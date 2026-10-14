Pe Kimberly Guilfoyle o amenință cu procesul donatorul MAGA de la care a cerut bani. „O să fie distractiv”

Donatorul lui Trump, Eric Deters, a amenințat luni că va iniția o acțiune în justiție împotriva ambasadoarei SUA în Grecia, care își încheie mandatul, Kimberly Guilfoyle, a cărei echipă de avocați susține că Deters îi datora bani, în ciuda unui articol senzațional din Wall Street Journal potrivit căruia Guilfoyle îi solicita acestuia mită.

„Ei bine, îi voi da în judecată pe acei avocați, pe acea firmă de avocatură și pe Kimberly Guilfoyle chiar aici, în Kentucky”, a promis Deters luni seara la CNN, referindu-se la acuzația că îi datora bani. „O să fie distractiv”, a promis el, potrivit Huffington Post.

The Wall Street Journal a relatat că Guilfoyle l-a presat pe Deters să-i achite datoria uriașă de 100.000 de dolari de pe cardul de credit, fără ca aceasta să fie descoperită, înainte de audierea sa de confirmare din septembrie anul trecut, în schimbul unui acces mai facil la administrația Trump.

„Dragule, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi”, i-a scris ea lui Deters pe aplicația de mesagerie Signal, a relatat WSJ.

De atunci, Guilfoyle a contestat autenticitatea mesajelor de pe Signal într-o declarație furnizată de avocatul ei, care a susținut că Deters îi datora lui Guilfoyle o sumă pentru conferințe și consultanță pe care ea încerca să o încaseze înainte de începerea mandatului său de ambasador.

Întrebat luni cum ar răspunde la această acuzație, Deters i-a spus lui John Berman de la CNN: „Nu datorez niciun ban ambasadoarei Guilfoyle și de aceea o voi da în judecată pentru calomnie.”

WSJ relatează că Guilfoyle a fost, de asemenea, înregistrată în timp ce se lăuda în fața unui om de afaceri și îi promitea că îi va face „o grămadă de bani”.

Președintele Donald Trump a confirmat luni că ia în considerare concedierea lui Guilfoyle, adăugând: „Nu suntem mulțumiți”.

Răspunzând la această știre, Deters a prezis: „Cred că e terminată. Cred că va trebui să o concedieze.”

Guilfoyle a confirmat marți pe X că își părăsește funcția, negând acuzațiile aduse împotriva ei.

„Mi-am dedicat viața profesională luptei pentru dreptate, apărării a ceea ce este corect și susținerii valorilor care fac America excepțională. Nu voi permite ca acuzațiile false să definească deceniile mele de serviciu public”, a scris ea.

„Cred că ar fi putut supraviețui tuturor acestor lucruri acolo, în Grecia, pentru că acolo s-a dus totul pe copcă. Cred că nu poate scăpa de ceea ce am prezentat eu”, i-a spus Deters lui Berman. „Este o escrocherie la cel mai înalt nivel și dă o imagine îngrozitoare administrației.”

Descriind afirmația echipei juridice a lui Guilfoyle conform căreia el îi datora bani, Deters a adăugat:

„Și știi ce e atât de amuzant? Dacă aș fi fost un milionar atât de strâmtorat cu banii, atunci cum se face că nu a trebuit niciodată să plătesc nici măcar un cent unei singure persoane pentru cheltuieli legate de litigii? Eu sunt foarte bine. Dar îți pot spune cine nu este bine: Kimberly Guilfoyle”, a spus el.

Editor : M.C