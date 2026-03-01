Opt persoane au fost ucise duminică după ce o rachetă balistică iraniană a lovit în localitatea Beit Shemesh, aflată la circa 35 de kilometri vest deIerusalim, scrie Times of Israel care citează serviciul de ambulanță Magen David Adom (MDA).

ACTUALIZARE 15:13 Bilanțul morților a crescut la opt, scrie presa locală.

ACTUALIZARE 14:58 Numărul victimelor impactului rachetei balistice iraniene în Beit Shemesh a crescut la șase, după ce medicii au extras două cadavre de sub dărâmături.

Racheta a lovit o zonă rezidențială din oraș.

Medicii spun că au transportat 23 de victime la spitale, dintre care două în stare gravă, trei cu răni moderate și 18 cu răni ușoare.

Știrea inițială. Potrivit MDA spune că alte circa 20 de persoane au fost rănite de impact, dintre care două se aflau în stare gravă.

Armata a declarat că a trimis forțe de căutare și salvare și medici la fața locului, împreună cu un elicopter pentru a ajuta la evacuarea răniților.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată momentul impactului rachetei.

Serviciul de ambulanță MDA afirmă că transportă 17 victime la spitale, dintre care două în stare gravă, una cu răni moderate și alte 14 în stare bună. Printre cei grav răniți se află o fetiță de 10 ani, afirmă MDA.

Alte două persoane sunt tratate la fața locului în stare critică, afirmă MDA.

Anterior, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran a anunţat că a lansat „al şaselea val” de atacuri cu rachete şi drone asupra Israelului şi bazelor americane din regiune.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară a Israelului, numită „Roaring Lion”, în timp ce SUA a desfășurat propria misiune, „Epic Fury”, țintind instalații militare cheie ale regimului islamic. Armata israeliană continuă operațiunea și duminică, lovind mai multe ținte din Teheran, în timp ce Iranul a atacat din nou bazele americane din Golful Persic. Manifestații de susținere a Iranului au loc în mai multe țări din regiune, printre care Pakistan și Irak. În Iran a fost declarat doliu pentru 40 de zile.

Editor : B.E.