Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Simțeam dureri în tot corpul”

Durov a mai mărturisit că și-a recăpătat cunoștința a doua zi dimineață.

Într-un interviu făcut public marți, Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, însă a ales să nu spună nimic până acum, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei discuții cu podcasterul american Lex Fridman, Pavel Durov a spus că a crezut că va muri după ce a revenit la casa închiriată și a descoperit că „vecinul său ciudat” lăsase ceva lângă ușă.

„După o oră, când eram deja în pat – locuiam singur –, m-am simțit foarte rău. Simțeam dureri în tot corpul”, își amintește Durov. „Am încercat să mă ridic și să merg la baie, dar, în timp ce mergem, am simțit că funcțiile corpului meu încep să se oprească.”

Miliardarul de 40 de ani a spus că și-a pierdut vederea și auzul în scurt timp și nu mai putea să respire, având dureri mari.

„Este greu de explicat, dar un lucru era sigur: asta era”, a spus fondatorul Telegram. „M-am gândit că am avut o viață frumoasă, că am reușit să realizez câteva lucruri. Apoi m-am prăbușit pe podea.”

Durov a mai mărturisit că și-a recăpătat cunoștința a doua zi dimineață și că nu a putut lucra timp de două săptămâni.

Potrivit acestuia, presupusa otrăvire ar fi avut loc în 2018, când Telegram strângea fonduri pentru proiectul blockchain TON, într-o perioadă în care mai multe guverne – inclusiv Rusia – încercau să interzică aplicația de mesagerie.

Autoritatea rusă de supraveghere a comunicațiilor, Rozkomnadzor, a încercat să interzică Telegram în aprilie 2018, dar nu a reușit să-și pună în aplicare amenințarea, în pofida blocării adreselor IP.

Interdicția a fost ridicată oficial în iunie 2020, Roskomnadzor declarând că a luat această decizie deoarece Durov a dezvăluit că era dispus să coopereze cu statul în combaterea terorismului și extremismului pe platformă.

Totuși, în luna august a anului în curs, Rusia a restricționat apelurile pe platformă, în timp ce Kremlinul promova noua sa aplicație de mesagerie susținută de stat, Max.

Roskomnadzor a justificat demersul invocând motive de securitate, susținând că aplicația este utilizată „pentru implicarea cetățenilor ruși în activități subversive și teroriste”.

Durov a precizat că nu a făcut niciodată public acest lucru deoarece „nu voia să provoace panică”.

„Nu era chiar momentul potrivit pentru mine să încep să împărtășesc informații legate de sănătatea mea personală”, a explicat el, dar a adăugat că era „ceva greu de uitat”.

El nu a precizat unde a avut loc presupusa otrăvire.

În august 2024, Durov a fost arestat de poliția franceză pe un aeroport din apropierea Parisului, autoritățile acuzându-l că nu a luat măsuri pentru a combate utilizarea ilegală a aplicației Telegram, inclusiv în cazuri de fraudă, trafic de droguri, hărțuire cibernetică, crimă organizată și promovarea terorismului.

Ulterior, el a fost eliberat pe cauțiune în valoare de cinci milioane de euro, dar i s-a interzis să părăsească teritoriul Franței până la soluționarea cazului.

