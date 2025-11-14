Live TV

Pentagonul anunţă operaţiunea „Lancea Sudului” în plină escaladare cu Venezuela

Data publicării:
USS Gerald R Ford
USS Gerald R Ford Foto: Profimedia
Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a anunţat joi o operaţiune militară denumită „Southern Spear” (Lancea Sudului) în contextul luptei Washingtonului împotriva traficului de droguri ce provine din America Latină. Anunțul vine într-un context marcat de presiuni tot mai mari ale administraţiei preşedintelui Donald Trump asupra Venezuelei.

Șeful Pentagonului nu a oferit detalii concrete despre operaţiune, menţionând doar că aceasta va fi condusă de un grup de lucru specific şi de Comandamentul Sud al SUA, care se ocupă de operaţiuni militare în America de Sud, America Centrală şi Caraibe.

Deşi nu precizează, se înţelege că această operaţiune ar putea include desfăşurarea considerabilă de forţe militare pe care SUA o menţine în Caraibe, în faţa coastei venezuelene, încă din vară, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Desfășurări de forțe

Anunţul lui Hegseth survine la câteva zile după sosirea în sudul Caraibelor a celui mai mare şi sofisticat portavion american, USS Gerald Ford, şi a grupului său de atac, care se alătură astfel desfăşurării distrugătoarelor sau navelor de debarcare amfibie pe care Washingtonul le menţine în zonă de la mijlocul lunii august.

Această desfăşurare militară a fost însoţită de ameninţări la adresa preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care Casa Albă îl consideră „ilegitim”, şi de distrugerea rapidă de către Pentagon a aproximativ 20 de ambarcaţiuni în apele Caraibelor şi în Pacificul de Est (provocând moartea a aproximativ 70 dintre ocupanţii acestora), despre care Washington susţine că sunt ambarcaţiuni ce transportă fentanil către SUA.

Critici la adresa SUA

Acţiunile americane au fost intens criticate, parţial pentru că administraţia Trump nu a invocat, iniţial, o bază legală pentru acţiunile sale. Experţii ONU în drepturile omului consideră atacurile o încălcare a dreptului internaţional, notează Reuters.

„Preşedintele Trump a ordonat să se acţioneze, iar Departamentul de Război respectă ordinele”, susţine Hegseth în mesajul său, în care afirmă că „această misiune ne apără patria, alungă narcoteroriştii din emisfera noastră şi ne protejează patria de drogurile care ne omoară oamenii”.

„Emisfera vestică este vecinătatea Statelor Unite şi o vom proteja”, şi-a încheiat mesajul şeful Pentagonului.

