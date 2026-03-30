Patru state europene cer Israelului să renunţe la un proiect de lege privind pedeapsa capitală

steagul israelului
Patru state europene, Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit, au cerut Israelului să renunţe la un proiect de lege privind reintroducerea pedepsei cu moartea pentru persoanele condamnate pentru acte de terorism, o măsură despre care oponenţii iniţiativei afirmă că ar viza doar palestinienii, relatează luni dpa, potrivit Agerpres. 

Într-o declaraţie comună publicată duminică, înainte de votul final prevăzut pentru luni în Knesset (parlamentul israelian), miniştrii de externe francez, german, italian şi britanic şi-au exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la proiectul de lege.

„Pedeapsa cu moartea este o formă inumană şi degradantă de pedeapsă, fără niciun efect descurajator”, au scris miniştrii, cerând celor care au iniţiat proiectul de lege să-i pună capăt.

„De aceea ne opunem pedepsei capitale, indiferent de circumstanţele din întreaga lume”, au mai spus ei.

Proiectul de lege a fost introdus de partidul de extremă dreapta Forţa Evreiască (Otzma Yehudit) al ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir.

Oponenţii proiectului îl consideră rasist, deoarece ar duce efectiv doar la execuţii ale palestinienilor. Organizaţiile pentru drepturile omului solicită oprirea iniţiativei.

Israelul a abolit pedeapsa capitală pentru crimă în 1954. Aceasta rămâne aplicabilă doar pentru cazuri specifice, cum ar fi genocidul sau trădarea în timp de război. Nicio condamnare la moarte dată de un tribunal ordinar nu a mai fost pusă în aplicare de la executarea criminalului nazist Adolf Eichmann în 1962.

Dacă actuala iniţiativă legislativă este aprobată, palestinienii condamnaţi de instanţele militare din teritoriile ocupate pentru o crimă motivată de terorism s-ar confrunta cu pedeapsa obligatorie cu moartea.

