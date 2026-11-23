Prim-ministrul socialist spaniol Pedro Sanchez a propus luni o nouă taxă asupra averilor de peste 100 de milioane de euro, cu câteva zile înainte de alegerile legislative de duminică, o măsură menită să finanţeze educaţia, construcţia de locuinţe şi serviciile publice.

„Chiar dacă am redus inegalitatea veniturilor la niveluri istoric scăzute, 0,1% din cei mai bogaţi deţin peste 10% din patrimoniu. Şi partea lor nu a încetat să crească din 2010”, a postat pe platforma X Pedro Sanchez.

„Noi propunem o taxă pe averile de peste 100 de milioane de euro pentru a finanţa, de exemplu, o alocare pentru educaţia copiilor, locuinţe şi ameliorarea serviciilor publice”, a adăugat el.

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Această propunere intervine în contextul în care socialiştii lui Sanchez încearcă să se delimiteze de Partidul popular (PP) conservator, pe care şeful guvernului îl acuză că vrea să reducă impozitele pentru cei mai bogaţi, relatează AFP, preluată de Agerpres.

PP este dat favorit pentru câştigarea scrutinului de duminică, dar fără a obţine majoritatea absolută în Parlament. În acest scenariu, partidul de extremă dreapta Vox ar putea juca un rol decisiv în formarea unui guvern.

Taxarea bogaţilor, o temă tot mai prezentă în Europa

Mai multe forme de taxare a celor mai bogaţi au fost apărate recent de responsabili politici de stânga din Regatul Unit, Franţa, Olanda şi din alte ţări, în scopul de a răspunde nemulţumirii provocate de inegalităţi şi pentru a-şi mobiliza electoratul, comentează AFP.

Organizaţiile patronale se opun în general cu fermitate acestui tip de impozit, estimând că i-ar putea împinge la exil pe antreprenorii care creează locuri de muncă şi creştere.

Spania are deja un impozit pe marile averi

Spania are deja un impozit de solidaritate pe marile averi, instituit în 2022, care se aplică averilor nete mai mari de 3 milioane de euro.

Această taxă a fost concepută pentru a completa impozitele regionale asupra averilor şi a garanta că contribuabilii cu cele mai mari averi participă la efortul fiscal indiferent de locul de reşedinţă.

La rândul său, PP promite scăderea impozitelor pentru gospodăriile cu venituri scăzute şi medii, precum şi pentru muncitorii tineri. Partidul propune, de asemenea, stimulente fiscale pentru companiile care investesc în tehnologie şi în domeniul digital.

Editor : A.P.