Live TV

Video Patru răniți într-o încăierare masivă a două familii de români, la Dortmund

Data publicării:
German police sign on the car
Poliția germană. Foto: Profimedia

O dispută între două familii numeroase de români din cartierul Nordstadt din Dortmund a escaladat complet: deodată, zeci de oameni se luptau în mijlocul străzii. Au fost folosite macete, sticle, scânduri și chiar un pistol, relatează sat1nrw.de.

Sute de curioși s-au adunat în intersecție și au privit cum familiile se fugăreau pe mai multe străzi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Martorii au declarat că o dispută aprinsă despre droguri între familii a declanșat violența. Au mai existat conflicte recurente și înainte - de data aceasta, disputa s-a încheiat cu o încăierare brutală.

„Sticlele zburau peste tot, era zgomot, dintr-o dată o mulțime de oameni alergau unii după alții”, a spus un martor ocular. I s-a părut cu adevărat înfricoșător că oamenii se luptau cu cuțite și alte arme în mijlocul cartierului lor.

Poliția din Dortmund a sosit rapid și a separat grupurile. Patru persoane au suferit răni minore, iar mai mulți suspecți sunt încă în libertate. Anchetatorii caută acum alți martori pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avertizare meteo de furtuni.
1
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
2
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Dmitri Medvedev
3
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Nicusor Dan
5
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Daniela Klette la proces.
Cea mai căutată femeie din Germania a fost condamnată la 13 ani de închisoare după trei decenii în care s-a ascuns de poliţie
nato trupe tanc militar
NATO își întărește apărarea pe Flancul Estic pentru a trimite rapid forțe în zona baltică, în cazul unui război cu Rusia
Naționala Germaniei
Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Telenovela Manuel Neuer s-a terminat: portarul de 40 de ani, posibil titular
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de porc și păpuși: cum încearcă Rusia să destabilizeze Occidentul
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
Recomandările redacţiei
Ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită, atacate de Iran.
Alertă în Kuweit, după noi atacuri ale SUA în Iran. Armata a...
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas avertizează că Rusia vrea „să întindă o capcană Uniunii...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
ministrul educatiei
Mihai Dimian anunță că își va dona salariul de ministru, după...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureştiul să găzduiască finala UEFA Europa League în 2028
Asistentul personal al lui Matthew Perry, condamnat la 3 ani și 5 luni de închisoare în dosarul morții actorului
Fost oficial CIA, arestat după ce FBI a găsit în casa sa peste 300 de lingouri de aur în valoare de 40 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Frații Cămătaru, dezvăluiri despre soțul senatoarei PNL care veghează la siguranța națională. Povestea...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Culisele plecării lui MM Stoica de la FCSB: „Nu mă mai înțelegeam cu Gigi Becali! Am avut un episod de...
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian, drăgăstoși pe străzile din Cannes. Imaginile tandre cu cei doi au cucerit...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Meta lansează abonamente cu plată pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile funcții premium
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...