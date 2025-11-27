Live TV

Pentagonul ar vrea Alibaba Group, Baidu Inc și BYD Co pe lista companiilor care ajută armata chineză

Data publicării:
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Clădirea Pentagonului. Foto: Profimedia Images

Pentagonul a tras concluzis că ar trebui ca Alibaba Group Holding, Baidu Inc și BYD Co ar trebui adăugate pe o listă de companii care ajutoă armata chineză, relatează Bloomberg, preluată de Reuters.

Secretarul adjunct al Apărării, Stephen Feinberg, i-a informat pe congresmeni despre această concluzie într-o scrisoare din 7 octombrie, cu trei săptămâni înainte ca președinții Donald Trump și Xi Jinping să convină asupra unui armistițiu comercial amplu, potrivit raportului.

Nu este clar dacă aceste companii au fost adăugate pe lista 1260H a Pentagonului cu companii chineze considerate a fi legate de armată, dar care operează în SUA, a relatat Bloomberg.

Deși desemnarea nu implică interdicții imediate, ea poate fi o lovitură pentru reputația companiilor afectate și reprezintă un avertisment dur pentru entitățile și firmele americane cu privire la riscurile de a face afaceri cu acestea.

Feinberg a declarat că cele trei companii și alte cinci – Eoptolink Technology Inc, Hua Hong Semiconductor Ltd, RoboSense Technology Co, WuXi AppTec Co și Zhongji Innolight Co merită să fie incluse pe lista 1260H, conform raportului.

Lista actualizată anual a companiilor militare chineze, impusă oficial de legislația americană drept „lista Secțiunii 1260H”, a desemnat 134 de companii în ultima actualizare din ianuarie, inclusiv gigantul tehnologic chinez Tencent Holdings își producătorul de baterii CATL.



Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

