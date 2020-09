Sunt 70 de ani de bune relaţii comerciale între România şi Austria. „Suntem aici să creştem împreună şi rămânem aici pentru timp îndelungat”, spune Gerd Bommer, consilierul comercial al Ambasadei austriece la Bucureşti. Avem practic „o căsnicie”, una chiar foarte lungă. Comparaţia a fost repetată de Gerd Bommer când a vorbit despre investiţiile pe termen lung pe care austriecii le fac la noi. Urmăriți un interviu acordat emisiunii „Pașaport diplomatic”.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Gerd Bommer, diplomat, bine aţi venit la „Paşaport diplomatic”! Ne-aţi adus pentru această ediţie în munţi...

Gerd Bommer, consilier comercial la Ambasada Austriei: Cumva la mine acasă. Mulţumesc, este o plăcere să fim aici împreună. Am fost născut şi crescut în munţi, acum suntem la munte, este zona în care îmi place cel mai mult să fiu şi este este un fel de schimbare de „peisaj”, de la faptul că sunt mereu înconjurat de oameni, inclusiv seara. Aici pot fi singur, îmi place în natură, aşa am crescut.

Cristina Cileacu: Este o poveste frumoasă, dar vom vorbi mai puţin despre natură în acest program, pentru că este „Paşaport diplomatic”. Reprezentaţi Austria pentru relaţia comercială cu România şi pentru că ne-aţi adus aici într-o excursie offroad, a fost un drum cu hopuri...

Austria și lemnul României

Cristina Cileacu: Este în regulă, aşa este la munte. Dar vreau să vă întreb dacă tot cu hopuri sunt relaţiile de afaceri cu România?

Gerd Bommer: De fapt, nu sunt deloc hopuri aşa cum am văzut astăzi pe drumul până aici. Este chiar o relaţie plăcută. Austriecii şi românii au relaţii vechi, care merg foarte bine, iar pentru companiile austriece este, de altfel, foarte bine să vină în România, unde este mult potenţial şi multă creştere, lucruri care fac mai simplă intrarea în piaţă. Din punct de vedere cultural, avem cam aceeaşi perspectivă, aşa că este mult mai uşor pentru companiile austriece să îşi dezvolte operaţiunile aici în România, să crească în România. De fapt, noi chiar vrem să creştem în România şi să stăm aici pentru timp îndelungat.

Cristina Cileacu: Pentru că suntem la munte şi vedem şi copaci în jurul nostru, trebuie să vă întreb şi despre scandalul legat de lemn. O companie austriacă a fost în mijlocul unor acuzaţii de tăieri ilegale de lemn şi aşa mai departe. Care este perspectiva dvs?

Gerd Bommer: Sunt aici din 2016, deci de patru ani deja şi am lucrat foarte îndeaproape cu toate companiile din domeniul forestier, am văzut toate măsurile pe care le-au luat. Este cumva misiunea noastră să rezolvăm plângerile de etică, plângerile legate de sustenabilitate şi de protejarea naturii. Ceea ce am văzut este ceva foarte activ şi foarte consistent. Aşa că va trebui să fiu de partea companiilor şi să spun că în anii de când sunt aici nu am văzut ceva făcut greşit. De fapt, ar trebui să spun asta altfel.

Companiile austriece sunt aici lideri de piaţă în sectorul de prelucrare a lemnului. Ca să fiu sincer, au o cifră de afacere mare, au exporturi uriaşe şi fac profituri bune aici. Credeţi că ar risca acest profit făcând ceva greşit, ceva ilegal şi din această cauză să îşi piardă afacerile? În special, o companie care operează doar aici, în România, ar fi cu adevărat un dezastru pentru ei dacă ar face o ilegalitate şi în baza acesteia ar fi falimentaţi. Deci, mă îndoiesc că ar face aşa ceva. Păstrez legătura cu toţi preşedinţii companiilor şi cu oamenii de la departamentele de reclamaţii şi sunt foarte stricţi.

Gerd Bommer: „România a început să importe gaz, o mișcare destul de gravă”

Cristina Cileacu: Aţi lucrat mult în străinătate, în toată lumea, dar înainte de venirea în România, aţi fost la Doha, în Qatar. Ei fac multe afaceri în industria gazului. Avem şi noi gaz aici, descoperiri recente în Marea Neagră. Cum vedeţi această piaţă?

