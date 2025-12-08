Live TV

Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate

Data actualizării: Data publicării:
masina de lux
În perioada 2010-2011, au fost comercializate astfel 747 de vehicule.

Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante, pentru un prejudiciu de peste 3,2 milioane de euro adus statului francez într-o schemă de fraude cu TVA la vehicule importate, relatează AFP.

Doi administratori ai unor concesionari auto din regiunea Toulouse au fost găsiţi vinovaţi pentru că au importat şi vândut în Franţa vehicule noi, adesea de lux, pe care le prezentau însă ca vehicule second-hand, pentru a plăti TVA doar pe marja realizată, şi nu pe valoarea totală a vehiculului.

Ei cumpărau vehicule fără taxe din Germania, apoi pretindeau că aceste vehicule au fost vândute unor companii din Spania şi România, pentru a fi apoi răscumpărate şi revândute în Franţa, ceea ce le permitea să le prezinte ca vehicule second-hand. Însă ancheta a demonstrat că aceste companii străine erau fictive, nu aveau alt rol decât să furnizeze facturi, iar în realitate vehiculele nu tranzitau Spania şi România.

Neplata taxei de 20% din valoarea vehiculului către stat le permitea celor doi inculpaţi să vândă maşini la preţuri mai atractive şi să genereze mai multe beneficii, notează AFP, citată de News.ro.

În total, în perioada 2010-2011, au fost comercializate astfel 747 de vehicule.

Ceilalţi doi inculpaţi, administratori ai unor societăţi din Spania şi România, care furnizau facturi false, au fost de asemenea condamnaţi.

Pedepsele aplicate sunt cuprinse între 12 luni şi doi ani de închisoare cu suspendare, cei patru inculpaţi fiind condamnaţi fiecare la o amendă de 45.000 de euro.

Despăgubirile, estimate la aproximativ 3,3 milioane de euro, vor fi plătite în mare parte de cei doi administratori ai societăţilor fictive, dar şi cei doi administratori ai societăţilor franceze vor trebui să contribuie cu câteva zeci de mii de euro fiecare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai...
USS Harry S. Truman
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a...
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski anunță că planul de pace conceput cu aliații...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, către românii din Franța: Popor latin, pasiuni mari...
Ultimele știri
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au pus pe Putin pe locul doi
Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea”
Croaţia a comandat 18 tunuri Caesar şi îşi va moderniza avioanele Rafale cu ajutorul Franţei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cargo china nava transport marfa
Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE
oameni la muzeul luvru
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă
avion DR400 profimedia-0334992177
Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei
Emmanuel Macron - Xi Jinping
Emmanuel Macron amenință China cu tarife vamale: „O chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană”
oameni la coada pentru a vizita muzeul luvru
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om...
Fanatik.ro
Ce spunea Ciprian Ciucu despre Steaua și FCSB în urmă cu 3 ani. Mesaj virulent al noului primar al...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Ce se întâmplă cu tichetele de energie pe care nu le folosești. Când expiră drepturile de plată
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...