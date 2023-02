Pe urmele femeii care a divorțat de Putin. Cum a ajuns fosta primă doamnă a Rusiei să dețină proprietăți de milioane de euro în Europa

De când a divorțat, Liudmila Oceretnaia (fostă Putina) a dus o viață foarte privată. Chiar și căsătoria ei cu Artur Oceretnii din 2015 – un pasionat al competiției de triatlon Ironman cu 20 de ani mai tânăr decât ea – a fost ținută secretă până când jurnaliștii au descoperit că femeia și-a schimbat numele de familie, relatează Politico. Un tur al apartamentului lor din Marbella oferă o imagine inedită despre viața de cuplu a celor doi și despre ce pot cumpăra banii murdari ai rușilor în Europa.

Apartamentul în cauză aparține fostei soții a președintelui rus Vladimir Putin și este pus la vânzare. Aflat la doar 20 de minute distanță de plaja din Marbella, o stațiune turistică din regiunea Costa del Sol din Spania, apartamentul era evaluat la 1,1 milioane de euro atunci când a fost achiziționat în 2014 – prețurile proprietăților au crescut mult de atunci.

Nu este dificil de înțeles de ce familia Oceretnii ar vrea să își vândă proprietatea. Cuplul nu este încă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, dar asta ar putea să se schimbe foarte repede.

Marea Britanie a sancționat-o deja pe Oceretnaia și pe copiii ei adulți. Dacă Bruxellesul va face la fel, apartamentul din Marbella și restul portofoliului lor european ar deveni dintr-o dată inaccesibil cuplului.

Este greu să găsești pe cineva care îl cunoaște mai bine pe președintele rus decât familia Oceretnii. Liudmila a fost căsătorită cu Putin timp de 30 de ani, în perioada în care liderul de la Kremlin s-a ridicat din obscuritate și a ajuns cea mai puternică persoană din Rusia.

După ce Putin și-a consolidat puterea la Kremlin, Liudmila a devenit „aproape invizibilă”, potrivit strănepoatei fostului lider sovietic Nikita Hrușciov. „Treptat, ea a început să iasă din scenă... iar el părea tot mai singur”. Foto: Profimedia Images

Mereu în umbra lui Putin

Cei doi s-au căsătorit în 1983 când Putin era un ofițer de rând al KGB la Leningrad (acum Sankt Petersburg) și Liudmila era o însoțitoare de bord pentru Aeroflot.

După căderea Zidului Berlinului, cuplul și cele două fiice ale lor s-au mutat de la Dresda înapoi la Sankt Petersburg, acolo unde Putin și-a început cariera politică în biroul primarului.

Liudmila a rămas mereu în umbra lui Putin – a participat la cinele oficiale și și-a îndeplinit sarcinile de primă doamnă, dar în general s-a ferit de lumina reflectoarelor.

„Este greu de imaginat, dar la acea vreme, amândoi arătau destul de provincial, destul de nesiguri de cum să se poarte”, a spus Nina Hrușciova, profesor de afaceri internaționale la The New School din New York și strănepoata fostului lider sovietic Nikita Hrușciov.

Pe măsură ce Putin și-a consolidat puterea, au început să apară informații – negate foarte repede – despre alte femei din viața lui Putin, inclusiv despre gimnasta medaliată cu aur la Olimpiadă, Alina Kabaeva.

Oceretnaia a devenit „aproape invizibilă”, potrivit Hrușciovei. „Treptat, ea a început să iasă din scenă... iar el părea tot mai singur”.

Când au început să apară informații despre celelalte femei din viața lui Putin, Kremlinul le-a negat imediat. În 2013, însă, cei doi au anunțat că au divorțat. Foto: Profimedia Images

Putin: „Trebuie mai întâi să o mărit pe fosta mea soție și după mă voi gândi și la mine”

În 2013, cuplul s-a oprit să se adreseze reporterilor după ce au ieșit de la un spectacol de balet la Kremlin, anunțând că au pus capăt „de comun acord” mariajului lor.

Căsnicia lor s-a terminat, dar anumite aspecte ale relației lor, în special cele financiare, au continuat.

Când Putin a fost întrebat de agenția de știri a statului în 2014 dacă se gândește să se recăsătorească, președintele rus a răspuns în glumă: „Trebuie mai întâi să o mărit pe fosta mea soție și după mă voi gândi și la mine”.

În încercarea de a promova limba rusă, Oceretnaia a pus bazele unei fundații numite Centrul pentru Dezvoltarea Limbii Ruse, mai târziu reorganizată și redenumită în Centrul pentru Dezvoltarea Comunicărilor Interpersonale.