Gerd Bommer: Cred că va fi o schimbare importantă nu doar pentru România, ci şi pentru toată Uniunea Europeană, legat de securitatea pentru gaz pe care UE ar putea să o aibă cu un nou furnizor de gaze. Aveţi destul, dar România a început să importe gaz, o mişcare destul de gravă din ultimii doi ani, iar dacă aţi avea explorarea din Marea Neagră, aţi deveni un exportator de gaz. Nu aţi acoperi doar cererea internă, dar aţi exporta gaz, lucru care ar fi important pentru România, pentru că ar fi un venit mare, venituri din licenţe etc. Cred că este ceva bun, un pas mare înainte. Bineînţeles, exploatarea ar trebui făcută doar la nivelul în care este sustenabilă şi poate fi acolo pentru mai multe generaţii.

România, în topul relaţiilor comerciale austriece

Cristina Cileacu: Instituţia pentru care lucraţi, Advantage Austria, face 70 de ani anul acesta. Cum aţi evoluat în România?

Gerd Bommer: Biroul nostru a fost deschis pe 1 martie 1950, deci acum 70 de ani, de aceea acum avem această aniversare importantă a relaţiilor economice dintre Austria şi România. Şi trebuie să subliniez că biroul nostru de la Bucureşti a fost al cincilea din Europa, după Londra, Paris, Roma şi Frankfurt. Acest lucru este fascinant şi arată cât de importantă este România pentru noi, austriecii, dar şi atenţia pe care o acordăm României.

În cei 70 de ani, a fost o schimbare importantă în 1989-1990. Trebuie însă să spun că austriecii au fost pionieri când au venit aici, la începutul anilor 90 şi au investit masiv la finalul anilor 90 şi începutul anilor 2000.

În timpul crizei financiare din 2007, 2008, 2009, au fost desigur probleme, dar s-a văzut că austriecii au rămas aici şi în plus, au continuat să investească de asemenea şi după aceea. Aşa că avem investitori noi mereu, avem investitori în materiale de construcţie - am investit 25 de milioane de euro doar în ultimii doi ani în România.

Am preluat fabrici noi, am construit, de asemenea, în domeniul petrolier, se fac investiţii permanente, cam un miliard de euro pe an. Aceste investiţii ne aşază în poziţia specială pe care o ocupăm astăzi, printre cei mai mari investitori, iar dacă nu punem la socoteală şi reinvestiţiile, chiar cel mai mare investitor în România.

Consilier comercial: „Suntem aici pe termen lung, nu vrem să riscăm”

Cristina Cileacu: Şi ce le-aţi spune celor care spun că poate Austria vine în România şi investeşte ca să profite de avantaje şi să exporte profitul?

Gerd Bommer: Cred că ce vedem până acum este că suntem aici de 70 de ani şi am rămas aici 70 de ani. Iar companiile, realizările şi angajamentul companiilor au fost aici şi rămân. Şi-au croit drum, lucrează şi cresc o dată cu piaţa. Sunt nişte diferenţe faţă de alte pieţe, unde intrăm şi lucrăm doar pentru planul intern. Companiile austriece de aici lucrează puternic pe piaţa internă, pentru exporturile pentru Austria, dar fac şi alte exporturi de aici. Aceasta este o valoare adăugată uriaşă pentru România şi cred că toate acestea arată că suntem aici pentru termen lung, că nu vrem să riscăm. Investiţiile au fost foarte mari, aşa că nu vrem să riscăm deloc. Vom fi pe piaţă de tot, vom rămâne aici pe termen lung, iar companiilor austriece le place să lucreze pe piaţa din România şi văd mult potenţial aici.

Birocrația din România omoară afacerile

Cristina Cileacu: Este simplu să lucrezi în sistemul nostru? În calitate de româncă pot spune că avem multă birocraţie, avem corupţie, avem toate condiţiile pentru a face dificilă treaba pentru cineva care vrea să deschidă o afacere. Din perspectiva dvs, pentru că dvs faceţi afaceri în România, cum este?

