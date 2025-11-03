Live TV

Patru persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat din cauza unei alunecări de teren în Marea Britanie

tren uk
Patru persoane au fost rănite uşor în deraierea unui tren, luni, în nord-vestul Angliei, în urma unei alunecări de teren, potrivit primelor informaţii ale gestionarului reţelei.

Poliţia Transporturilor precizează că 85 de pasageri au fost evacuaţi din tren, care asigura o legătură între Glasgow, în Scoaţia, şi Gara Euston, la Londra, operat de compania Avanti West Coast.

Accidentul a avut loc luni, la ora locală 6.10, la Shap, în comitatul Cumbria, în apropierea regiunii muntoase Lake District, şi a antrenat perturbări ale trafcului feroviar.

Potrivit Poliţiei Transporturilor, ”locomotiva a ieşti de pe şine, dar a rămas dreaptă”, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Incidentul are loc în ceea ce pare să fie o alunecare de teren într-o zonă afectată de condiţii meteorologice extrem de defavorabile”, a anunţat într-un comunicat gestionarul Network Rail.

”Ploi exterm de abundente continuă să agraveze situaţia”, potrivit aceleiaşi surse,

Serviciile de ambulanţă au anunţat că ”doar patru persoane au suferit răni uşoare”, însă niciuna nu a fost spitalizată.

Acest incident intervine la două zile după un atac cu cuţitul într-un tren care circula în estul Angliei, soldat cu zece răniţi.

Suspectul a fost inculpat uni cu privire la tentative de omor.

