Patriarhul Kirill susține că „harul divin a ajutat URSS să creeze bomba atomică, iar războiul e o faptă bineplăcută lui Dumnezeu”

Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse a afirmat în cadrul unei slujbe că apariția armei nucleare în URSS a fost posibilă prin „intervenție divină”, în timp ce Centrul pentru Combaterea Dezinformării de la Kiev susține că astfel de mesaje fac parte dintr-un proces mai amplu de militarizare a societății ruse și de justificare religioasă a politicilor Kremlinului, relatează UNN.

Kirill: Crearea bombei atomice sovietice, datorată „milei lui Dumnezeu”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, care este unul dintre cei mai fideli susținători ai războiului declanșat de regimul Putin în Ucraina, a afirmat într-o predică recentă că dezvoltarea bombei atomice în Uniunea Sovietică nu a fost doar rezultatul eforturilor științifice și industriale, ci și al unei presupuse intervenții divine.

Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, citat de agenția de presă UNN, Kirill a susținut că apariția armelor nucleare sovietice a avut loc datorită „harului și milei lui Dumnezeu”.

Liderul religios ar fi afirmat că bomba atomică a permis Uniunii Sovietice să evite „o distrugere teribilă”, prezentând dezvoltarea acestei arme ca pe un moment cu o semnificație providențială.

„Crearea bombei atomice în URSS s-a datorat intervenției divine”, a transmis CCD, rezumând declarațiile patriarhului rus.

Mesajul a fost criticat de autoritățile ucrainene, care consideră că asocierea unei arme de distrugere în masă cu voința divină reprezintă o nouă etapă în promovarea unei viziuni militarizate asupra societății.

Kievul acuză Biserica Ortodoxă Rusă că oferă justificare religioasă războiului

Centrul pentru Combaterea Dezinformării afirmă că declarațiile lui Kirill nu reprezintă un episod izolat, ci fac parte dintr-o linie de comunicare menținută de conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse în ultimii ani.

„O structură care se poziționează drept apărătoare a valorilor spirituale și care contrastează constant rușii cu «Occidentul imoral» a cultivat de ani de zile un cult al armelor și al violenței în rândul milioanelor de credincioși”, a transmis instituția ucraineană.

Potrivit CCD, Biserica Ortodoxă Rusă ar încerca să ofere o justificare religioasă acțiunilor militare ale Kremlinului, transformând războiul într-un concept prezentat drept legitim din punct de vedere moral.

„Această structură nu îl mai servește de mult pe Dumnezeu, ci Kremlinul, ca instrument al propagandei de stat”, susține Centrul pentru Combaterea Dezinformării.

Instituția ucraineană face referire și la o carte recent publicată de patriarhul Kirill, despre care afirmă că prezintă participarea la război drept o „faptă bineplăcută lui Dumnezeu”.

CCD consideră că astfel de mesaje contribuie la „sacralizarea războiului” și la construirea unei imagini în care conflictul ar avea o justificare spirituală.

Editor : M.C