Gerd Bommer: Bineînţeles, deschiderea unei afaceri şi a unei investiţii este un subiect despre birocraţie, care aici este foarte puternică. Ca să primim avize de construcţie pentru fabrici şi permisele de operare, durează parţial mai mult decât în alte ţări sau decât suntem obişnuiţi în Austria. Dar asta este ceva pe care trebuie să-l rezolvi, este o latură negativă pentru investiţiile de aici. Dar, dacă privim acest lucru din altă perspectivă este şi un avantaj, pentru că multe companii din alte ţări nu vin aici pentru că spun că este prea dificil. Durează doi ani să obţin un permis, până când pot efectiv să încep. Austriecii spun, oricum suntem aici pentru termen lung, aşa că dacă durează doi ani, atunci este în regulă, vom face totul ca la carte.

10 ani de așteptare pentru o licență

Cristina Cileacu: Din punctul dvs de vedere, care este partea grea? Aveţi răbdarea să faceţi totul după reguli, dar nu devine deranjant de la un anumit moment? Vreau să spun, cam câtă răbdare poate cineva să aibă?

Gerd Bommer: Zece ani, pot să spun asta, pentru că lucrez la un anume caz care durează de zece ani, mai ales în domeniul licenţelor pentru minerit am aşteptat foarte mult. Este un specific al pieţei de aici, deci pentru zece ani companiile au lucrat pentru licenţe non-operator, dar una peste alta, trebuie să înţelegem că dacă sunt societăţi pe acţiuni, atunci conducerea lor de acasă va permite investiţia dacă este asigurată pentru termen lung.

Asta complică lucrurile, pentru că austriecii vor continua să investească până la capăt, dar dacă birocraţia tot intervine, atunci supraveghetorul proiectului poate spune nu mai continuăm pentru că este foarte dificil.

Dar şi asta poate fi rezolvat, noi asistăm companiile şi guvernul este acum dornic să faciliteze creşterea investiţiilor străine aici, dar şi a celor româneşti, bineînţeles, iar asta ne ajută puţin, mai ales că încep să se mişte lucrurile cu investiţiile în infrastructură şi alte proiecte care apar. Deci cred că suntem pe direcţia bună.

Economia românească în perspectiva austriacă: nu o să aveți recesiune!

Cristina Cileacu: Pentru că încă suntem în pandemia de Covid-19 şi toate economiile lumii sunt afectate, economia României este şi ea lovită, dar autorităţile noastre spun că suferim mai puţin decât alte ţări din UE. Sunteţi de acord cu această afirmaţie sau...?

Gerd Bommer: Da, categoric. România nu va intra în recesiune tehnică, deci aveţi doar un trimestru cu 2,4% scădere din PIB, ceea ce nu este aşa mult, comparativ cu scăderea europeană, care ajunge la 7-8%. Deci nu o să aveţi recesiune.

În plus, personal, cred că o să aveţi o creştere puternică anul viitor în România şi că va fi una dintre pieţele care iese bine din această situaţie.

De asemenea, trebuie să ne uităm şi la faptul că dacă vorbim despre Brexit, de exemplu, printre ţările care sunt cel mai puţin afectate de Brexit este România, cu mai puţin de 1% din PIB, la fel si Austria, cu mai puţin de 2% din PIB, care sunt în joc o dată cu Brexitul. Vedem că economiile noastre sunt construite pe altfel de baze.

Este o piaţă internă puternică, turismul, industria, industria serviciilor, totul creşte şi cred că acest potenţial uriaş pe care îl are România vă dă şansa să creşteţi mai rapid anul viitor şi putem spera doar ce este mai bun. Să sperăm că veţi creşte cu succes.

Gerd Bommer: „În România am avut cel mai puternic sentiment de liniște”

Cristina Cileacu: În această notă optimistă, trebuie să vă întreb şi să le reamintesc tuturor că am ajuns aici conduşi de dvs, pe un drum cu multe hopuri, ce este atât de special la offroad şi cât de des faceţi acest lucru în România?

Gerd Bommer: Cum aţi văzut, nu practic offroad în forma ilegală (n.r. pe zone cu vegetaţie), sunt mereu pe cărările deja existente, la fel şi când merg cu prietenii mei. Câteva weekenduri pe an sunt la munte, şofăm offroad, urcăm cât de sus putem şi anul acesta în iulie a fost pentru prima oară când am făcut offroad 9 zile în zone precum Colibiţa, Rodna, Pasul Rotunda, Pasul Borşa, Ceahlău, a fost ceva cu adevărat minunat.

