Pedro Sanchez, după discuția cu Klaus Iohannis: „Vreau să transmit un mesaj de recunoștință celor peste 1 milion de români din Spania”

Premierul Spaniei Pedro Sanchez a transmis un mesaj de mulțumire și recunoștință României și românilor care trăiesc în Spania, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Klaus Iohannis.

„Înainte de a vorbi despre agenda europeană, fără îndoială efectele economice ale războiului sunt majore, dar aș vrea să subliniez că vrem să transmite un mesaj de recunoștință celor peste 1 milion de români care trăiesc în Spania, contribuie la dezvoltarea țării, se integrează foarte bine, dovadă că suntem două popoare înfrățite”, a spus prim-ministrul Spaniei.

Pedro Sanchez spune că relațiile comerciale dintre România și Spania sunt foarte bune și că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre întărirea acestora.

„Vreau să scot în evidență faptul că România și Spania au relații comerciale foarte bune. Se pot face îmbunătățiri în acest plan. În acest sens, președintele Iohannis și cu mine am vorbit despre cum am putea întări relațiile bilaterale”, a declarat Sanchez.

La rândul său, Klaus Iohannis a spus că „România și Regatul Spaniei au dezvoltat de-a lungul timpului legături puternice, iar între cetățenii noștri există, fără nicio îndoială, legături de prietenie autentică și durabilă”.

„Comunitatea română din Regatul Spaniei, a doua cea mai mare comunitate a noastră, este foarte bine integrată și are un rol semnificativ în viața economică și socială a statului spaniol. I-am mulțumit cu acest prilej Președintelui Sánchez pentru susținerea oferită constant cetățenilor români care trăiesc și muncesc în Spania”, a declarat Klaus Iohannis.

Prim-ministrul spaniol a vorbit și despre războiul din Ucraina, spunând că Putin s-a înșelat când a crezut că Uniunea Europeană nu va acționa unitar împotriva invaziei.

„Putin a încercat să slăbnească Uniunea Europeană de-a lungul anilor. Trebuie să fim conștienți de unde a pornit acest conflict. (...) Putin a crezut că vom acționa separat, nu credea că comunitatea europeană va da dovadă de unitate, dar realitatea l-a contrazis. Cu toții condamnăm această invazie. Ne-am unit nu doar la nivelul UE, ci și la nivel bilateral cu Ucraina. Fiecare țară trimite ajutoare umanitare în Ucraina”, a declarat Pedro Sanchez.

„I-am transmis președintelui Iohannis solidaritatea poporului spaniol nu doar în ceea ce privește fluxul de migranți din Ucraina, ci și din alte țări. Spania va continua să fie un exemplu în ceea ce privește primirea refugiaților. Am vorbit cu președinta Republicii Moldova, am asigurat-o de sprijinul guvenrului spaniol. 1.000 de refugiați ucraineni din Rep Moldova vor fi aduși în Spania. Pachetul de sancțiuni împotriva Rusiei va continua să crească. În Spania am aplicat sancțiuni foarte dure în ceea ce privește oligarhii ruși”, a mai declarat Sanchez.

