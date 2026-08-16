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Patru minori, arestați după ce ar fi pilotat bărci cu zeci de migranți din Africa spre Creta. Cel mai mic are 14 ani

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Refugees concept. Boat with refugees at sea,Overload boad with people flee to another country because of the war.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Patru minori, cu vârste între 14 și 17 ani, au fost arestați pe insula Creta, fiind acuzați că au pilotat ambarcațiuni supraaglomerate cu zeci de migranți din nordul Africii până în Grecia. Adolescenții ar fi acționat în numele unor rețele libiene de trafic de migranți, traversând Marea Mediterană, potrivit News.ro, care citează ekathimerini.com.

Garda de Coastă elenă a anunțat că cei patru minori, care au declarat că au între 14 și 17 ani, au fost identificați de alți pasageri drept persoanele care au pilotat ambarcațiunile spre Creta.

Adolescenții sunt originari din Sudanul de Sud și au fost arestați vineri, după ce ar fi adus în Creta 229 de migranți la bordul a patru ambarcațiuni mici.

Călătoria din nordul Africii până în Creta durează între o zi și jumătate și două zile și a devenit principala rută de intrare în Grecia pentru migranții fără documente. Aceasta a înlocuit traversarea mai scurtă dintre coasta de vest a Turciei și insulele din estul Mării Egee.

În același caz au mai fost arestați doi bărbați din Sudanul de Sud, în vârstă de 21 și 27 de ani. Aceștia sunt suspectați că au pilotat alte două ambarcațiuni, care transportau în total 132 de persoane din regiunea Tobruk, în estul Libiei, până în Creta.

Toți cei șase suspecți sunt acuzați de mai multe infracțiuni, printre care punerea în pericol a pasagerilor și facilitarea intrării ilegale a acestora în Grecia.

Rețelele de trafic de migranți cu baza în Tobruk folosesc în mod regulat adolescenți din Sudanul de Sud pentru a pilota ambarcațiunile care se îndreaptă spre Creta.

De la începutul acestui an, peste 10.000 de persoane din Orientul Mijlociu, subcontinentul indian și Africa au ajuns în Creta, toate plecând din Libia. Numărul reprezintă aproximativ jumătate din totalul celor 20.000 de migranți care au ajuns în Grecia de la 1 ianuarie.

Editor : A.P.

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