„Pelicot” al Germaniei. Bărbat, condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat și violat soția, apoi a pus imaginile pe internet

Un tribunal din oraşul german Aachen a condamnat un bărbat la opt ani şi jumătate de închisoare pentru că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia, a filmat actele şi apoi le-a postat online, transmite BBC. Bărbatul, numit doar Fernando P în conformitate cu legile germane privind confidenţialitatea, a fost găsit vinovat de viol în formă agravată, vătămare corporală gravă şi încălcarea vieţii private.

Instanţa l-a găsit vinovat pe bărbatul în vârstă de 61 de ani, originar din Spania, de sedarea şi violarea soţiei sale la domiciliul lor, pe o perioadă de câţiva ani, între 2018 şi 2024.

Purtătoarea de cuvânt a instanţei, Katharina Effert, a declarat că bărbatul a filmat abuzul şi l-a distribuit online.

„El a încărcat videoclipuri cu aceste acte pe grupuri de chat şi platforme de internet, punându-le la dispoziţia altor utilizatori”, a spus ea.

O mare parte a procesului s-a desfăşurat cu uşile închise pentru a proteja identitatea soţiei bărbatului.

Avocata ei, Nicole Servaty, a declarat jurnaliştilor că femeia „a avut cu adevărat un cuvânt de spus în acest proces”, adăugând: „A putut să depună mărturie, să-şi exprime sentimentele şi tot ceea ce o apăsa”.

Ea a spus că hotărârea judecătorească nu poate compensa ceea ce s-a întâmplat. „Dar ar putea ajuta puţin să se facă faţă situaţiei şi să proceseze evenimentele.”

Verdictul poate fi contestat.

Acest caz prezintă similitudini cu celebrul caz Dominique Pelicot, din Franţa. Acesta a fost găsit vinovat de faptul că şi-a drogat în secret soţia, Gisèle, şi a invitat zeci de bărbaţi să o violeze în timp ce ea era inconştientă, timp de ani de zile.

Decizia lui Gisèle de a renunţa la anonimat şi de a organiza un proces public a transformat-o într-un simbol feminist, celebrată pentru mărturia sa puternică şi curajul său.

Oficiul Federal de Poliţie Criminală din Germania, BKA, afirmă că victimele sedării şi ale abuzurilor sexuale ulterioare sunt „aproape exclusiv femei”. Acesta afirmă că astfel de infracţiuni „au loc de obicei prin exploatarea unei relaţii de încredere” în cadrul căsătoriei, al parteneriatelor, al familiilor sau între cunoştinţe apropiate.

