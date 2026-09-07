Pentagonul, acuzat că refuză să acorde compensații familiilor militarilor morți în Iran pentru că „nu este război”

Familiile soldaților americani care au murit în războiul SUA-Israel împotriva Iranului luptă pentru a se asigura că vor primi salariile și beneficiile cuvenite pentru cei dragi. Cazul unei văduve a devenit viral. Libby Klinner a scris pe rețelele sociale că Forțele Aeriene ale SUA au considerat-o neeligibilă pentru beneficii suplimentare în urma decesului maiorului Alex Klinner, soțul ei în vârstă de 33 de ani, deoarece Congresul nu declarase oficial război, scrie The Telegraph.

El a fost unul dintre cei șase membri ai echipajului unui avion de realimentare KC-135 care s-a prăbușit în vestul Irakului în luna martie, în timp ce susținea atacurile SUA împotriva Iranului.

De la începutul războiului cu Iranul, acum mai bine de șase luni, 18 militari americani au fost uciși și 780 răniți.

„Soțul meu și-a pierdut viața pentru că suntem în război – și apoi mi s-a spus că, deoarece tehnic vorbind nu este un război, pierdem ceva”, a declarat doamna Klinner pentru Associated Press. „Totul se reduce la o chestiune de principiu.”

După ce și-a exprimat frustrarea într-o postare online care a devenit virală, Forțele Aeriene ale SUA au clarificat că ultimul salariu al soțului ei a inclus indemnizația de risc și facilitățile fiscale legate de luptă.

Oficialii americani au recunoscut, de asemenea, că au furnizat inițial informații inexacte și că ultimul salariu al soțului ei a inclus – dar a fost detaliat incorect – „indemnizația de luptă”, care se ridică la 225 de dolari pe lună și nu era condiționată de o declarație oficială de război.

„Ceea ce mi-a clarificat această experiență este cât de dificil poate fi pentru o familie îndoliată să se descurce cu clasificările, terminologia și procedurile guvernamentale tocmai în momentul în care suntem cel mai puțin pregătiți să facem acest lucru”, a declarat doamna Klinner într-un comunicat.

„Nicio familie «Gold Star» nu ar trebui să fie nevoită să devină expertă în limbajul birocratic pentru a înțelege la ce are dreptul. Alex a înțeles riscurile pe care le implica serviciul său militar și a avut încredere că, dacă se va întâmpla cel mai rău, familia lui va fi sprijinită.”

Membrii forțelor armate americane dobândesc sau pierd dreptul la diverse plăți în funcție de o serie de factori, precum detașarea și locul de serviciu. În practică, asta înseamnă că salariile lor se pot modifica de multe ori pe an, ceea ce duce la confuzie sau erori.

„Vreau ca discuția să se concentreze pe asigurarea faptului că fiecare familie care se confruntă cu o pierdere de neimaginat beneficiază de aceeași claritate încă de la început”, a spus Klinner. „A face lucrurile cum trebuie pentru familiile rămase în urmă nu este o chestiune secundară – face parte din modul în care onorăm serviciul și sacrificiul celor pe care i-am pierdut.”

JD Vance, vicepreședintele SUA, a fost întrebat despre cazul ei joi, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

„Vrem să fim cât mai de ajutor și să ne asigurăm că primește tot ce i se cuvine”, a spus el. „Mesajul meu pentru ea ar fi: «Te iubim, îți suntem recunoscători pentru sacrificiul făcut și luăm foarte în serios angajamentul nostru de a-ți oferi ceea ce ai nevoie».”

Răspunzând la o altă întrebare, Vance a respins utilizarea cuvântului „război” pentru a caracteriza operațiunile SUA în Iran.

Deși Donald Trump, președintele SUA, a calificat în repetate rânduri operațiunile militare ale SUA împotriva Iranului drept un război, vineri l-a susținut pe Vance, afirmând că atacurile SUA au fost „intermitente”.

El a spus: „Mulți oameni nu îi spun război. Eu îi spun conflict militar, pentru că pentru noi este o chestiune de mică importanță.”

Familiile membrilor forțelor armate americane au acuzat, de asemenea, Pentagonul că minimizează gravitatea rănilor suferite și au susținut că aceștia nu sunt tratați de către armată ca victime de război – acuzații pe care armata SUA le-a negat.

Armata a fost, în general, reticentă în a dezvălui gravitatea rănilor, întrucât Comandamentul Central al SUA nu este obligat să facă publice astfel de informații, mai ales dacă personalul se întoarce la datorie la scurt timp după aceea.

Editor : M.C