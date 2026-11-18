Patru platforme de inteligență artificială (IA) utilizate pe scară largă au generat informații care ar putea ajuta la planificarea unor atacuri teroriste și la sabotarea infrastructurii critice în decurs de 12 ore, potrivit unui raport al unui organism de supraveghere al guvernului SUA publicat miercuri, potrivit Anadolu.

Potrivit raportului publicat în octombrie 2026, sistemele au furnizat informații care ar fi putut ajuta un atacator să pregătească și să execute acțiuni violente.

Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a testat ChatGPT, Claude, Gemini și Grok în luna aprilie și a constatat că sistemele ar putea ocoli măsurile de siguranță și obține informații care ar putea ajuta actorii rău intenționați.

Raportul de 61 de pagini arată că platformele au generat materiale legate de două scenarii: un atac menit să provoace victime în masă și o operațiune care vizează rețeaua electrică pentru a provoca daune economice.

Conform concluziilor, sistemele de AI au furnizat informații despre potențiale ținte, locații, echipamente și metode care ar putea facilita atacurile. GAO a declarat că a verificat dacă rezultatele sunt fezabile, deși anchetatorii nu au efectuat niciun atac fizic.

Organismul de supraveghere a remarcat că toate cele patru platforme au afișat inițial restricții de siguranță, dar au generat în cele din urmă informații potențial dăunătoare în timpul testării.

Rezultatele au reaprins dezbaterea privind riscurile asociate utilizării inteligenței artificiale și necesitatea unor reguli mai stricte.

Companiile au declarat că tratează cu seriozitate problema siguranței și că au continuat să-și consolideze măsurile de protecție de la efectuarea testelor. Unii au pus la îndoială metodologia raportului, susținând că acesta nu a comparat în mod adecvat informațiile generate de AI cu materialele accesibile prin căutări convenționale pe internet.

Potrivit raportului GAO, experimentele au fost realizate în primăvara anului 2026, în cadrul unei evaluări privind posibilitatea ca instrumentele comerciale de inteligență artificială să fie folosite în scopuri răuvoitoare.

Cercetătorii au repartizat platformele în două scenarii. În primul, sistemele au fost solicitate să ofere informații care ar fi putut facilita construirea și folosirea unui dispozitiv exploziv improvizat, cu scopul producerii unui număr mare de victime. În al doilea, solicitările au urmărit identificarea unor modalități de atac asupra infrastructurii electrice americane, pentru provocarea unor pagube economice.

Senatoarea Maggie Hassan, care a solicitat ancheta, a declarat că concluziile au scos la iveală slăbiciuni semnificative în măsurile de protecție existente împotriva AI și au ridicat îngrijorări privind siguranța publică.

Ea a solicitat măsuri de protecție mai puternice și acțiuni legislative, avertizând că potențiala utilizare abuzivă a IA pentru planificarea atacurilor nu ar trebui tratată ca o amenințare ipotetică.

Editor : M.C