Patru italieni au fost deportați de Israel după interceptarea flotei de ajutor umanitar pentru Gaza

Patru cetățeni italieni au fost deportați de Israel după ce au fost reținuți de autoritățile israeliene în momentul în care navele care transportau ajutoare către Gaza au fost interceptate, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, relatează BBC.

Conform poliției israeliene, peste 470 de oameni au fost reținuți. Ministerul a mai precizat că autoritățile sunt în proces de expulzare a celorlalți.

Deportările au loc în contextul în care ultima navă a Global Sumud Flotilla (GSF) a fost interceptată de autoritățile israeliene vineri dimineață.

GSF a calificat interceptările Israelului drept ilegale, în timp ce Israelul a descris acțiunile flotei drept „provocare”. Blocarea flotei a stârnit proteste în întreaga lume, inclusiv o grevă generală în Italia.

Primele nave au fost oprite miercuri la aproximativ 70 de mile marine de coastele Gazei, în apele internaționale, iar altele mai aproape. Israelul a supravegheat această zonă, dar nu are jurisdicție acolo.

Israelul a precizat că marina sa a cerut navelor să-și schimbe cursul, deoarece „se apropiau de o zonă de luptă activă și încălcau un blocaj naval legal”, în timp ce GSF a declarat că interceptările erau „ilegale”.

„Patru cetățeni italieni au fost deja expulzați. Ceilalți sunt în curs de expulzare. Israelul dorește să încheie această procedură cât mai repede posibil”, a transmis Ministerul israelian de Externe.

În timp ce instituția susține că voluntarii sunt în siguranță și în stare bună de sănătate, GSF a afirmat că mulți dintre aceștia au fost atacați cu tunuri de apă în timp ce bărcile lor erau interceptate.

Conform declarației Ministerului Afacerilor Externe, pe una dintre nave se afla și activista suedeză Greta Thunberg, însă nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la situația acesteia.

Într-o declarație făcută vineri dimineață, GSF a afirmat: „În decurs de 38 de ore, forțele navale israeliene de ocupație au interceptat ilegal toate cele 42 de nave ale noastre, fiecare transportând ajutoare umanitare, voluntari și determinarea de a rupe asediul ilegal al Israelului asupra Gazei.”

Cinci dintre navele interceptate joi sunt acum ancorate la baza navală israeliană Ashdod, potrivit informațiilor furnizate vineri dimineață de site-ul de monitorizare Marine Traffic.

