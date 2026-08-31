Pedro Sanchez: Spania continuă ancheta privind valul de migranți din Ceuta. „Au fost răspândite zvonuri și dezinformări”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a afirmat luni că Spania continuă ancheta privind cauzele afluxului brusc de migranți care au sosit în Ceuta în urmă cu o lună, denunțând totodată „informațiile false” răspândite și amplificate de o „internațională de extremă dreapta”.

În urmă cu o lună, aproximativ 70.000 de migranți au trecut granița dintre Maroc și teritoriul spaniol Ceuta, situat în Africa de Nord, fie pe jos, fie înot, relatează AFP preluată de Agerpres. Deși majoritatea au plecat imediat, aproximativ 5.000 se află în continuare în Ceuta, inclusiv aproximativ 1.200 de minori neînsoțiți, a declarat Sanchez. Autoritățile locale au raportat însă că 10.000 de migranți sunt încă prezenți.

Oficial, cel puțin 91 de persoane au murit în timpul traversării, dintre care 80 în Spania și 11 de partea marocană, dar, conform ONG-urilor marocane, zeci de persoane sunt dispărute și cel puțin 141 sunt decedate.

„Continuăm să investigăm” ce s-a întâmplat, a spus Pedro Sanchez luni la postul de radio Cadena Ser.

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Sanchez acuză răspândirea dezinformărilor

„Ceea ce știm până în prezent este că o hotărâre a Curții Supreme din 8 iulie a fost distorsionată și răspândită pe rețelele de socializare prin zvonuri, dezinformări și, de asemenea, de către organizații criminale implicate în traficul de persoane”, a continuat el.

Unele informații de la acea vreme susțineau că, dacă cineva intra în Ceuta înotând, era imposibil să fie expulzat în Maroc, ceea ce este fals, a reiterat liderul socialist.

„Știm, de asemenea, că există o inegalitate structurală care înseamnă că orașul autonom Ceuta și orașul autonom Melilla au probabil cele mai complexe frontiere din lume, deoarece decalajul de oportunități, decalajul de venit pe cap de locuitor dintre cele două părți este considerabil”, a subliniat el.

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Premierul spaniol vorbește despre o „rețea internațională de extremă dreapta”

„După 30 și 31 iulie, s-au răspândit zvonuri și dezinformări pe rețelele de socializare legate atât de Rusia, cât și de Israel, precum și de o rețea internațională de extremă dreapta care folosește în mod constant migrația nu doar pentru a ataca Spania, ci și pentru a ataca și diviza Europa”, a adăugat prim-ministrul spaniol.

Pedro Sanchez a exclus, de asemenea, orice responsabilitate „de vreun fel” din partea autorităților marocane în această criză: „Niciun serviciu de informații cu care guvernul spaniol colaborează de obicei nu ridică nici cea mai mică îndoială, sau mai degrabă niciun fel de îndoială, cu privire la participarea, în vreun fel, a autorităților marocane”.

„Trebuie să fim conștienți că această criză poate fi rezolvată doar prin cooperare, nu prin neîncredere față de Maroc”, a continuat el, promițând, de asemenea, un ajutor suplimentar de 168 de milioane de euro pentru teritoriul Ceuta pentru a face față crizei și consecințelor economice ale acesteia.

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Editor : Ana Petrescu