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Pentagonul ia în calcul reducerea prezenței militare în Orientul Mijlociu, după încheierea războiului cu Iranul (WP)

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Aerial The Pentagon headquarters of United States Department Defense USA, the Pentagon, Pentagon aerial, DOD, aerial,
Pentagonul. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Aliații din Golf se bazează de zeci de ani pe forțele americane pentru apărare Atacurile de represalii ale Teheranului împotriva bazelor din Golful Persic au aruncat regiunea într-o criză

Pentagonul evaluează prezența sa militară în Orientul Mijlociu, un prim semn al potențialului războiului cu Iranul de a transforma prezența SUA în regiune, potrivit unui număr de opt persoane, printre care se numără oficiali și alte persoane familiarizate cu această chestiune, citate de The Washington Post.

Unul dintre aspectele cheie pe care Departamentul Apărării le evaluează este oportunitatea retragerii trupelor din Golful Persic, unde marile baze militare americane de peste hotare au fost grav afectate de luni întregi de atacuri iraniene, au declarat două persoane familiarizate cu analiza în curs.

Daunele suferite de aceste instalații au creat o ocazie unică pentru Pentagon de a-și reconsidera prezența în regiune. Departamentul Apărării a semnalat deja că s-ar putea să nu-și reconstruiască bazele așa cum erau înainte de conflict.

Evaluarea este realizată de biroul de politici al Pentagonului, deși un înalt oficial al Pentagonului, care, la fel ca și alții, a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că și Statul Major Interarme și Comandamentul Central al SUA studiază această chestiune.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu a dispus încă o revizuire oficială a poziției SUA în regiune, a precizat oficialul. În schimb, acesta a descris analiza ca fiind o „planificare prudentă” care ar putea, în cele din urmă, să influențeze modul în care administrația va aborda problema reconstrucției bazelor avariate în timpul războiului.

„Va trebui să se ia decizii cu privire la unele dintre aceste aspecte”, a spus oficialul.

Comandamentul Central al SUA, care coordonează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, are în mod normal staționați aproximativ 40.000 de soldați în aproape 20 de baze situate pe un arc de 1.500 de mile, de la Iordania până în Oman.

De la începutul acestui an, armata a trimis în regiune un număr sporit de nave de război, avioane de vânătoare, mijloace de apărare aeriană și alte echipamente militare rare pentru a apăra forțele americane și a efectua peste 13.000 de lovituri aeriene împotriva Iranului.

Cele mai mari și mai permanente baze ale Americii din Orientul Mijlociu se află în Golful Persic, unde Bahrain găzduiește cartierul general al Flotei a V-a a SUA și unde alte state, precum Kuweit, găzduiesc mijloace ale Armatei și Forțelor Aeriene.

Aliații din Golf se bazează de zeci de ani pe forțele americane pentru apărare

Aliații din Golf se bazează de zeci de ani pe forțele americane pentru apărarea lor. Orice reducere a prezenței regionale ar putea lăsa statele incapabile să se apere împotriva atacurilor iraniene. Investițiile în capacitățile naționale sau parteneriatele cu alte puteri pentru a compensa acest deficit ar putea dura de la câteva luni la câțiva ani.

Persoane familiarizate cu analiza Pentagonului au afirmat că această problemă va intensifica probabil dezbaterea dintre taberele din cadrul administrației: una care susține intervențiile militare și alta care susține că Pentagonul ar trebui să-și reducă unele dintre angajamentele de securitate pentru a se concentra din nou pe apărarea teritoriului național al SUA sau pe descurajarea unor adversari mai puternici, precum China.

La discuții a participat și amiralul Bradley Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, care susține deliberările privind o eventuală mutare a trupelor americane spre vest, din Golful Persic, a declarat un oficial american.

Înainte de începerea războiului în februarie, Comandamentul Central al SUA a evacuat multe dintre bazele sale, considerându-le prea vulnerabile la atacurile cu rachete și drone iraniene pentru a menține un nivel normal de personal. Unele dintre aceste mutări departe de principalele instalații din Golful Persic ar putea continua și după război, a declarat o persoană familiarizată cu ajustările de poziționare.

„Iranul crede că ne aflăm în locurile tradiționale”, a spus persoana respectivă, refuzând să specifice schimbările pentru a nu pune în pericol membrii forțelor armate americane. „Dar nu este așa.”

Șase militari americani au fost uciși într-un atac din luna martie asupra Portului Shuaiba, o bază militară din Kuweit, iar peste 200 de instalații americane au fost avariate sau distruse în timpul conflictului, a relatat The Washington Post în luna mai.

În timp ce își apăra personalul din regiune, armata americană a folosit, de asemenea, peste 1.000 de rachete sofisticate de interceptare a rachetelor inamice, epuizând stocul Pentagonului de rachete Patriot și Terminal High Altitude Area Defense, a scris The Post în martie.

„Războiul a scos cu adevărat în evidență vulnerabilitatea forțelor americane din regiune”, a declarat Michael Ratney, un fost diplomat care a ocupat funcția de ambasador al SUA în Arabia Saudită și cea de șef adjunct al misiunii diplomatice în Qatar.

Mutarea trupelor și a echipamentelor mai spre vest, în Iordania, Israel sau pe coasta Mării Roșii a Arabiei Saudite, ar putea contribui la atenuarea unei părți din presiune, a susținut el, menționând totodată că distanța suplimentară nu reprezintă o „soluție perfectă la această problemă”.

Atacurile de represalii ale Teheranului împotriva bazelor din Golful Persic au aruncat regiunea într-o criză

Iranul a demonstrat deja că poate lovi ținte îndepărtate din Iordania și Israel. Luna trecută, un atac iranian asupra Iordaniei a ucis patru militari americani.

Atacurile de represalii ale Teheranului împotriva bazelor din Golful Persic au aruncat regiunea într-o criză și alimentează frustrarea în rândul aliaților cheie ai SUA din zonă, care consideră că nu au fost consultați în mod corespunzător de administrația Trump înainte de începerea războiului.

Allison Minor, care a ocupat în timpul primei administrații Trump funcția de director pentru afacerile Peninsulei Arabice în cadrul Consiliului Național de Securitate, a afirmat că țările din Golf ar putea menține anumite elemente ale parteneriatului lor de securitate cu SUA — precum vânzările de arme și schimbul de informații — în timp ce găzduiesc o prezență militară mai redusă.

„Dar trebuie să se discute toate aceste aspecte în mod cuprinzător și nu doar problema numărului pur și simplu de soldați”, a spus ea.

Pentagonul a estimat public că costul războiului va ajunge la aproximativ 37,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii septembrie, dar această sumă nu include fondurile necesare pentru reconstrucția bazelor din regiune.

 

Editor : M.C

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