O dispută între două familii numeroase de români din cartierul Nordstadt din Dortmund a escaladat complet: deodată, zeci de oameni se luptau în mijlocul străzii. Au fost folosite macete, sticle, scânduri și chiar un pistol, relatează sat1nrw.de.

Sute de curioși s-au adunat în intersecție și au privit cum familiile se fugăreau pe mai multe străzi.

Martorii au declarat că o dispută aprinsă despre droguri între familii a declanșat violența. Au mai existat conflicte recurente și înainte - de data aceasta, disputa s-a încheiat cu o încăierare brutală.

„Sticlele zburau peste tot, era zgomot, dintr-o dată o mulțime de oameni alergau unii după alții”, a spus un martor ocular. I s-a părut cu adevărat înfricoșător că oamenii se luptau cu cuțite și alte arme în mijlocul cartierului lor.

Poliția din Dortmund a sosit rapid și a separat grupurile. Patru persoane au suferit răni minore, iar mai mulți suspecți sunt încă în libertate. Anchetatorii caută acum alți martori pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

