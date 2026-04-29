Pedeapsa fostului președinte sud-coreean, pentru obstrucționarea justiției, a fost majorată la 7 ani de închisoare

Yoon Suk-yeol, fostul președinte sud-coreean.

Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat miercuri în apel la şapte ani de închisoare pentru obstrucţionarea justiţiei, o pedeapsă mai grea decât cei cinci ani pronunţaţi în primă instanţă, relatează AFP și Agerpres.

Aflat în prezent în închisoare, fostul şef de stat în vârstă de 65 de ani a fost condamnat la închisoare pe viaţă în februarie pentru "insurecţie", pentru că a încercat să impună legea marţială în Coreea de Sud în decembrie 2024 şi pentru că a trimis armata la Parlament pentru a reduce legislativul la tăcere. El a făcut apel la această sentinţă.

Condamnarea pronunţată miercuri de Înalta Curte de Justiţie din Seul se referă la un alt aspect al aceluiaşi caz.

"Instanţa îl condamnă pe inculpat la şapte ani de închisoare", a declarat un judecător de la Înalta Curte din Seul, descriind acţiunile lui Yoon ca fiind "absolut reprobabile".

O instanţă inferioară l-a condamnat la cinci ani de închisoare în ianuarie, după ce a stabilit că Yoon Suk Yeol a folosit agenţi ai serviciului prezidenţial de securitate pentru a obstrucţiona propria arestare.

Ambele părţi au făcut apel: Yoon a susţinut că mandatele de arestare împotriva sa se bazau pe o "anchetă ilegală", iar procurorii speciali au susţinut că pedeapsa ar trebui să fie de zece ani având în vedere "gravitatea" acuzaţiilor aduse împotriva sa.

"Inculpatul nu numai că a încercat să obstrucţioneze executarea legală a mandatelor de către procurori şi alţii", dar "a şi dat instrucţiuni ilegale funcţionarilor serviciului prezidenţial de securitate, care sunt funcţionari publici naţionali, încercând să-i folosească ca şi cum ar fi fost gărzi private pentru protecţia sa personală", a declarat judecătorul curţii de apel miercuri.

Într-un al treilea caz împotriva sa, parchetul sud-coreean a cerut vineri o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru Yoon Suk Yeol pentru "acţiuni în beneficiul inamicului". Fostul preşedinte a fost acuzat de data aceasta că a ordonat trimiterea de drone cu pliante de propagandă deasupra Phenianului în octombrie 2024, în scopul de a declanşa un incident armat care i-ar fi servit drept pretext pentru a impune legea marţială.

