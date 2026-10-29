Patru petroliere au luat foc după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Iranul contrazice SUA privind securitatea rutei

Forțele armate iraniene au anunțat joi că patru petroliere au luat foc după ce au lovit mine navale în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Teheranului, trei dintre nave navigau pe o rută neautorizată, în timp ce Washingtonul susține că principalele rute maritime din strâmtoare au fost eliberate de mine, relatează AFP și News.ro.

Trei nave „care au încălcat regulile” au explodat și au luat foc după ce au lovit mine în timp ce încercau să parcurgă o rută neautorizată din sudul strâmtorii, au declarat inițial, într-un comunicat, Gărzile Revoluției Iraniene, o puternică forță armată a Iranului.

Aceste nave „își dezactivaseră radarele și sistemele de navigație” și au ignorat avertismentele, potrivit Gărzilor Revoluției, care au adăugat că au capturat o dronă americană de recunoaștere în zonă.

Originea încărcăturii și pavilioanele navelor nu au fost precizate.

Agenția maritimă britanică UKMTO semnalase mai devreme prezența unei nave în flăcări în strâmtoare, în largul Omanului, fără să se știe, în acest moment, dacă este vorba despre unul dintre cele trei petroliere menționate de Gărzile Revoluției.

„Soarta echipajului este necunoscută. Deocamdată nu sunt disponibile nici o evaluare a pagubelor, nici un raport privind impactul asupra mediului”, a transmis agenția.

Armata iraniană a anunțat ulterior că un alt petrolier a fost lovit. Nava, „care opera ilegal într-o zonă restricționată și periculoasă (...), a fost avariată și a luat foc după ce a lovit mine navale”, a declarat aceasta într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Strâmtoarea Ormuz, mărginită la nord de coastele iraniene și la sud de Sultanatul Oman, are o lățime de aproximativ 30 de kilometri în punctul său cel mai îngust.

Iranul revendică controlul asupra acestei căi maritime strategice, prin care tranzita o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Teheranului.

De asemenea, Iranul atacă în mod regulat navele care se aventurează acolo fără autorizația sa, navigând de-a lungul coastelor omaneze.

La rândul său, Washingtonul impune o blocadă asupra porturilor iraniene și escortează petrolierele de-a lungul acestei rute, în timp ce negocierile dintre cele două țări se află într-un impas.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a afirmat recent că a ajutat țările din Golf să exporte 1,5 miliarde de barili de petrol prin strâmtoare încă din vară, ocolind blocada iraniană. Acesta a asigurat, într-un mesaj publicat pe X, că „principalele rute au fost eliberate de orice mină iraniană grație eforturilor” echipelor specializate.

„Ruta neautorizată este minată, armatorii și echipajele sunt responsabili pentru trecerea lor pe aceste rute și nu trebuie să acorde atenție delirurilor CENTCOM de pe rețelele sociale”, au reacționat joi Gărzile Revoluției Iraniene.

„Demonstrați-vă afirmațiile privind deminarea Strâmtorii Ormuz cu ajutorul unor dovezi independente, nu doar prin simple declarații!”, a provocat partea americană purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluției, Hossein Mohebi, într-un mesaj publicat pe X.

Editor : Ș.A.