Pedro Sanchez
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Foto: Profimedia Images
UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump

Premierul spaniol Pedro Sanchez a răspuns, miercuri, amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump la adresa țării sale, reiterând că Madridul se plasează de partea dreptului internațional în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. 

„Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina, precum și în Gaza. În primul rând, spunem nu la încălcarea dreptului internațional, care ne protejează pe toți, în special pe cei mai vulnerabili, populația civilă. În al doilea rând, spunem nu la presupunerea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte, prin bombe. Și în final, spunem nu la repetarea greșelilor din trecut”, a declarat într-un discurs televizat, adresat naţiunii, Pedro Sanchez.

„Nu se poate răspunde ilegalități cu o alta, pentru că așa încep marile catastrofe ale omenirii”, avertizează el.

Această poziţie este împărtăşită „de multe alte guverne” şi de „milioane de cetăţeni şi cetăţene care, în toată Europa, în America de Nord şi Orientul Mijlociu nu cer mai mult război şi mai multă incertitudine mâine”, a adăugat el.

„Nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume şi care este totodată contrar valorilor şi intereselor noastre doar de frica represaliilor”, a subliniat Pedro Sanchez.

Declarațiile premierului spaniol vin după ce Trump a amenințat că va rupe relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Spania, spunând că „nu vrea să aibă nimic de-a face” cu această ţară, după ce Madridul a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.

Trump a descris Spania drept un „partener groaznic” în NATO şi a avertizat că „nimeni„ nu trebuie să îndrăznească să-i spună lui că nu poate folosi instalaţiile militare ale vreunei ţări.

Este vorba de baza navală Rota şi de baza aeriană Moron, înfiinţate în baza unui acord din 1953 între Statele Unite şi Spania, pe atunci sub regimul lui Franco.

De câteva luni, Donald Trump a criticat Spania de asemenea pentru că nu şi-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, în conformitate cu noul obiectiv stabilit pentru ţările NATO la îndemnul Washingtonului.

UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump

Uniunea Europeană a declarat miercuri că este „pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează AFP.

„Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE”, a declarat un purtător de cuvânt.

„UE şi SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important”, iar Comisia „se aşteaptă ca Statele Unite să îşi respecte pe deplin angajamentele”, a adăugat purtătorul de cuvânt, reafirmând în acelaşi timp că Europa „va continua să depună eforturi pentru a stabili relaţii comerciale transatlantice stabile, previzibile şi reciproc avantajoase”.

