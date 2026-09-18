Pentagonul ia în considerare „retragerea a până la 40.000 de soldați americani din Europa”

Pentagonul ia în considerare retragerea a aproximativ 25.000 de soldați americani din Europa, unul dintre scenarii prevăzând reduceri de până la 40.000, a relatat joi postul american de știri NBC News. Ar putea fi retrase și aeronave, nave și alte echipamente militare, Germania, Italia și Spania numărându-se printre țările care ar putea fi cel mai afectate, se arată în raport, care citează două surse, relatează TVPWorld.

Nu s-a luat încă o decizie finală, iar generalul Alexus Grynkewich, comandantul Comandamentului European al Statelor Unite și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, urmează să prezinte vineri o evaluare inițială secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

În prezent, aproximativ 80.000 de soldați americani sunt staționați în Europa, dintre care circa 10.000 în Polonia.

O parte din forțe ar putea fi mutate mai aproape de Rusia

NBC a precizat că opțiunile ar putea include reduceri ale forțelor aeriene, navale și terestre americane, în timp ce o parte din trupe și capacitățile militare ar putea fi, în schimb, relocate în țările NATO din Europa de Est, mai aproape de Rusia.

Se preconizează că o recomandare finală va ajunge la Hegseth până pe 6 noiembrie.

Analiza a început în iunie, ca parte a eforturilor administrației Trump de a determina aliații europeni să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare convențională. Hegseth a descris obiectivul ca fiind o NATO în care „Europa să conducă propria apărare” și să-și asume „responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”.

Raportul vine, de asemenea, la o zi după ce președintele Donald Trump a declarat că s-au înregistrat „progrese majore” în direcția înființării unei baze permanente a Armatei SUA în Polonia și a afirmat că amplasamentul acesteia ar putea fi anunțat „foarte curând” dacă planul va fi dus la bun sfârșit.

Congresul ar putea limita reducerile de efective

Posibilitatea unor reduceri atât de mari a stârnit îngrijorare în rândul parlamentarilor din ambele partide. NBC a citat un membru republican al Congresului care a afirmat că reducerea cu 25.000 de soldați este „absolut inacceptabilă”.

„Nu poți descuraja rușii cu bani puțini”, a adăugat parlamentarul.

Congresul a pus, de asemenea, obstacole în calea unei retrageri masive. Conform unui proiect de lege privind politica anuală de apărare pentru 2026, Pentagonul nu poate utiliza anumite fonduri pentru a menține efectivele militare americane din Europa sub 76.000 de soldați pentru mai mult de 45 de zile, cu excepția cazului în care înalții oficiali din domeniul apărării prezintă mai întâi Congresului evaluări și certificări de securitate, urmate de o perioadă de așteptare de 60 de zile.

Editor : M.C