Îmi plac priveliştile de la Izvoarele Sucevei, care este cu adevărat minunat, am avut un loc bun de campare, iar pentru mine, natura, aerul pe care îl respiri, faptul că petreci noaptea afară, găteşti şi că eşti cu cei 2-3 prieteni ai tăi, că scapi de nebunia din Bucureşti, de evenimentele mari unde trebuie să mergi profesional, deci pot merge acolo şi este ceva care mă linişteşte.

În România am avut cel mai puternic sentiment de linişte, de încetinire a ritmului, a relaxării totale şi mi-a plăcut enorm. Îmi place natura, aveţi o ţară foarte frumoasă, trebuie să spun asta, aveţi peisaje diferite, iar asta face totul chiar mai interesant.

Cum se face turismul de podgorie

Cristina Cileacu: Vom discuta şi despre turism, pentru că ne-aţi promis că ne duceţi şi într-o podgorie să vedem o investiţie austriacă, aşa că propun să plecăm din munţi, în vie.

Gerd Bommer: Da, să mergem şi să sperăm că drumul este mai bun acolo.

Cristina Cileacu: Gerd, am plecat din munţi şi suntem într-o vie, care aparţine unui austriac. Dar, dincolo de investiţie, acest tip de podgorie este folosit în Austria, pentru turism. Credeţi că se poate dezvolta la fel şi în România şi cum se poate face?

Gerd Bommer: Bineînţeles că se poate face, aşa cum vedem în Austria. Dar, de regulă nu se face doar cu o singură podgorie. Această podgorie înseamnă o cooperare austriaco-română, ambii investitori. Ei fac deja asta, vin autocare cu turişti, se fac degustări de vinuri şi aşa mai departe. Ce mai este necesar şi ce am făcut noi în Austria, dar eu am 48 de ani şi în urmă cu 40 de ani, hotelurile lucrau unele împotriva celorlalte şi cam atât, este marketingul pentru destinaţie. Ce trebuie făcut este să vă uniţi forţele, adică această vie, cu următoarea podgorie ar trebui să se alăture şi să încerce să atragă turiştii împreună. Iar lucrul acesta poate funcţiona foarte bine.

În Austria, de exemplu, în sudul regiunii Stiria, este „Drumul vinurilor”, aşa cum i se spune, care este plin de turişti în fiecare toamnă, dar şi în fiecare primăvară, când este mai frig în anumite zone din Austria, dar se întâmplă. În anumite sate din Burgenland, în estul Austriei, unde sunt multe pogdorii, fac un fel de „Ziua Pivniţelor”, când poţi să cobori în crame şi să guşti toate vinurile noi, iar asta atrage mulţi oameni, dar dezvoltă şi turismul, pentru că până la urmă oamenii se cazează, rămân peste noapte, merg la prânzuri, cine şi aşa mai departe, oamenii petrec timp acolo, iar dacă mai ai şi alte posibilităţi de turism, mersul pe munte sau orice altceva, şi combini toate acestea, marketezi o destinaţie şi aşa poţi face multe.

Turismul românesc, un diamant neşlefuit

Cristina Cileacu: Simţiţi că începe ceva asemănător şi aici, în România?

Gerd Bommer: Da, categoric. Vedem un exemplu foarte bun, Braşov, dar şi Sibiu şi Timişoara sunt exemple unde se vede că se lucrează în grup şi că încearcă să cureţe şi să înfrumuseţeze oraşele şi să facă un singur concept, împreună. În Braşov, Poiana Braşov şi satele din jur, Bran, Fundata, Moeciu, se vede că cei care lucrează împreună au mai mulţi turişti decât celelalte zone. Deci, dă rezultate să lucrezi împreună şi să faci marketing pentru întreaga destinaţie. Se merge mult şi pe reţelele sociale, televiziune şi în alte ţări, iar metoda funcţionează. Braşov este oraşul cu cel mai dezvoltat turism. Deci vedem, da, funcţionează şi sunt foarte multe alte zone în România, la munte sau Delta Dunării sau coasta Mării Negre, unde se poate face mai mult în termeni de marketing de destinaţie, ca să atrageţi turişti străini, de asemenea, pentru că turismul românesc lucrează parţial bine, de exemplu la Marea Neagră, puteţi atrage mult mai mulţi străini şi cred că România va avea succes în anii viitor.

