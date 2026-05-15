Pasagerii australieni de pe vasul de croazieră afectat de hantavirus, aduși acasă și plasați în carantină

Cetăţenii australieni care s-au aflat la bordul unei croaziere de lux sub pavilion olandez afectată de un focar mortal de hantavirus au revenit vineri în ţară şi vor rămâne în izolare cel puţin trei săptămâni la un centru de carantină.

Patru cetăţeni australieni, un rezident permanent şi un rezident din Noua Zeelandă au aterizat la o bază a Forţelor aeriene australiene în apropiere de Perth, Australia de Vest, la bordul unui zbor charter organizat de autorităţi, a relatat media locală, informează Reuters preluată de Agerpres.

Ministrul federal al Sănătăţii, Mark Butler, a spus că toţi din acest grup au fost testaţi negativ şi nu au prezentat simptome înainte să urce la bordul avionului, în Ţările de Jos.

Citește și: „Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină

„Vor fi transportaţi imediat în centrul de carantină, care se află foarte aproape, şi vor fi testaţi din nou”, a declarat Butler pentru Sky News.

Unsprezece pasageri de pe vasul MV Hondius au contractat virusului şi trei dintre ei şi-au pierdut viaţa, potrivit Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

OMS a recomandat o carantină de 42 de zile pentru toţi pasagerii, experţii sanitari îndemnând la calm, având în vedere că virusul este mai puţin contagios decât COVID-19 şi prezintă un risc mai mic pentru publicul larg.

Citește și: „Numărul de cazuri va crește”. Avertismentul OMS privind infectările cu hantavirus

Hantavirus se transmite în principal de la rozătoare, dar poate, în cazuri rare, să fie transmis şi de la om la om. Debutează de obicei cu simptome precum oboseala şi febra, la una până la opt săptămâni de la expunere, potrivit OMS.

Editor : Ana Petrescu