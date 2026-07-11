Patru senatori americani „au ajuns la un acord cu Trump” pentru extinderea sancțiunilor împotriva „mașinii de război a lui Putin”

Patru senatori americani au declarat vineri că au ajuns la un acord cu administrația Trump pentru a avansa cu legislația actualizată privind sancțiunile împotriva Rusiei, relatează TVPWorld.

„Suntem mândri să anunțăm că am ajuns la un acord cu administrația Trump pentru a avansa cu legislația noastră actualizată privind sancțiunile împotriva Rusiei. Suntem foarte mulțumiți de acest progres semnificativ și ne așteptăm să lansăm legislația foarte curând”, au declarat senatorii Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jeanne Shaheen și Roger Wicker într-un comunicat.

„Pe măsură ce Rusia își intensifică masacrul asupra civililor, este imperativ ca puterea legislativă și cea executivă să colaboreze pentru a crea instrumente care să impună un preț greu celor care cumpără petrol și gaze naturale rusești, alimentând mașina de război a lui Putin”, se arată în comunicat.

Graham, care s-a întâlnit vineri la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că acordul înseamnă că legislația poate avansa, oferindu-i lui Trump instrumente noi pentru a contribui la încheierea războiului, care se află acum în al cincilea an.

„Am ajuns la un acord cu Casa Albă asupra unei versiuni a proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei pe care o vor susține. Aceasta înseamnă că va deveni lege”, a declarat el reporterilor, la încheierea celei de-a zecea vizite la Kiev.

Legislația, la care Graham lucrează de luni de zile împreună cu colegi republicani și democrați, ar impune sancțiuni țărilor care fac afaceri cu Rusia, inclusiv cumpărătorilor exporturilor sale de energie, ca urmare a eșecului Moscovei de a negocia un acord de pace cu Ucraina. Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Momentul ar putea fi dificil, având în vedere presiunea reînnoită asupra prețurilor petrolului pe fondul noilor atacuri militare asupra Iranului. Luna trecută, Washingtonul a lăsat să expire o licență care permitea țărilor să achiziționeze petrol rusesc transportat pe mare, licență menită să ajute țările vulnerabile să facă față crizei energetice.

Zelenski a salutat sprijinul lui Graham într-o postare pe X, subliniind importanța intensificării presiunii asupra Moscovei.

„Cu cât Ucraina este mai puternică pe câmpul de luptă, cu atât sunt mai mari șansele ca diplomația să aibă succes în cele din urmă. Iar în acest moment, este important ca presiunea noastră asupra Rusiei prin sancțiuni pe termen lung să fie consolidată prin noi măsuri sancționatorii din partea partenerilor noștri”, a afirmat el.

Trump s-a întâlnit cu Zelenski la începutul acestei săptămâni la Ankara. Tonul întâlnirii a reprezentat o schimbare radicală față de criticile dure pe care le-a adresat anterior lui Zelenski, printre care și faptul că Trump l-a numit „nerecunoscător”. În timpul întâlnirii, Trump a declarat că SUA vor acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot, o măsură dorită de mult timp de Kiev.

Trump a declarat miercuri că cei doi au dezvoltat o relație „foarte bună” și că atât Moscova, cât și Kievul doresc să pună capăt războiului care a început odată cu invazia Rusiei din februarie 2022.

Editor : M.C