Fiul președintelui austriac trăiește în România

Cristina Cileacu: Dar cum îi poţi convinge pe oameni să lucreze împreună, pentru că am avut comunism în această ţară şi când oamenii au început să aibă proprietăţi, au vrut să le ţină doar pentru ei. Avem şi multe garduri în această ţară, este o cultură a protecţiei a ceea ce este al meu. Cât de greu este să faci oamenii să lucreze împreună şi să-i faci să înţeleagă că dacă lucrează împreună, pot reuşi să facă mai multe?

Gerd Bommer: Este ceva ce am putut vedea şi în Austria. Cum am spus, acum 40 de ani, am crescut într-o regiune muntoasă din sudul Salzburgului, într-o zonă unde se face schi. Şi acolo a fost nevoie să se dezvolte conceptul de lucru împreună. Acum sunt multe companii de consultanţă care lucrează, de altfel unul dintre consultanţi este chiar fiul preşedintelui austriac, care trăieşte în România, s-a căsătorit cu o româncă, locuieşte la Tulcea şi lucrează pe post de consultant în turism. Dacă vorbeşti cu aceşti oameni, ei înţeleg mai bine, pentru că îţi pot vorbi despre cultura din spate, despre cum poţi coopera, cum poţi repartiza venitul.

Biroul nostru a început, de pildă, Cupa de schi austriacă. Acesta a fost primul pas. Al doilea a fost o masă rotundă şi al treilea este o conferinţă despre turismul de iarnă. Şi aici intervenim noi şi aducem pe cineva dintr-o regiune unde se schiază şi le explicăm cum funcţionează totul atunci când pui la un loc veniturile dintr-o zonă de schi, de exemplu Valea Prahovei, împreună cu Râşnov, Poiana Braşov, le aduni, cum creezi un flux mai mare de venituri şi cum le redistribui ulterior astfel încât toată lumea să aibă mai mult ca înainte. Asta arătăm noi prin consultanţă internaţională şi prin exemple deja funcţionale, pentru că sunt deja astfel de exemple în România.

De ce să vină austriecii în România

Cristina Cileacu: Am călătorit împreună aici şi pe drum mi-aţi tot vorbit despre „căsătoria” pe care Austria o are cu România. O să întreb în română: de ce aleg austriecii să vină în România şi mulţi dintre ei, chiar să rămână aici?

Gerd Bommer: Totul începe cu faptul că românii sunt oameni calzi şi primitori, iar asta uşurează lucrurile. Avem o istorie comună veche, iar influenţele străine din Austria, pentru că populaţia austriacă este un mix de culturi, cred că ne ajută să înţelegem lumea mai bine şi face să ne fie mai simplu să locuim şi să muncim, să investim în alte ţări şi să avem succes. Dar România face ca totul să fie chiar mai simplu, datorită culturii oamenilor, căldurii, felului primitor de a fi, dar şi a oportunităţilor de afaceri. Aveţi un potenţial uriaş în România şi asta a făcut ca noi, austriecii să venim aici, să lucrăm cu voi. A fost aproape perfect.

Cristina Cileacu: Aveţi un slogan, eventual în limba română, pentru a-i face pe austrieci să continue să vină?

Gerd Bommer: Nu m-am gândit niciodată la asta.

Cristina Cileacu: Aveţi acum ocazia, cum aţi spus, în România sunt multe oportunităţi, aceasta este una dintre ele.

Gerd Bommer (în românește): Cred că austriecilor le place mult România şi natura din România. Nu este foarte bun...ştiu.

Cristina Cileacu: Legat de turismul care vine dinspre Austria, pentru că ştiu că mulţi români merg în ţara dvs, mai ales în vacanţele de iarnă, pentru schi, pentru că aveţi staţiuni de schi faimoase, dar invers, cât de mult preferă austriecii să vină în România pentru vacanţe?

Gerd Boomer: Începem să ne apropiem de numere şi de sloganul pe care îl voiai, pentru că trebuie să ştii că pentru austrieci, România este un fel de pată albă pe hartă. România este necunoscută, nu aveţi nici o imagine pozitivă, nici negativă, este o imagine destul de neutră şi oamenii nu prea ştiu ce aveţi aici, din punctul de vedere al naturii, al Mării Negre şi aşa mai departe. Cred că „Descoperă România” poate fi ceva. Bisericile de lemn, mănăstirile pe care le aveţi în Moldova, Maramureşul, o frumuseţe în sine, sunt lucruri pe care oamenii le pot descoperi. Descoperirea necunoscutului este ceva pe baza căruia România ar putea construi ceva.