Este greu să găsești pe cineva care îl cunoaște mai bine pe președintele rus decât familia Oceretnii. În poză: Artur Oceretnii și Liudmila Oceretnaia (fostă Putina). Colaj foto: Profimedia Images

După căsătoria cu Artur, Liudmila primește cadou vila bunicului lui Tolstoi

În 2016, presa rusă a dezvăluit că Liudmila s-a căsătorit cu Artur Oceretnii, președintele fundației, care a primit în administrare o fostă clădire guvernamentală din centrul Moscovei ce a aparținut cândva bunicului lui Lev Tolstoi.

Casa Volkonski, despre care se spune că ar fi servit ca inspirație pentru o vilă descrisă în romanul „Război și Pace”, a fost renovată și extinsă de departmentul care se ocupă de proprietățile guvernamentale, fiindu-i adăugate două etaje noi, potrivit dezvăluirilor făcute de Fundația Anticorupție a disidentului rus Alexei Navalnîi.

Proprietatea a fost donată fundației Liudmilei, iar fosta primă doamnă a Rusiei pare să o fi folosit în interes personal. Aflată la doar 5 minute de mers de Kremlin, clădirea generează acum milioane de dolari din chirie – plătită, potrivit unei investigații Reuters, unei companii înregistrate în numele ei de fată.

Două apartamente de lux la Marbella: mai multe piscine și o grădină cu iepuri

Proprietatea din Marbella a fostei soții a lui Putin este unul din două apartamente pe care Oceretnii le-a cumpărat la scurt timp înainte de căsătorie. Primul a fost achiziționat în 2011 pentru 800.000 de euro, iar al doilea în 2014 în schimbul a peste 1 milion de euro.

Între cele două apartamente din acest complex de lux din Marbella se găsește o grădină cu mai multe piscine – dimineața, iepurii ronțăie iarba perfect tăiată în timp ce păsările ciripesc în copaci.

Alte persoane cunoscute care au deținut proprietăți în aceeași zonă includ actorii Hugh Grant și Sean Connery, vedeta TV Simon Cowell și Rifaat al-Assad, unchiul președintelui sirian Bashar al-Assad.

Gardul și poarta Vilei Suzanna, proprietatea soțului Liudmilei din Biarritz, Franța, Artur Oceretnii, au fost vopsite de un activist în semn de protest față de invadarea Ucrainei. Foto: Profimedia Images

La Zagaleta, magnet pentru banii rușilor

Potrivit presei locale, Putin deține o vilă în La Zagaleta, o comunitate păzită plină de proprietăți de lux.

În ultimele decenii, zona a devenit un magnet pentru banii rușilor, potrivit lui Javier de Luis, un expert în domeniul imobiliar. În jur de 3.000 de ruși locuiesc oficial la Marbella, dar numărul real ar putea fi mult mai mare.

„Mulți ruși investesc în proprietăți. Cumpără și vând – este o sursă de venit pentru ei”, a spus de Luis. Pentru cei care caută să își ascundă sursa din care au obținut fonduri ilicite, piața imobiliară oferă multe oportunități de spălare de bani.

„Spălarea de bani este uleiul care unge mașinăria”, a spus de Luis.

Vizele de aur și apartamentul de la Davos, la doi pași de Forumul Economic Mondial

Apartamentul compărat în 2014 s-ar putea să fi venit cu un avantaj major: din 2013, oricine investește cel puțin 500.000 de euro în proprietăți imobiliare în Spania pot obține permise de ședere în această țară.

Aceste așa-numite vize de aur oferă acces nelimitat pentru călătorii în cele 27 de state din zona Schengen a UE și dreptul de a solicita la un moment dat ședere permanentă în Spania.

Apartamentul de lux deținut de Artur Oceretnii la Davos se află în fața emblematicului hotel AlpenGold. Foto: Profimedia Images

Nu există nicio dovadă publică pentru a demonstra că Oceretnii a obținut averea și proprietățile deținute în mod ilegal, dar valoarea lor pare să depășească sursele sale de venit cunoscute.

Un singur loc din Europa pare acum destul de sigur pentru proprietățile familiei Oceretnii: Elveția. În 2015, în aceeași perioadă în care s-a căsătorit cu Liudmila, Artur a cumpărat un apartament de lux la Davos – aceeași localitate în care se organizează Forumul Economic Mondial, unde rușii sunt acum interziși după ce Putin a invadat Ucraina.

În portofoliul familiei Oceretnii se mai regăsește și o vilă în stilul Art Deco aflată la șase kilometri de stațiunea turistică Biarritz, pe Coasta Bască din sud-vestul Franței – regiune în care Oceretnaia și Putin obișnuiau să își petreacă vacanțele înainte ca el să devină prim-ministru.

Editor : Raul Nețoiu