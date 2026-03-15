Patru membri ai unei familii, inclusiv doi copii, au fost uciși de armata israeliană în Cisiordania

Un cuplu de palestinieni şi doi dintre copii lor, în vârstă de 5 şi 7 ani, au fost ucişi, duminică, de armata israeliană în nordul Cisiordaniei ocupate, potrivit Agerpres, care citează Reuters şi AFP. Ceilalţi doi copii ai lor, în vârstă de 8 şi 11 ani, au fost răniţi în atac.

Bărbatul de 37 de ani și femeia de 35, împreună cu copii în vârstă de 5 și 7 ani, au fost împușcați în cap, în timp ce ceilalți doi copii ai cuplului, de 8 și 11 ani, au fost răniți de gloanțe.

„Patru martiri ai aceleiaşi familii au ajuns la spitalul public din Tubas după ce armata de ocupaţie i-a împuşcat în satul Tammun”, a afirmat ministerul palestinian al Sănătăţii.

De asemenea, tot în satul Tammun, au fost recuperate cadavrele a doi adulți și doi copii dintr-un vehicul asupra căruia forțele israeliene au deschis focul de armă, a anunțat Semiluna Roșie palestiniană.

Ministerul Sănătății palestinian a precizat, de asemenea, că un alt palestinian a fost ucis în cursul nopții, în urma unui atac al coloniștilor israelieni.

Potrivit grupurilor pentru apărarea drepturilor omului și medicilor, coloniștii profită de restricțiile de circulație impuse în contextul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului pentru a lansa atacuri asupra palestinienilor. Blocajele militare îngreunează intervenția ambulanțelor, care ajung cu întârziere la victime.

De la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, coloniștii israelieni au ucis cel puțin cinci palestinieni în Cisiordania, a mai transmis Ministerul palestinian al Sănătății.

Editor : A.P.

Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume." Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total neașteptată: ”Li s-au oferit șanse”
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total neașteptată: ”Li s-au oferit șanse”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A beautiful woman in a evening dress enjoys the panoramic view over the illuminated skyline of Downtown Dubai, UAE, with a drink in her hand
„Strălucirea Dubaiului dispare”. Orașul milionarilor și influencerilor se confruntă cu o amenințare existențială
Petrolier
„Operațiunea Epic Mistake”. Cinci motive pentru care prețul petrolului nu va reveni la normal după războiul din Iran
donald trump
Trump spune că multe ţări vor trimite nave pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz și „speră” la ajutor de la Franța şi China
Liban bombardat
Israelul plănuieşte cea mai mare invazie terestră în sudul Libanului din ultimii 20 de ani
Vilnius, Lithuania - February 25, 2017: Donald Trump kissing Vladimir Putin mural, street art, Vilnius, Lithuania
Îl părăsesc populiștii europeni pe Donald Trump? Sprijinul orb costă voturi: cazurile AfD și Reform UK
Recomandările redacţiei
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să...
drone Shahed
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 16. Explozii puternice în Bahrain...
sedinta comuna a parlamentului
PSD decide azi dacă votează legea bugetului în Parlament
siluete de oameni cu bagaje in aeroport
Românii își vând vacanțele planificate în Orientul Mijlociu sau își...
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM...
Fanatik.ro
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Top 10 antrenori din SuperLiga. Numele celebru de pe locul 1
Adevărul
Ce se va întâmpla cu „blocurile comuniste” peste câteva decenii: „Unii cred că vor rezista la nesfârșit”
Playtech
Cele mai scumpe supermarketuri din România: Locul 5 este ocupat de Profi
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă PSD iese de la guvernare în 2026
Newsweek
Care pensionari vor lua mai puțini bani la pensie în 2026? Cum se pot proteja de scăderi neașteptate?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică