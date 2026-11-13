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Patru politicieni se conturează drept posibili candidați la președinția SUA în 2028 (sondaj Reuters/Ipsos)

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Vot SUA alegeri primare
Foto: Getty Images
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Din articol
Rubio și Vance, favoriții republicanilor Ossoff și Buttigieg, în fruntea preferințelor democraților Kamala Harris și Gavin Newsom, înaintea reprezentantei progresiste Alexandria Ocasio-Cortez

Patru candidați potențiali pentru Casa Albă în 2028 au atras atenția alegătorilor americani, poziționându-se de timpuriu în cursă: republicanii JD Vance și Marco Rubio, respectiv democrații Jon Ossoff și Pete Buttigieg, arată un sondaj Reuters/Ipsos.

Niciunul dintre cei patru nu și-a lansat încă oficial campania, iar competițiile interne din partide pentru desemnarea candidaților în 2028 sunt la mai mult de un an distanță, ceea ce lasă timp suficient pentru apariția unor noi pretendenți și pentru schimbarea opiniilor alegătorilor, mai scrie Agerpres care citează sondajul respectiv.

Rubio și Vance, favoriții republicanilor

Aproximativ 45% dintre alegătorii republicani intervievați au declarat că îl consideră pe secretarul de stat Marco Rubio un candidat prezidențial „excelent”, iar 43% au spus același lucru despre vicepreședintele JD Vance.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.705 de persoane adulte din SUA, la nivel național, incluzând aproximativ 500 de alegători înregistrați ai fiecărui partid. Marja de eroare este de 5 puncte procentuale, iar cercetarea s-a încheiat luni.

Președintele Donald Trump, a cărui cotă de popularitate se află aproape de cel mai scăzut nivel din cariera sa, rămâne o figură centrală în discuțiile din ambele partide.

Trump i-a întrebat pe aliații săi dacă îl preferă pe Vance sau pe Rubio, iar, într-un interviu acordat duminică postului CBS, a declarat că nu va susține „neapărat” un candidat în alegerile primare republicane.

Și alți republicani sunt luați în discuție ca posibili candidați pentru 2028. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se numără printre cei mai apreciați, 32% dintre republicani considerându-l o opțiune „excelentă”. Alții, precum fiul lui Trump, Donald Trump Jr., și senatorul american din Texas, Ted Cruz, au susținători, dar și numeroși critici.

Ossoff și Buttigieg, în fruntea preferințelor democraților

În rândul democraților, Jon Ossoff se află în fruntea preferințelor multor alegători, 29% dintre cei înregistrați ai partidului considerându-l un candidat „excelent”.

În ultimele luni, Ossoff s-a remarcat prin criticile la adresa lui Donald Trump, pe care l-a numit corupt și inapt pentru funcția de președinte. Săptămâna trecută, senatorul a câștigat un nou mandat în Georgia, cu o diferență de 18 puncte procentuale, într-un stat în care, în 2024, Trump obținuse victoria cu un avans de două puncte.

Pete Buttigieg a fost apreciat drept un candidat „excelent" de către 29% dintre democrați. Fostul secretar al Transporturilor a candidat la alegerile primare din 2020 și este mai cunoscut la nivel național decât Ossoff.

Atât Buttigieg, cât și Ossoff sunt considerați moderați în cadrul Partidului Democrat.

Kamala Harris și Gavin Newsom, înaintea reprezentantei progresiste Alexandria Ocasio-Cortez

Potrivit sondajului Reuters/Ipsos, și alți politicieni democrați moderați cunoscuți, precum fosta vicepreședintă Kamala Harris, învinsă de Trump în alegerile prezidențiale din 2024, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, sunt evaluați drept „candidați excelenți” de către 23% dintre respondenți.

Procentul este mai mare decât cel înregistrat de reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez, din New York, o figură marcantă a aripii progresiste a partidului, care a obținut 15%.

Elaine Kamarck, strateg în cadrul Partidului Democrat, a avertizat să nu se acorde o importanță excesivă opiniilor actuale ale publicului, având în vedere că alegerile din 2028 sunt încă foarte îndepărtate.

„Există mulți oameni, în ambele partide, care încă se decid dacă vor candida sau nu. S-ar putea să poți anticipa cine va intra în cursă, dar cu siguranță nu poți ști nimic despre cine va avea câștig de cauză”, a declarat aceasta.

Editor : A.P.

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