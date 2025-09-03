Pe urmele unei dispariții misterioase care a zguduit Orientul Mijlociu. Legătura dintre un imam și o morgă secretă din Tripoli

Un informatician de la o universitate din nordul Angliei încearcă să rezolve un mister vechi de 50 de ani din Orientul Mijlociu.

Profesorul Hassan Ugail de la Universitatea Bradford a studiat fotografia digitalizată a unei fețe descompuse și a trecut-o printr-un algoritm special de recunoaștere facială, în cadrul unei anchete BBC.

Fotografia originală a fost făcută de un jurnalist care a văzut cadavrul într-o morgă secretă din capitala Libiei, în 2011. I s-a spus atunci că ar putea fi carismaticul cleric Musa al-Sadr, care a dispărut în Libia în 1978.

Dispariția lui Sadr a dat naștere la nenumărate teorii ale conspirației. Unii oameni cred că a fost ucis, în timp ce alții susțin că este încă în viață și este ținut undeva în Libia.

Pentru susținătorii înfocați ai lui Sadr, dispariția sa are același nivel de intrigă precum uciderea președintelui american John F. Kennedy în 1963. Investigația BBC este atât de sensibilă, încât echipa BBC a fost reținută în Libia timp de câteva zile.

Emoțiile sunt intense, pentru că Sadr este atât de venerat de adepții săi - atât pentru reputația sa politică, pentru că a pledat în numele musulmanilor șiiți marginalizați pe atunci în Liban, cât și ca lider religios în sens larg.

Dispariția sa misterioasă i-a sporit aura, deoarece reflectă soarta - conform celei mai mari ramuri a islamului șiit - a celui de-al 12-lea imam „ascuns”, care a dispărut în secolul al IX-lea. Adepții cred că al 12-lea imam nu a murit și se va întoarce la sfârșitul timpurilor pentru a aduce dreptate pe Pământ.

Dispariția lui Sadr a schimbat, probabil, soarta celei mai volatile regiuni din punct de vedere politic, religios și etnic din lume - Orientul Mijlociu. Unii cred că clericul iranian-libanez era pe punctul de a-și folosi influența pentru a duce Iranul - și, prin urmare, regiunea - într-o direcție mai moderată atunci când a dispărut, în ajunul revoluției iraniene.

Așadar, eforturile de identificare ale Universității Bradford au fost importante. Jurnalistul care a făcut fotografia a spus că trupul era neobișnuit de înalt - iar despre Sadr se spunea că avea 1,98 m. Dar fața abia dacă avea trăsături identificabile.

Povestea lui Musa al-Sadr

În 1968, Sadr își câștiga încet-încet o reputație națională. Până la sfârșitul acelui deceniu, devenise o figură importantă în Liban, cunoscut pentru susținerea dialogului interconfesional și a unității naționale.

Statutul său se reflecta în titlul onorific de „imam” acordat de adepții săi. În 1974, Sadr a lansat Mișcarea celor Defavorizați, o organizație socială și politică care cerea o reprezentare proporțională pentru șiiți și emanciparea socială și economică a săracilor, indiferent de religia lor. Atât de hotărât era să evite sectarismul, încât a ținut chiar și predici în bisericile creștine.

În 25 august 1978, Sadr a zburat în Libia, să se întâlnească cu liderul de atunci al țării, colonelul Muammar Gaddafi.

Cu trei ani mai devreme, în Liban izbucnise un război civil. Luptătorii palestinieni s-au implicat în conflict, mulți dintre ei fiind stabiliți în sudul Libanului, unde locuiau majoritatea susținătorilor lui Sadr. Palestinienii începuseră să facă schimb de focuri cu Israelul de peste graniță, iar Sadr dorea ca Gaddafi, care îi susținea pe palestinieni, să intervină pentru a menține siguranța civililor din Liban.

Pe 31 august, după șase zile petrecute așteptând o întâlnire cu Gaddafi, Sadr a fost condus de la un hotel din Tripoli într-o mașină a guvernului libian.

De atunci nu a mai fost văzut.

Forțele de securitate ale lui Gaddafi au susținut ulterior că acesta plecase la Roma, deși anchetele care au urmat au dovedit că acest lucru era fals.

Jurnalismul independent era imposibil în Libia lui Gaddafi. Dar în 2011, când libienii s-au revoltat împotriva lui în timpul Primăverii Arabe, situația s-a schimbat.

Morga secretă

Kassem Hamadé, un reporter libanez-suedez care a relatat despre revoltă, a fost informat despre o morgă secretă din Tripoli care, potrivit unei surse, putea conține rămășițele lui Sadr.

În acea morgă erau 17 cadavre refrigerate - unul era al unui copil, restul erau bărbați adulți. Lui Kassem i s-a spus că erau morți de aproximativ trei decenii - ceea ce s-ar potrivi cu cronologia dispariției lui Sadr. Doar un cadavru semăna cu Sadr.

Kassem a spus că aspectul feței și corpului, culoarea pielii și părul încă semănau cu cele ale lui Sadr, în ciuda trecerii timpului.

În plus, a spus el, persoana fusese executată. Sau cel puțin aceasta a fost presupunerea lui Kassem, după ce a studiat capul. Arăta ca și cum ar fi primit o lovitură puternică în frunte, sau ar fi fost împușcat deasupra ochiului stâng.

Dar cum se putea stabili cu certitudine dacă e sau nu Sadr?

Echipa BBC a dus fotografia pe care Kassem o făcuse la morgă la Universitatea Bradford, care, în ultimii 20 de ani, a dezvoltat un algoritm unic numit Recunoaștere Facială Profundă. Acesta identifică asemănări complexe între fotografii și s-a dovedit a fi extrem de fiabil în teste, chiar și pe imagini imperfecte.

Software-ul acordă imaginilor un scor general din 100 - cu cât numărul e mai mare, cu atât e mai probabil să fie vorba fie de aceeași persoană, fie de un membru al familiei.

Dacă imaginea obține un scor sub 50, persoana probabil nu are nicio legătură cu fotografia. Între 60 și 70 înseamnă că era vorba de acea persoană sau de o rudă apropiată. 70 sau mai mult ar însemna o potrivire directă.

Profesorul Ugail, care conduce echipa, a fost de acord să compare imaginea de la morgă cu patru fotografii ale lui Sadr în diferite etape ale vieții sale.

Fotografia a obținut un scor de peste 60 - o „probabilitate mare” să fie vorba de Sadr, a spus profesorul Ugail.

Detenție în Libia

În martie 2023, o echipă BBC a mers în Libia alături de Kassem pentru a vorbi cu posibili martori și pentru a căuta cadavrul.

Au găsit spitalul care adăpostea morga secretă, dar nu au primit autorizație să filmeze înăuntru. Mai mult, a doua zi au fost reținuți fără explicații de ofițeri ai serviciilor de informații libiene.

Au fost acuzați de spionaj, legați la ochi și interogați intensiv. Au fost eliberați după 6 zile, la solictarea BBC și a guvernului britanic.

Fiul lui Sadr, Sayyed Sadreddine Sadr, susține că în fotografia făcută de Kassem nu este tatăl său și că acesta era încă în viață în 2011. De altfel, mulți dintre susținătorii săi sunt convinși că imamul nu a murit.

