zborului Flydubai către Tel Aviv, care au scăpat la limită de un dezastru, se pregătesc să intenteze procese de amploare împotriva companiei aeriene, a Statului Israel și a altor părți implicate. Site-ul Calcalist a aflat că pasagerii au numit un comitet care să se ocupe de relațiile cu autoritățile. Se preconizează că procesele vor viza obținerea unor despăgubiri de sute de milioane de dolari, scrie ynetnews.com.

Comitetul este condus de Tzvika Manes, directorul general al diviziei de subscriere a Bank Leumi, care a contribuit la imobilizarea pilotului terorist. Printre ceilalți membri se numără Tal Eisenberg, un avocat cu sediul în Singapore, precum și Daniel Schlichter, Itay Perlman și Shir Maor, toți fiind pasageri ai zborului flydubai.

Membrii comitetului s-au întâlnit cu firme de avocatură din Israel și intenționează să se întâlnească cu firme internaționale pentru a selecta reprezentarea juridică în vederea cererilor de despăgubire. Aproximativ 100 dintre cei 174 de pasageri ai zborului au semnat procuri prin care autorizează comitetul să îi reprezinte. Ceilalți pasageri nu au decis încă dacă se vor alătura acestei inițiative sau dacă vor solicita despăgubiri în mod independent.

În urma întâlnirilor cu avocații, comitetul își va prezenta concluziile și recomandările inițiale pasagerilor, care vor decide apoi cum să procedeze. Se preconizează că acțiunile în justiție vor viza Ministerul Transporturilor din Israel și, eventual, omologul său din Emiratele Arabe Unite, precum și autoritățile competente din alte țări, întrucât unii dintre pasageri nu sunt cetățeni israelieni.

Inițiativa a început într-un grup de WhatsApp creat de pasageri în momentul în care avionul a aterizat pe Aeroportul Ben Gurion.

Aproximativ 70 de membri ai grupului i-au cerut lui Manes, director executiv cu experiență în piețele de capital și cu contacte în mediul juridic, să conducă demersul alături de unul sau doi alți pasageri.

Una dintre provocările în intentarea unui astfel de proces este natura fără precedent a incidentului: o tentativă de deturnare în care aeronava a fost trimisă într-un picaj abrupt spre prăbușire, a izbucnit o luptă între piloți, iar unul dintre piloți a fost chiar responsabil de tentativa de deturnare.

O analiză inițială efectuată de pasageri împreună cu firme de avocatură a relevat că o secțiune întreagă din Acordurile Abraham dintre Israel și Emiratele Arabe Unite se referă la reglementările care guvernează zborurile dintre cele două țări, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la posibilitatea ca acordurile să fi fost încălcate în legătură cu incidentul.

Zborul de la Dubai la Tel Aviv a plecat pe 29 septembrie. În timpul zborului, pasagera Tali Manes a auzit țipete din cabina de pilotaj și i-a îndemnat pe pasagerii israelieni să verifice ce se întâmplă. Aceștia l-au descoperit pe copilot înjunghiindu-l pe căpitan, în timp ce aeronava se prăbușea spre sol.

Pasagerul Yaniv Hayun a stabilizat aeronava, în timp ce alți pasageri, printre care și Manes, l-au imobilizat pe pilotul terorist, i-au acordat primul ajutor căpitanului rănit și l-au solicitat pe un alt pilot, care călătorea ca pasager în numele companiei aeriene, să aterizeze avionul în siguranță în Arabia Saudită. Pasagerii s-au întors ulterior în Israel.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
3
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
george simion petrisor peiu
4
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu...
Andrii Sybiha
5
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Digi Sport
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Netanyahu, acuzat că a blocat eliberarea ostaticilor din Gaza: ce interese politice au stat la mijloc
fum care se ridica deasupra aeroportului din riad
Un ministru german este blocat în Arabia Saudită după atacurile houthi împotriva aeroportului din Riad
fum care se ridica deasupra aeroportului din riad
Noi atacuri asupra aeroportului din Riad. Un proiectil a provocat un incendiu la un terminal de pasageri
Photo Flash | Explosions heard again in Riyadh
Atac asupra aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Donald Trump: „Abia am aflat, așa că vom lua o decizie”
London, UK. 10th Oct, 2026. Thousands of pro-Palestinian activists take to the streets of central London as part of a global day of action marking three years of conflict in Gaza. Organised by a coalition including the Palestine Solidarity Campaign (PSC),
Mii de persoane au participat la manifestaţii propalestiniene la Londra şi Berlin
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4416
Negocieri cruciale pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu...
Moscow Oil Refinery burning after Ukrainian Drones Strikes, Moscow, Russia - 21 Sep 2026
Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PSD se reuneşte pentru a decide dacă susţine Guvernul Luca...
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026.
Călin Georgescu află azi dacă iese din închisoare. Ce le-a cerut...
Ultimele știri
Comandantul suprem al NATO în Europa va transmite un avertisment Moscovei și va prezenta „teoria victoriei”
România, în top 10 țări beneficiare ale capitalului privat mobilizat de Banca Mondială. Investiții record la nivel mondial
Imagini virale: o mașină de poliție din Brașov a rămas blocată în beton proaspăt turnat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii simt că relațiile lor sunt puse la încercare și aleg un drum nou. Luna Nouă în Balanță le aduce...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Tobias Christensen vorbește despre revenirea la Rapid, la doar 3 luni după plecare: „Îmi e dor de ei”
Adevărul
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor
Playtech
Cum verifică ANAF dacă românii cheltuiesc mai mult decât câștigă. Casele și mașinile pot fi comparate cu...
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câți bani îi dă Adrian Mutu lui Tiago pentru a-și face patul în fiecare dimineață. "Serios?" / "Da!"
Pro FM
Christina Aguilera, apariție provocatoare la 45 de ani. A pozat fără probleme în fața fotografilor, într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Trump transformă o execuție într-un spectacol public. Un criminolog explică ce efecte poate avea asupra...
Newsweek
Pensionarii speciali - 18.000 lei în plus la pensie pentru care nu au contribuit. Ce pensie au parlamentarii?
Digi FM
Dulceață de gutui ca la bunica. Rețetă tradițională pentru o dulceață aromată, cu o culoare roșiatică superbă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Tom Cruise, eșec cu "Digger". Regizorul Alejandro Gonzalez Inarritu recunoaște: "E, cu siguranță, un film...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”