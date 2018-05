Patriotismul pumnului. Un jurnalist, bătut de un primar din Rusia pentru că ar fi refuzat să se ridice în picioare la intonarea imnului național

Un jurnalist rus din regiunea Ulianovsk spune că a fost lovit de două ori de un primar, pentru că nu s-a ridicat în picioare în timpul imnului național al Rusiei. Povestea are însă o intrigă mult mai picantă.

Alexei Koșaiev. Foto: Facebook

Este vorba despre primarul orașului Dimitrovgrad, din regiunea Ulianovsk, Alexei Koșaiev, scrie Radio Europa Liberă.

Edilul a negat că l-ar fi agresat fizic pe jurnalistul Kiaman Kicemaikin, însă a admis că l-a numit „trădător” pentru faptul că acesta a rămas pe scaun în momentul în care imnul național al Rusiei a răsunat în difuzoare.

Totul s-a petrecut recent, în timpul unui eveniment festiv dedicat forțelor rusești de frontieră.

După ce jurnalistul s-a plâns poliției în legătură cu incidentul, primarul Koșaiev a fost atât de furios, încât i-a cerut echipei sale juridice să formuleze o plângere penală pentru calomine la adresa lui Kicemaikin.

Jurnalistul a declarat pentru Radio Europa Liberă că nu a auzit imnul național, deoarece era concentrat asupra unui articol la care lucra chiar în acel moment.

Kiaman Kicemaikin a adăugat că a rămas înmărmurit când l-a văzut pe Alexei Koșaiev ridicându-se și arătând cu degetul în direcția lui, în timp ce striga: „Trădătorule!”. Apoi, susține jurnalistul, primarul l-ar fi atacat, lovindu-l de două ori cu pumnii în cap.

Ziarul Komsomolskaia Pravda a publicat o poză în care apare ceea ce pare a fi o rană la nivelul capului lui Kicemaikin.

Rugat de Radio Europa Liberă să comenteze afirmațiile jurnalistului, primarul de Dimitrovgrad a refuzat, însă a postat pe Facebook varianta sa asupra incidentului: „După imnul național, a fost rândul meu să vorbesc, iar în discursul meu am subliniat comportamentul nevrednic al acestui om și l-am numit trădător. În opinia mea, el este un trădător al idealurilor noastre, un trădător al memoriei celor care au murit pentru patria noastră și un trădător al patriei. La sfârșitul evenimentului, jurnalistul mi-a cerut un comentariu. Însă eu, supărtat din cauza lipsei de respect de care a dat dovadă, am refuzat, am urcat în mașină și am plecat”.

„Acuzația că am lovit această persoană este nefondată. După cum știți, sunt un ofițer al parașutiștilor. Sunt într-o formă fizică excelentă. Dacă l-aș fi lovit pe acest om cu jumătate din puterea mea, este puțin probabil să mai fi avut energia să scrie despre acest lucru. Are oare cineva îndoieli legate de pregătirea fizică a parașutiștilor ruși?”, se mai arată în postarea lui Alexei Koșaiev.

A doua zi după incident a intrat în scenă, la un post local de televiziune, o anume Zinaida Zubareva, șefa unei organizații non-guvernamentale care se ocupă de familiile militarilor.

Radio Europa Liberă notează că femeia ar fi fost pusă de primarul Koșaiev să declare că el i-ar fi cerut de două ori jurnalistului să se ridice pe durata imnului și că, drept răspuns, Kicemaikin i-ar fi aruncat o privire care, precizează Zinaida, a făcut-o chiar pe ea însăși să „îmi doresc să îi dau una”.

Redactorul-șef al publicației pentru care lucrează jurnalistul, DimGrad 24, Natalia Vasileva, a declarat pentru Radio Europa Liberă: „Din câte am înțeles, corespondentul nostru nu a făcut absolut nimic pentru a provoca un astfel de răspuns. Din punct de vedere legal și etic, este pur și simplu un nonsens și nu am mai întâlnit niciodată așa ceva în Dimitrovgrad. Când lucrezi ca jurnalist, ar fi exagerat să îți închipui să într-o zi va veni un birocrat și îți va da un pumn. Ceea ce s-a întâmplat este absolut inacceptabil. Nu este vorba despre imn, ci despre lege. Legea interzice oamenilor să bată alți oameni”.

Alexei Koșaiev face parte din Partidul Rusia Unită, al lui Vladimir Putin. Konstantin Dolgov, președintele comitetului regional al partidului, a afirmat că dacă investigația poliției va dovedi că primarul l-a agresat fizic pe jurnalist, atunci „vom adopta cea mai strictă decizie”, fără a preciza însă care va fi acea consecință.