Patru membri ai unei familii, inclusiv doi copii, au fost uciși de armata israeliană în Cisiordania

Un cuplu de palestinieni şi doi dintre copii lor, în vârstă de 5 şi 7 ani, au fost ucişi, duminică, de armata israeliană în nordul Cisiordaniei ocupate, potrivit Agerpres, care citează Reuters şi AFP. Ceilalţi doi copii ai lor, în vârstă de 8 şi 11 ani, au fost răniţi în atac.

Bărbatul de 37 de ani și femeia de 35, împreună cu copii în vârstă de 5 și 7 ani, au fost împușcați în cap, în timp ce ceilalți doi copii ai cuplului, de 8 și 11 ani, au fost răniți de gloanțe.

„Patru martiri ai aceleiaşi familii au ajuns la spitalul public din Tubas după ce armata de ocupaţie i-a împuşcat în satul Tammun”, a afirmat ministerul palestinian al Sănătăţii.

De asemenea, tot în satul Tammun, au fost recuperate cadavrele a doi adulți și doi copii dintr-un vehicul asupra căruia forțele israeliene au deschis focul de armă, a anunțat Semiluna Roșie palestiniană.

Ministerul Sănătății palestinian a precizat, de asemenea, că un alt palestinian a fost ucis în cursul nopții, în urma unui atac al coloniștilor israelieni.

Potrivit grupurilor pentru apărarea drepturilor omului și medicilor, coloniștii profită de restricțiile de circulație impuse în contextul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului pentru a lansa atacuri asupra palestinienilor. Blocajele militare îngreunează intervenția ambulanțelor, care ajung cu întârziere la victime.

De la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, coloniștii israelieni au ucis cel puțin cinci palestinieni în Cisiordania, a mai transmis Ministerul palestinian al Sănătății.

