Live TV

„Pelicot” al Germaniei. Bărbat, condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat și violat soția, apoi a pus imaginile pe internet

Data actualizării: Data publicării:
proces viol fernando p. aachen pelicot al germaniei
Fernando P la tribunalul din Aachen, Germania. Foto: Profimedia Images

Un tribunal din oraşul german Aachen a condamnat un bărbat la opt ani şi jumătate de închisoare pentru că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia, a filmat actele şi apoi le-a postat online, transmite BBC. Bărbatul, numit doar Fernando P în conformitate cu legile germane privind confidenţialitatea, a fost găsit vinovat de viol în formă agravată, vătămare corporală gravă şi încălcarea vieţii private.

Instanţa l-a găsit vinovat pe bărbatul în vârstă de 61 de ani, originar din Spania, de sedarea şi violarea soţiei sale la domiciliul lor, pe o perioadă de câţiva ani, între 2018 şi 2024.

Purtătoarea de cuvânt a instanţei, Katharina Effert, a declarat că bărbatul a filmat abuzul şi l-a distribuit online.

„El a încărcat videoclipuri cu aceste acte pe grupuri de chat şi platforme de internet, punându-le la dispoziţia altor utilizatori”, a spus ea.

O mare parte a procesului s-a desfăşurat cu uşile închise pentru a proteja identitatea soţiei bărbatului.

Avocata ei, Nicole Servaty, a declarat jurnaliştilor că femeia „a avut cu adevărat un cuvânt de spus în acest proces”, adăugând: „A putut să depună mărturie, să-şi exprime sentimentele şi tot ceea ce o apăsa”.

Citește și: Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar francez: „Nici măcar nu știam că există acest tip de atac”

Ea a spus că hotărârea judecătorească nu poate compensa ceea ce s-a întâmplat. „Dar ar putea ajuta puţin să se facă faţă situaţiei şi să proceseze evenimentele.”

Verdictul poate fi contestat.

Acest caz prezintă similitudini cu celebrul caz Dominique Pelicot, din Franţa. Acesta a fost găsit vinovat de faptul că şi-a drogat în secret soţia, Gisèle, şi a invitat zeci de bărbaţi să o violeze în timp ce ea era inconştientă, timp de ani de zile.

Decizia lui Gisèle de a renunţa la anonimat şi de a organiza un proces public a transformat-o într-un simbol feminist, celebrată pentru mărturia sa puternică şi curajul său.

Oficiul Federal de Poliţie Criminală din Germania, BKA, afirmă că victimele sedării şi ale abuzurilor sexuale ulterioare sunt „aproape exclusiv femei”. Acesta afirmă că astfel de infracţiuni „au loc de obicei prin exploatarea unei relaţii de încredere” în cadrul căsătoriei, al parteneriatelor, al familiilor sau între cunoştinţe apropiate.

Citește și: După Cazul Pelicot, Franța ia măsuri pentru a defini toate actele sexuale neconsensuale drept viol

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
2
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
3
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
cabinet medical
4
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
F-16 Turcia
5
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hayden Davies
Un britanic care a luptat pentru Ucraina la Donețk a fost condamnat de ruși la 13 ani de închisoare
profimedia-1059408541
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
echipe de interventie la un incident in marea britanie, cu fanii liverpool
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului
Un ciocan de judecator în prim plan, cu un steag al Rusiei pe fundal.
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an
ecuson al politiei romane
Un polițist a fost condamnat pentru că ducea în arest telefoane sau alcool pentru pușcăriași. Banii luați ca mită îi juca la păcănele
Recomandările redacţiei
coonvoi militar american pe autostrada
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a...
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
România a depus a patra cerere de plată din PNRR, anunță Dragoș...
radu miruta in pardesiu
O organizație pentru drepturile romilor face plângere la CNCD...
BUCURESTI - PNL - CONDUCERE INTERIMARA - 25 NOI 2024
Demisii la vârful PNL Constanța. Bolojan: Am discutat situaţia, după...
Ultimele știri
Luni sau marți. Rubio îşi exprimă speranţa că Thailanda şi Cambodgia vor restabili armistiţiul
Administraţia Trump a publicat sute de mii de documente din dosarul Epstein
Rubio temperează așteptările pe măsură ce se reiau negocierile între SUA, Rusia și Ucraina. „Nu e războiul nostru. E pe alt continent”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Adevărul despre cetățenia sportivei Elena Rybakina. Kazahstanul reacționează după acuzațiile venite din Rusia
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Zenga, de fapt, antrenor în România. Făcea reclamă la aspiratoare
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...