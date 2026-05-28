Pentagonul ar fi pregătit terenul pentru o invazie în Cuba. Ar mai lipsi doar ordinul lui Trump (Politico)

Pentagonul ar fi petrecut luni întregi poziționând trupele și armamentul necesar pentru ca SUA să poată lansa un atac militar asupra Cubei, iar tot ce ar mai lipsi ar fi aprobarea finală a președintelui american Donald Trump, relatează Politico.

Președintele ar fi luat în calcul o invazie a insulei după ce presiunile economice și politice nu au reușit să răstoarne guvernul comunist. Totuși, prezența navală consolidată a Marinei SUA în regiune — cea mai mare din lume în afara Orientului Mijlociu — ar permite Statelor Unite să acționeze imediat.

Aceste capabilități amplasate strategic pregătesc terenul pentru opțiuni militare, de la capturarea conducerii din Havana, similar cu reținerea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, până la o serie de lovituri de precizie. Ele deschid, de asemenea, posibilitatea ca SUA să se implice în al treilea conflict internațional al administrației Trump.

Cuba este „într-o situație dificilă”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio miercuri, în cadrul unei ședințe de cabinet. „Existența unui stat eșuat la 90 de mile de țărmurile noastre reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite”.

Armada din regiune este ușor mai redusă decât în ianuarie, când SUA l-au capturat pe Maduro. Totuși, grupul de atac al portavionului USS Nimitz a intrat în Caraibe în luna mai, împreună cu mai multe distrugătoare cu rachete ghidate și crucișătoare capabile să lanseze rachete de precizie asupra țintelor terestre, potrivit sursei citate.

De asemenea, o serie de drone americane avansate și aeronave de supraveghere au survolat Cuba timp de luni întregi, potrivit site-urilor de monitorizare a zborurilor, citate de Politico. Navele amfibii USS Kearsarge și escortele sale, care transportă 2.500 de pușcași marini, se află în largul coastelor Virginiei și se pregătesc pentru o nouă desfășurare și ar putea înlocui unele nave care revin în port.

Această mobilizare oferă o gamă variată de opțiuni militare, deși Pentagonul ar avea nevoie de trupe suplimentare pentru o invazie terestră de amploare.

„Ar putea fi folosit într-o operațiune militară dacă este necesar”

Nava USS Nimitz a ajuns în regiune în aceeași zi în care SUA l-au inculpat pe fostul președinte Raúl Castro, într-o aparentă demonstrație publică de forță. „Nimitz este probabil acolo în principal pentru intimidare, deși ar putea fi folosit într-o operațiune militară dacă este necesar”, a declarat Mark Cancian, fost oficial al Pentagonului și actual analist senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Nava, împreună cu avioanele de luptă cu baza în Florida și Puerto Rico, ar juca probabil un rol în orice acțiune militară în Cuba, a spus el. „Loviturile aeriene sunt posibile pentru a distruge apărarea lor antiaeriană și a permite operațiuni aeriene mai ample sau, eventual, pentru a elimina conducerea, cu scopul de a stabili o relație similară celei din Venezuela. Raúl Castro ar fi prima țintă”.

Însă administrația se confruntă cu o fereastră temporală de acțiune. Multe dintre cele mai mari nave de război desfășurate în vară se apropie de 10 luni pe mare, mult peste durata obișnuită de șase până la șapte luni. Acest lucru a determinat oficialii din domeniul apărării să își facă griji privind suprasolicitarea echipajelor și adaugă presiune asupra unei forțe navale care desfășoară în paralel o blocadă a navelor iraniene în Golful Arabiei.

La solicitările Politico, Casa Albă a redirecționat întrebările către Pentagon, iar Marina a refuzat să comenteze desfășurările curente. Comandamentul Forțelor Navale Sud nu a răspuns unei solicitări de comentarii, potrivit sursei citate.

„Aceste desfășurări lungi consecutive se vor acumula în timp”, a declarat un oficial din domeniul apărării, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre operațiuni militare. „Menținerea lor atât de mult timp pe mare creează mai multe probleme pe termen lung în ceea ce privește refacerea și repararea navelor după întoarcerea lor”.

Desfășurări prelungite

Misiunile prelungite vin pe fondul unei desfășurări record de 11 luni a portavionului USS Gerald R. Ford, care s-a încheiat luna aceasta, după ce a navigat din Europa către Caraibe pentru operațiunea împotriva lui Maduro și apoi în Orientul Mijlociu pentru războiul cu Iranul.

Nimitz este, de asemenea, menținută în serviciu peste durata inițial planificată a ceea ce trebuia să fie ultima sa desfășurare dintr-o carieră de 50 de ani. Inițial era programat să plece spre Norfolk, Virginia, pentru dezafectarea motoarelor sale nucleare, însă Marina a decis să îi prelungească durata de viață până în 2027.

Navele amfibii USS Iwo Jima și USS Fort Lauderdale au rămas, de asemenea, în zonă din vară, deși Corpul Pușcașilor Marini a anunțat miercuri că acestea se vor întoarce la Norfolk săptămâna viitoare.

Totuși, desfășurările îndelungate își pun amprenta asupra echipajelor și pușcașilor marini, care planificaseră rotații normale și se află acum cu luni peste data inițială de întoarcere.

„Nu te înscrii pentru o perioadă ușoară; știi că orice desfășurare este imprevizibilă”, a spus Joe Plenzler, fost ofițer în Corpul Pușcașilor Marini. „Dar prelungirea acestor misiuni, când totul devine foarte nedefinit, începe să afecteze retenția. Cât de realist mai este să îmi conving familia să acceptăm încă o înrolare și să continui?”.

Editor : C.S.